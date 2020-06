Wie geht es an den Standorten des Warenhauskonzerns in Bremen weiter? Noch gibt es keine Antwort auf diese Frage. (Bernd Kramer)

Ende dieses Monats muss der Sanierungsplan für den Warenhauskonzern stehen. Noch ist nicht klar, welche Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden – und ob die Geschäfte in der Hansestadt dazugehören. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) haben nun einen gemeinsamen Brief an den zuständigen Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz geschrieben. Dem WESER-KURIER liegt das auf den 5. Juni datierte Schreiben vor.

„Sehr geehrter Herr Geiwitz, mit großer Besorgnis hat der Bremer Senat zur Kenntnis genommen, dass sich Galeria Karstadt Kaufhof unter ein Schutzschirmverfahren begeben musste“, beginnt der Brief. Bovenschulte und Vogt weisen darin dann auf die Bedeutung von Karstadt und Kaufhof sowie Karstadt Sports für die Bremer Innenstadt hin: als Frequenzbringer und besonders wichtiger Arbeitgeber. „Wir wünschen uns, dass Galeria Karstadt Kaufhof weiterhin dieser Taktgeber einer vitalen Bremer Innenstadt bleibt...“.

Der Bürgermeister und die Wirtschaftssenatorin appellieren zudem, es sei bei den Überlegungen zu den Standorten zu berücksichtigen, „dass Bremen eine Stadt im Aufbruch ist, was sich besonders an der Entwicklung in der Innenstadt zeigt“. Im Folgenden führen sie die wichtigsten Projekte in der City auf: etwa die Vorhaben der Investoren Kurt Zech und Christian Jacobs. „Parallel startet die Stadt eigene Initiativen zur Neugestaltung des Domshofs und der Domsheide, mit der Realisierung eines Fernbusterminals sowie mit innenstadtnahen Quartieren für neue Wohn- und Lebensräume.“ Am Ende des Briefs: ein Gesprächsangebot.

Betriebsversammlungen am Montag

In vielen Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof haben am Montag Betriebsversammlungen stattgefunden, auf denen der Betriebsrat die Beschäftigten über den Stand der Verhandlungen zur Rettung des angeschlagenen Warenhausriesen informierte. Eine ganze Reihe von Filialen etwa in Stuttgart, Bochum und Gelsenkirchen habe deshalb erst mit Verspätung geöffnet, hieß es bei der Gewerkschaft Verdi. Zu den Betriebsversammlungen hatte der Gesamtbetriebsrat aufgerufen. Neuigkeiten gab es allerdings nicht zu verkünden. Erst im Verlaufe dieser Woche sei möglicherweise mit Verhandlungsergebnissen zu rechnen, hieß es in Betriebsratskreisen.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kaufhof und Karstadt in Bremen kamen am Montag zusammen – wegen Corona in mehreren Treffen. Doch zur Zukunft der Standorte gibt es keine Gewissheit. „Trifft es Kaufhof? Trifft es Karstadt? Das weiß noch keiner“, sagt Gewerkschaftssekretärin Sandra Schmidt von Verdi in Bremen. Der Betriebsrat könne derzeit nur über den „Horrorkatalog“ an Einsparplänen berichten, aber nicht „Ross und Reiter nennen“.

Die Corona-Krise habe die Warenhauskette in eine äußerst schwierige Situation gebracht. Bereits Anfang April suchte der ohnehin mit roten Zahlen kämpfende Warenhauskonzern deshalb Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Nach Angaben der Sanierer droht bis zu 80 der 172 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser bei der bevorstehenden Sanierung das Aus. Tausende von Arbeitsplätzen wären damit in Gefahr.