Das Autoterminal von BLG Logistics in Bremerhaven. Gerade Verkehr und Logistik, Handel sowie die Industrie blicken gedämpft in die Zukunft. (INGO WAGNER/DPA)

Im Herbst fiel die Bewertung noch deutlich positiv aus. Nun schätzen Industrieunternehmen in Bremen die aktuelle Geschäftslage in der Summe negativ ein. Das zeigt der Konjunkturreport der Handelskammer für Bremen und Bremerhaven. Zwar hellt sich das Geschäftsklima im Bundesland gegenüber dem Herbst leicht auf, bleibt aber mit 98 Punkten auf einem niedrigen Niveau. „Insgesamt ist der Abwärtstrend beim Geschäftsklima zunächst einmal gestoppt“, kommentiert der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, Matthias Fonger, das Ergebnis. Dazu hätten die weiterhin gute Baukonjunktur und das positive Konsumklima insbesondere im Dienstleistungsbereich beigetragen.

Gerade in der Industrie aber fällt der Wert zur Beurteilung der aktuellen Geschäftslage von 20 Punkten auf minus zwei Punkte. Daneben schneiden weitere für Bremen wichtige Bereiche mit Exportschwerpunkt schlecht ab: Im Groß- und Außenhandel sowie im Verkehr und der Logistik liegen Positiv- und Negativmeldungen in etwa gleich auf.

Düster sind die Aussichten. In der Umfrage zum Jahresbeginn unter rund 430 Betrieben überwiegen die pessimistischen Stimmen. Dabei spielt laut Fonger auch der Brexit für viele Unternehmen eine Rolle. Das Handelsvolumen macht Großbritannien zum bisher drittstärksten Partner Bremens.

Brexit zeigt Folgen

An diesem Freitag um Mitternacht tritt jedoch der Brexit in Kraft: der Ausritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Zunächst setzt eine Übergangsphase ein ohne wesentliche Veränderungen. Allerdings droht weiterhin, dass es zum Ende des Jahres kein Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien gibt. Dann könnte es doch zu einem No-Deal-Brexit kommen. Eine Verlängerung der Übergangszeit hat der britische Premierminister Boris Johnson ausgeschlossen. „Angesichts der vielen globalen Risiken ist es jetzt umso wichtiger, das Vertrauen der Unternehmen in ihren Standort zu stärken„, sagt dazu Fonger. Und er forderte in diesem Zusammenhang: “Wir haben jetzt die Aufgabe, die Fakten anzupacken und den Unternehmen im Land Bremen beste Standortbedingungen anzubieten, wie zum Beispiel ausreichend attraktive Gewerbeflächen und eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur.“

In Bremen blicken derzeit gerade Unternehmen aus dem Bereich Verkehr und Logistik besorgt in die Zukunft. Nur im Baugewerbe und den sonstigen Dienstleistungen sieht das anders aus mit mehr Positivmeldungen. Jedoch erwartet man auch hier eine Verschlechterung gegenüber der derzeitigen Lage.