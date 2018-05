Die Hamburger Drogerie Budnikowsky will expandieren. Mit Hilfe von Edeka soll der erste Markt in Bremerhaven entstehen. (Daniel Reinhardt)

Zum ersten Mal eröffnen die Drogeriekette Budnikowsky und Edeka eine Filiale außerhalb der Metropolregion Hamburg. Der erste Standort wird Bremerhaven sein. Das bestätigte Deutschlands größter Lebensmittelhändler am Dienstag dem WESER-KURIER.

„Es ist richtig, dass die Eröffnung einer Budni-Filiale in Bremerhaven geplant ist“, sagte eine Edeka-Sprecherin. Wo genau der Markt in Bremerhaven entstehen, wie groß er sein soll und wann es so weit sein wird, dazu wollte das Unternehmen aber noch keine Auskunft geben. Es ist aber nicht das erste Mal, das ein Budnikowsky im Land Bremen eröffnet. So gab es bis vor einigen Jahren eine Filiale im Roland-Center.

Dass Budnikowsky weit über die Grenzen von Hamburg hinaus expandieren will, ist schon länger bekannt. Dafür hat sich das Familienunternehmen Hilfe geholt. Das Wachstum soll zusammen mit der Supermarktkette Edeka umgesetzt werden. Das hatten beide Firmen bereits vergangenes Jahr im April bekannt gegeben und dafür ein gemeinsames Unternehmen gegründet.

Auch für Edeka ist die Filiale der erste Schritt in ein neues Geschäftsfeld. Die Kooperation soll den Grundstein für die erste Edeka-Drogeriemarktkette legen. Die Edeka-Märkte verkaufen gegenwärtig auch Drogerieartikel, doch ist die Tiefe des Sortiments geringer als in Fachmärkten. Budnikowsky ist mit etwa 180 Filialen in und um Hamburg, aber auch auf Sylt und in Lübeck, Marktführer in der Region, aber vergleichsweise klein. Durch die Kooperation mit Edeka verspricht sich das Unternehmen bessere Konditionen beim Einkauf.

Dabei ist die Konkurrenz für Edeka und Budnikowsky – häufig als Budni abgekürzt – groß. Sie treten gegen die Rivalen Rossmann und DM an. Allein Rossmann hat sieben Filialen in Bremerhaven, DM hat zwei Märkte. Bundesweit kommen beide Konkurrenten auf 4000 Filialen. Auf der Bilanzpressekonferenz vergangenes Jahr sagte Dirk Roßmann, angesprochen auf die neue Konkurrenz: „Das halte ich für absurd. 80 Prozent der Filialen werden in den ersten zwei Jahren Verluste machen.“

Auch Experten sind skeptisch. Wolfgang Adlwarth von der Gesellschaft für Konsumforschung sagte Ende April der „Wirtschaftswoche“, er halte den deutschen Markt für „einigermaßen verteilt. Auch die Expansion von DM und Rossmann neigt sich dem Ende zu. Es wird nicht einfach für Edeka und Budni, da noch reinzugehen.“ Mirko Warschun von der Unternehmensberatung AT Kearney verglich die Marktmacht von DM und Rossmann mit der von Aldi und Lidl. „Einzige Möglichkeit einer nationalen Expansion ist daher, dass man ein spezifisches Format entwickelt, das differenziert und aus Konsumentensicht relevant genug ist.“