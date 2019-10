Algen, wie diese kultivierte Ulva lactuca, könnten künftig die Plastikflut des Außerhaus-Verkaufs von Snacks stoppen. (Hofmann/dpa)

Als Sushi, essbare Verpackung für Fast Food oder in Medikamenten – Algen lassen sich auf vielfältige Weise nutzen. In Asien werden sie bereits seit mehreren tausend Jahren gegessen und für Kosmetikprodukte verwendet. Mit der Globalisierung sind Algen seit knapp 20 Jahren auch in Deutschland angekommen. Aus den Frischetheken im Supermarkt sind sie kaum noch wegzudenken.

Dabei können Algen weitaus mehr als gut schmecken. Algen gelten als effektiver CO2-Speicher, weswegen sie eine wichtige Rolle für den Klimaschutz spielen könnten. Aktuell untersuchen Wissenschaftler, wie viel Kohlenstoffdioxid die Algen aufnehmen und speichern können. Denkbar wäre es zum Beispiel, gezüchtete Großalgen in der Tiefsee zu versenken und dort CO2 zu lagern, sagt Laurie Hofmann. Sie ist Forscherin am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und beschäftigt sich mit der wirtschaftlichen Nutzbarkeit von Großalgen.

Mehr zum Thema Klimafreundlicher Kraftstoff Mit Windkraft Flugzeug-Treibstoff erzeugen Die Luftverkehrsbranche will klimaneutrales Fliegen möglich machen. Neben der Universität Bremen ... mehr »

Ihre Robustheit macht Algen auch zur Plastik-Alternative. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel als Verpackung von Gerichten, die außer Haus verzehrt werden sollen. Daran forscht auch Hofmann. Sie arbeitet gemeinsam mit der Hochschule Bremerhaven und der Restaurantkette Nordsee seit März 2018 an dem Forschungsprojekt „Mak-Pak“. Ziel sei es, die ganze Alge zur Verpackung von Lebensmitteln nutzen zu können.

Heute schon stellen die Unternehmen Notpla und Evoware Verpackungen aus Algen her. Notpla produziert essbare Folien als Flüssigkeits-Behälter. „Das wurde zum Beispiel beim London-Marathon ausprobiert. Statt Plastikbecher haben die Läufer diese Tütchen mit Wasser bekommen“, sagt Hofmann. Evoware nutze die Algen, um Gewürze zu verpacken. Anstatt das Material am Ende wie Plastikmüll wegzuwerfen, könne man es mit Nudeln in heißes Wasser geben und daraus eine Nudelsuppe kochen.

Aufwendige Produktion

Für diese bereits vermarkteten Produkte wird ein Extrakt der Alge verwendet. Bei der Produktion wird deswegen allerdings sehr viel Energie verbraucht. Deshalb hat sich die Forschungsgruppe Mak-Pak vorgenommen, die gesamte Alge zu nutzen. Das fertige Produkt ist noch nicht auf dem Markt, gerade sei das Team dabei, ein Patent zu beantragen.

Aber nicht nur Verpackungen lassen sich aus den Organismen herstellen. Auch an einem möglichen Einsatz in der Landwirtschaft wird geforscht. So gebe es eine Algenart, die Kühe weniger Methan produzieren lasse, sagt Hoffmann. Diese müsse dem Futter beigemischt werden. „Hier werden das Potential und mögliche Nebenwirkungen allerdings noch getestet“, so die Wissenschaftlerin. Auch in der Pharmaindustrie sollen in Zukunft Algen genutzt werden: „Studien haben gezeigt, dass manche Algenarten Krebszellen töten können.“ Geforscht werden müsse in diese Richtung aber noch sehr viel; die meisten Arzneien befänden sich noch in der Testphase. Einzig ein Nasenspray sei der Forscherin bekannt, das jetzt schon mit dem Wirkstoff von Algen versetzt ist.

Mehr zum Thema Forschung in Bremerhaven Essbare Snack-Behälter Snacks to go liegen im Trend. Die meisten Verpackungen sind allerdings nicht nachhaltig. ... mehr »

Nora Diehl, Doktorandin der Universität Bremen, erforscht die Biochemie der braunen Großalge – eine Algenart, die unter dem Meeresspiegel sogenannte Kelpwälder bildet und dort eine wichtige Rolle für das Ökosystem spielt. Diese Wälder haben Diehl beim Tauchen in den Bann gezogen und zu einem Meeresbiologiestudium in Rostock bewegt.

„Ich werde oft gefragt, was ich eigentlich arbeite. Wenn ich antworte, dass ich Meeresbiologin bin, schwärmen die anderen von Korallen, Walen und Delfinen„, sagt Nora Diehl. “Sage ich dann, dass ich mich mit Algen beschäftige, ist die Reaktion gleich weniger euphorisch.“ Ihre Faszination möchte sie nun weitergeben – bei einem Vortrag im Rahmen der Reihe „Science goes Public!“. Zwei Mal im Jahr haben dabei Wissenschaftler die Möglichkeit, ihre Arbeit in einer Kneipe in Bremen oder Bremerhaven vorzustellen und sich mit den Zuhörern auszutauschen.

Der Vortrag „Wälder unter Wasser“ von Nora Diehl findet statt am 17. Oktober um 20.30 Uhr im Café „Ihretwegen“ in Bremen-Findorff, Neukirchstraße 44. Der Eintritt ist frei.

Zur Sache

Zur Sache

Einstein, Nietzsche und Eisbär Knut – sie und alles andere Leben hätte es auf unserem Planeten ohne Algen vermutlich nie gegeben. Wahrscheinlich haben Algen tierisches Leben erst ermöglicht, indem sie gemeinsam mit so genannten „Blaualgen“ die giftige Uratmosphäre durch Photosynthese mit Sauerstoff anreicherten. Weil sie fast dreimal mehr CO2 umwandeln können als Nutzpflanzen, bilden Algen neben dem Regenwald die zweite „grüne Lunge“ der Erde. Die Bezeichnung Alge kommt aus dem Lateinischen und ist ein Sammelbegriff für verschiedene pflanzliche Organismen, die im Wasser leben und Photosynthese betreiben. Sie leben in Ozeanen, im Süßwasser und auf feuchten Oberflächen und Böden. Wichtig ist nur, dass ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Mehre zehntausend Algenarten sind bereits entdeckt worden. Rund 160 von ihnen werden heute industriell genutzt. Sie werden unterschieden in Mikroalgen und Makroalgen oder Großalgen.