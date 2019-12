Auch Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises laufen das Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven regelmäßig an. Dort steigen die Passagierzahlen. (Christian Eckardt)

Das Wachstum in der Kreuzfahrtbranche geht weiter: Laut Clia Deutschland – der Verband vertritt den Großteil der Kreuzfahrtindustrie – ist das Passagieraufkommen in der ersten Jahreshälfte um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf etwa 1,08 Millionen Passagiere gestiegen. Für das Gesamtjahr rechnet der Verband mit 2,5 Millionen Passagieren nach 2,23 Millionen im Vorjahr. Auch am Columbus Cruise Center Bremerhaven (CCCB) gab es einen neuen Rekord: 250 000 Passagiere nutzten das Kreuzfahrtterminal, im vergangenen Jahr waren es 240 000.

Seit 2015 gibt es in Bremerhaven enorme Steigerungen beim Passagieraufkommen – damals lag die Zahl bei 66 000 im Jahr. Seitdem folgt Rekordjahr auf Rekordjahr: Nach 100 000 Passagieren 2016 lag die Zahl ein Jahr später bei mehr als 150 000 Passagieren. 2019 hatte es am CCCB 120 Schiffsanläufe gegeben. Die Verantwortlichen rechnen für die kommende Kreuzfahrtsaison wird mit einem ähnlichen Volumen wie in diesem Jahr. „Der gleichmäßige Anstieg der Passagierzahlen über alle Altersgruppen hinweg zeigt deutlich, dass die Branche für jedes Alter ein passendes Angebot bereithält“, sagte Clia-Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf am Mittwoch. Gefragt waren vor allem Reisen im Mittelmeer, gefolgt von Touren entlang der Kanarischen Inseln und in Nordeuropa.

In Sachen Umweltschutz will die Branche auch weiterhin ihren Beitrag leisten. „Die Kreuzfahrtbranche arbeitet beständig daran, die Emissionen der Schiffe zu verringern", so Karl J. Pojer, Vorstand von Hapag-Lloyd Cruises und Vorsitzender im Führungsrat von Clia Deutschland. "Das heißt, wir haben uns auf den Weg gemacht." Aber das sei kein Sprint, sondern ein Marathon. "Schritt für Schritt werden wir unserem langfristigen Ziel einer emissionsfreien Schifffahrt näher kommen."

Dass der Boom nicht überall zu mehr Passagieren führt, zeigt sich an der Elbe: An den drei Hamburger Kreuzfahrtterminals werden bis Jahresende 210 Kreuzfahrtschiffe festgemacht haben und etwa 810 000 Passagiere an und von Bord gegangen sein. So teilt es der Hamburger Terminalbetreiber Cruise Gate (CGH) mit und muss damit ein Minus hinnehmen.

Der verzeichnete beim Vorjahresrekord 212 Anläufe und 900 000 Passagiere. Nach überdurchschnittlichen Wachstumsraten in den Vorjahren rechnete CGH-Geschäftsführerin Sacha Rougier nicht damit, dass sich der steile Trend fortsetzt. Reedereien hätten ihre größten Schiffe für die nächsten Jahre in die bei Kreuzfahrtgästen beliebte Ostsee verlegt, erläuterte Rougier.

Profitiert hat von dieser Verlagerung insbesondere Kiel: Mehr als 800 000 Passagiere starteten und beendeten ihren Urlaub an der Kieler Förde. Im Vorjahr waren es 599 000. Noch mehr Passagiere gab es in Rostock: In diesem Jahr gingen insgesamt 906 000 Seereisende bei 196 Schiffsanläufen an und von Bord der 40 Kreuzfahrtschiffe. Diese Zahl liege auf Vorjahresniveau, teilte der Rostocker Hafen mit. „Warnemünde bleibt einer der beliebtesten deutschen Häfen für internationale Seereisende“, sagte Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner.

Er blicke erwartungsvoll auf die kommende Saison, wenn die Fertigstellung der Landstromanlage, die Eröffnung des zweiten Passagierterminals und die Inbetriebnahme des umgebauten Warnemünder Bahnhofs anstehe. Auch in den Kreuzfahrtstandort in Bremerhaven soll perspektivisch ordentlich investiert werden. "Angesichts der erfolgreichen Entwicklung und der sehr guten Perspektive des Kreuzfahrtsektors werden wir die veralteten Teile des Terminals neu gestalten", heißt es dazu im Koalitionspapier.

Ziel ist der Bau eines leistungsfähigen Kreuzfahrtterminals, der unter Berücksichtigung modernster und ökologischer Anforderungen mehrere Schiffe inklusive der vor- und nachgelagerten Verkehre gleichzeitig abfertigen kann. Ein Zeitpunkt für die Umsetzung steht allerdings noch nicht fest. Häfenressort-Sprecher Sebastian Rösener sagte dazu: „Es gibt bisher technische Vorplanungen sowie architektonische Ideenskizzen. Ziel ist es, den Gremien 2020 eine Vorplanung vorzulegen, auf deren Grundlage weitere Mittel beschlossen werden können für eine konkretere Planung."