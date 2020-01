Das Gebäude der Bremischen Volksbank an der Domsheide. (Frank Thomas Koch)

Immer mehr Banken in Deutschland geben Negativzinsen an ihre Kunden weiter. Die Bremische Volksbank führt nun ebenfalls ein „Verwahrentgelt“ für vermögende Privatkunden ein. Wer ein Guthaben ab 100.000 Euro vorhält, soll zunächst zu Anlagealternativen beraten werden. Wenn der Kunde dennoch nicht zu anderen Optionen bereit ist, werden die Negativzinsen auf die Einlagen in Höhe von 0,5 Prozent fällig.

„Das ist ein extrem schwerer Schritt“, sagte Ulf Brothuhn, der Vorstandsvorsitzende der Bremischen Volksbank, am Donnerstag. Die Negativzinsen seien für die Kunden nicht nachvollziehbar. So lange wie möglich habe man versucht, den Schritt abzuwenden. Firmenkunden zahlen bereits seit dem Sommer Negativzinsen. Hintergrund ist, dass die Banken selbst Zinsen dafür zahlen müssen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken.

Gegenüber Neukunden ist die Bank deutlich: Wer die Volksbank ausschließlich „als Verwahrstelle nutzen“ wolle, für den werde kein neues Konto eröffnet. Ulf Brothuhn, betonte: „Die Bremische Volksbank ist Berater und kein Verwahrer.“ In der Vergangenheit wechselten Kunden bereits zur Volksbank, weil ihre bisherige Bank bereits Negativzinsen eingeführt hatte.