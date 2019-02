Die Logistikwirtschaft im Lande Bremen plant wie fast alle anderen Branchen, in diesem Jahr zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. (Wagner/DPA)

Das Geschäftsklima in der bremischen Wirtschaft zeigt sich zum Jahreswechsel insgesamt stabil. Das ist das Ergebnis des aktuellen Konjunkturreport der Handelskammer Bremen, der alle drei Monate veröffentlicht wird. So bewerten die Unternehmen im Land Bremen die aktuelle Geschäftslage unverändert positiv. Die Geschäftsprognosen für das Jahr 2019 bleiben allerdings durchwachsen. Der Grund dafür seien die zahlreichen außenwirtschaftlichen Risiken und Fachkräfteengpässe, die die Wachstumsaussichten schmälern.

Die expansiv ausgerichteten Investitions- und Personalplanungen der Unternehmen zeigen nach wie vor, dass die bremische Wirtschaft dennoch weiterhin auf einem soliden Fundament fußt. Denn die Branchen aus Industrie, Einzelhandel, Verkehrs- und Logistikwirtschaft sowie Dienstleistungen planen damit, für dieses Jahr zusätzlich Mitarbeiter einzustellen. Lediglich im Groß- und Außenhandel planen die Unternehmen mit einem konstanten Mitarbeiterbestand.

Konjunkturindikator der Handelskammer gestiegen

Geschäftslage und Geschäftserwartungen zusammengenommen steigt der Handelskammer-Konjunkturindikator für die bremische Wirtschaft leicht auf einen in etwa durchschnittlichen Wert – so das Ergebnis der Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn bei 397 Betrieben aus dem produzierenden Gewerbe, dem Handel und Dienstleistungen im Land Bremen.

Zum Jahreswechsel wird die aktuelle Geschäftslage im Land Bremen weiterhin sehr positiv bewertet bei einem Plus von 27 Punkten. Im Vorquartal lag der Index hier bei 26 Punkten. Ein Drittel der befragten Unternehmen schätzt die gegenwärtige Situation als „gut“ ein, 61 Prozent bezeichnen die aktuelle Geschäftslage als „befriedigend“ und nur 6 Prozent als „schlecht“. Weiterhin überwiegen die positiven Rückmeldungen zur gegenwärtigen Lage in sämtlichen Branchen. Besonders zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftssituation zeigen sich weiterhin das Baugewerbe und die sonstigen Dienstleistungen.

Gemischte Prognosen für 2019 im Land Bremen

Die Geschäftsprognosen für das Jahr 2019 fallen gemischt aus. Während 15 Prozent der Befragten eine eher günstige Geschäftsentwicklung erwarten, rechnen 18 Prozent eher mit einer Verschlechterung. Rund zwei Drittel gehen von in etwa gleichbleibenden Geschäften aus. So haben sich die Erwartungen in der Summe im Vergleich zum Vorquartal zwar etwas verbessert, bleiben aber leicht im negativen Bereich (Saldo: -3; Vorquartal: -6).

Die einzelnen Branchen blicken unterschiedlich auf das neue Jahr. Während die Erwartungen im Baugewerbe und in der Industrie im Vergleich zum Herbst wieder angestiegen sind und aktuell eher positiv ausfallen, verschlechtern sich die Geschäftsprognosen in der Hotellerie und Gastronomie sowie in den Verkehrs- und Logistikdienstleistungen. Wenig zuversichtlich blickt nach wie vor der Handel auf die kommenden Monate. In den sonstigen Dienstleistungsbereichen wird mit einer in etwa gleichbleibenden Entwicklung gerechnet.

Geschäftsklima in der Stadt Bremen

Nachdem sich das Geschäftsklima in der Stadt Bremen zuletzt zweimal nacheinander abgekühlt hatte, folgt eine Stabilisierung zum Jahreswechsel. Bislang trotzt die stadtbremische Wirtschaft den Anzeichen eines verlangsamten Wachstums der Weltwirtschaft und den andauernden Schwierigkeiten, offene Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Die aktuelle Geschäftslage wird nach wie vor sehr positiv beurteilt bei einem Index von 28 Punkte.

Die Geschäftserwartungen für das Jahr 2019 bleiben allerdings durchwachsen. Die Unternehmen rechnen insgesamt weiterhin mit einer leichten Verschlechterung der Geschäfte in den kommenden Monaten. Im Vergleich zum Vorquartal hat sich die negative Tendenz aber abgeschwächt (Saldo: -4 Punkte, im Vorquartal waren es -9). Von der Nachfrage aus dem Ausland sind laut den Befragten aktuell keine zusätzlichen Impulse zu erwarten. Die Exporterwartungen sind leicht rückläufig.

Bremerhaven weiter auf gutem Niveau

Die Stimmung in der Bremerhavener Wirtschaft ist leicht gesunken, bleibt aber auf gutem Niveau. Die aktuelle Geschäftssituation wird überwiegend gut eingestuft (Saldo: +20; Vorquartal: +23). Weniger gut als zuletzt sind aktuell jedoch die Geschäftsprognosen für die kommenden Monate. In der Summe wird aktuell in etwa mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung gerechnet. Im vergangenen Herbst waren die Bremerhavener noch vergleichsweise optimistisch gestimmt (Saldo: +2; Vorquartal: +10). Zwar rechnen die Befragten weiterhin mit einem positiven Exportgeschäft. Die Bremerhavener Wirtschaft ist jedoch weniger exportorientiert als die Stadt Bremen. Deshalb fallen die Exporterwartungen in der Gesamtbewertung weniger stark ins Gewicht.

In den einzelnen Branchen sehen die Lageurteile derzeit unterschiedlich aus. Die Dienstleister zeigen sich mit ihrer aktuellen Situation zufrieden, vermelden aber deutlich rückläufige Geschäftsprognosen. Im Produzierenden Gewerbe liefen die Geschäfte im 4. Quartal 2108 weniger gut als zuvor, in den kommenden Monaten wird aber wieder mit einer verbesserten Lage gerechnet. Im Handel fallen die Bewertungen der Geschäftslage und der Geschäftsaussichten leicht negativ bis neutral aus.