Das marode Museumsschiff "Seute Deern" soll komplett mit Steuergeldern nachgebaut werden. Dafür hat der Bund 46 Millionen Euro bereitgestellt. (Patrik Stollarz/dpa)

Carl Kau: Nein, gar nicht. Und diese Ausgabe über 46 Millionen Euro stößt auch bei einem Großteil der Menschen in Bremerhaven auf Ablehnung, ist mein Eindruck. Ich war bei einem Senioren-Frühstück der Senioren-CDU in Bremerhaven mit mehr als 100 Teilnehmern. Da ging es auch um die ,Seute Deern‘ und keiner hat Verständnis für diese Millionenausgabe gezeigt angesichts von viel gravierenderen Problemen in der Seestadt wie Langzeitarbeitslosigkeit oder dem Verfall in einigen Quartieren.

Diese Argumentation ist eine Krücke. Und sie wiederholt sich auch immer häufig an anderer Stelle, wenn irgendwelche Projekte am Ende doch noch etwas aus dem Haushaltstopf bekommen. Man sollte einfach mal zum Anfang gehen. Da wird ein Bundeshaushalt aufgestellt, und es werden zu Beginn Etats gebildet. Womit? Mit Steuergeldern, die die Bürger und Unternehmen erwirtschaftet haben. Von diesen Etats werden nicht immer alle Mittel abgerufen. Und dann passiert am Ende immer das muntere Verteilen – und viele Projekte werden dann unterstützt, die es nicht verdient hätten.

Nein, das natürlich nicht. Bloß hier werden Mittel verwendet, die an anderer Stelle viel dringender benötigt werden. Und man darf nicht vergessen, dass das Schiff in der Vergangenheit einfach dem Verfall preisgegeben wurde. Es hätte viel eher in das Schiff investiert werden müssen, dann wäre jetzt nicht dieses Problem aufgetreten, und es wäre günstiger gewesen. Ich bin kein Schiffsexperte, aber dafür reicht mein gesunder Menschenverstand. Vielleicht hätte die ,Seute Deern‘ schon längst trocken gelegt werden müssen, um den Verfall zu stoppen.

Das rechtfertigt aber noch lange nicht die sinnlose Verschwendung von Steuergeldern. Außerdem hätte man ja auch andere Kulturprojekte vorschlagen können – etwa eine Aktion wie ,Ein Musikinstrument für jedes Kind‘. Oder die Stadt hätte rechtzeitig einen Ideenwettbewerb dafür gestartet – diejenigen, die auch die Steuern zahlen, hätten sich daran beteiligen können. Elisabeth Motschmann (Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete, Anm. d. Red.) hat doch gezeigt, dass auch sinnvolle Projekte aus dem Reste-Haushaltsetat mitfinanziert werden können und hat so mehr als drei Millionen Euro für das Bremer Musikfest und das Übersee-Museum eingeworben.

Mit 46 Millionen Euro kann man viel ­er­reichen. Einmal die Summe geteilt, können schon 92 Projekte mit 500 .Euro unterstützt werden, noch mal geteilt sind es 184 Projekte mit je 250.000 Euro und so weiter. Ich sage das deshalb, weil jeder, der irgendwie mal ehrenamtlich in einem Verein tätig war oder ist, weiß, wie schwierig es ist, öffentliche ­Gelder, besser gesagt selbst erwirtschaftete Steuergelder, für sinnvolle Kleinprojekte zu bekommen. Vor diesem Hintergrund ärgert es mich, wenn 46 Millionen Euro Steuergelder für den Wiederaufbau eines Schiffes bereitgestellt werden, das noch nicht einmal etwas mit der maritimen Tradition der Region ­geschweige denn mit Bremerhaven zu tun hat, weil es in den USA gebaut wurde.

Zur Person

Carl Kau war von 2007 bis 2015 CDU-Abgeordneter in der Bremischen Bürgerschaft. Seit 2015 engagiert sich Kau, Jahrgang 1954, im Vorstand des Bundes der Steuerzahler.