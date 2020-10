Eine Ariane 5 über Kourou: Künftig sollen nach dem Vorschlag des BDI auch Raketen aus der Nordsee heraus starten. Der Bund ist allerdings skeptisch. (Staphane Corvaja /ESA /dpa)

Die Planungen für einen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee könnten einen Dämpfer erfahren haben. Zumindest zeigt sich das zuständige Bundeswirtschaftsministerium in Berlin skeptisch. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor.

Seit gut einem Jahr wirbt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) dafür, dass es in der Bundesrepublik einen Startplatz für sogenannte Microlauncher geben soll, kleine Trägerraketen, die Fracht ins All bringen können. Zuerst waren dafür unter anderem die Flugplätze in Rostock und Nordholz bei Bremerhaven im Gespräch, seit einigen Monaten gilt nun eine schwimmende Plattform als Favorit für den ersten deutschen Weltraumbahnhof. Jetzt wollte die FDP wissen, was die Bundesregierung von diesem Vorhaben hält.

Mehr zum Thema Kommentar zum Weltraumbahnhof Ab ins All Dass der Bund bei den Plänen für einen Weltraumbahnhof zögert, ist verständlich – aber falsch. Denn ... mehr »

Die Antwort: bislang noch nichts. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf der Basis der noch am Beginn stehenden Diskussion ist eine Bewertung der Idee einer Offshore-Abschussplattform oder eines Weltraumbahnhofs [...] noch nicht belastbar möglich", heißt es in der Antwort, über die zuerst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte. Zahlreiche Fragen seien noch ungeklärt. Man müsse also erst noch mehr wissen, bevor man sich zu dem Vorhaben eine Meinung bilden könne. Aktuell prüft das Wirtschaftsministerium den BDI-Vorschlag.

Zudem verwies die Bundesregierung auf einige Probleme, die einem Raketenstartplatz in der Nordsee im Weg stehen könnten. Geprüft werden müssten die Genehmigungsfähigkeit sowie „weitere regulatorische Aspekte ebenso wie mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen“. Dazu gehören etwa die Gewinnung von Windenergie auf See, aber auch die Luft- und Schifffahrt sowie der Schutz von Meer, Klima und Natur.

Nicht auf einen Startplatz für Microlauncher angewiesen

Entscheidend sei auch etwas anderes: „Das Potenzial eines Weltraumbahnhofs wird auch wesentlich von der Frage abhängen, ob ein ausreichender Bedarf besteht, der einen wirtschaftlich aus eigener Kraft tragfähigen Betrieb erlaubt.“ Die Bundesregierung hat diesbezüglich offenbar Zweifel. Denn sie ist der Auffassung, dass deutsche Unternehmen und Forschungseinrichtungen aktuell „nicht grundsätzlich auf einen Startplatz für Microlauncher in Deutschland angewiesen“ seien.

Anfang September hatte der BDI ein Konzept vorgelegt, das von der Bremer Firma Tractebel DOC Offshore erstellt wurde. Demnach lägen die Kosten für einen Weltraumbahnhof in der Nordsee bei 22 bis 30 Millionen Euro – verteilt auf die nächsten sechs Jahre. Das Geld soll vom Bund kommen, um den Startplatz aufzubauen; betrieben werden soll er dann von einem privaten Unternehmen. Nach der ersten Phase könnte der Preis für einen Raketenstart laut Konzept bei ungefähr 600.000 Euro liegen.

Mehr zum Thema Raketenstarts in der Nordsee Wettlauf um Weltraumbahnhof Die Rocket Factory Augsburg will ihre erste Rakete aus Norwegen starten lassen. Was das für den ... mehr »

Reinhard Houben, FDP-Bundestagsabgeordneter, kritisiert die Bundesregierung für ihre zögerliche Haltung. „Sie scheint keinen Bedarf für einen Weltraumbahnhof zu sehen und flüchtet sich in Ausreden und halb gare Aussagen.“ Er rechne erst nach der Bundestagswahl mit einer ernsthaften Stellungnahme.

„Ob ein Startplatz kommt, ist keine technische Frage, sondern muss von der Politik entschieden werden“, sagte Matthias Wachter vom BDI vor wenigen Wochen dem WESER-KURIER. Er verwies auf die drei deutschen Start-ups, die derzeit an einem eigenen Microlauncher bauten: Isar Aerospace, Hyimpulse und die Rocket Factory Augsburg. Letztere ist eine Tochter des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB. Doch nicht nur für diese Unternehmen sei ein deutscher Weltraumbahnhof wichtig – auch für Bremerhaven könnte er Vorteile bringen.

Nur geringe Auswirkungen auf die Schiffbauindustrie

In der Seestadt sollen nach den BDI-Plänen die Schiffe mit den Raketen an Bord Richtung Weltraumbahnhof starten. „Eine Startplattform könnte eine Sogwirkung entfalten“, sagte Wachter. Davon könnten auch andere Industrien profitieren. Doch zumindest bei einer Branche zeigt sich die Bundesregierung eher vorsichtig. „Da das Konzept nur den Bau einer einzigen Plattform vorsieht, wären die Auswirkungen auf die gesamte Schiffbauindustrie voraussichtlich gering“, heißt es in dem Dokument.

Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Weltraumgesetz. Das wird von der Industrie und Raumfahrtexperten schon seit vielen Jahren gefordert – auch, weil es in vielen anderen Industrienationen bereits eine solche Regelung gibt. 2018 gab sich die Große Koalition selbst die Aufgabe, so ein Regelwerk zu schaffen. Bislang ohne Erfolg. Bisher habe man „Eckpunkte“ erarbeitet und die „Abstimmung mit den Ressorts“ begonnen.

Mehr zum Thema Weltraumbahnhof in der Nordsee Wie Bremerhaven von Raketenstarts profitieren könnte Der BDI will die Nordsee zum Raketenstartplatz machen. Davon könnte vor allem Bremerhaven ... mehr »

Kommen soll das Weltraumgesetz aber noch in dieser Legislaturperiode. Ziel ist es, verbindliche Rahmenbedingungen für Raumfahrtaktivitäten zu schaffen. „Regressfragen privatwirtschaftlicher Weltraumaktivitäten sollen rechtssicher geregelt werden“, teilt die Bundesregierung mit. Die Belastungen für die Raumfahrtindustrie sollen möglichst gering gehalten werden, damit noch genug Spielraum für Investitionen vorhanden sei.

Für FDP-Mann Houben steckt hinter solchen Aussagen eine Hinhaltetaktik: Seit Jahren liefere die Bundesregierung die gleiche Stellungnahme. Er warnt: „Die Trödelei der Bundesregierung kostet Deutschland Vorsprung und Wirtschaftskraft auf dem Weltraummarkt."