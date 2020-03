Cambio-Kunden können in Bremen ab Sommer eines der 50 Free-Floating-Autos dort abstellen, wo das Parken nichts kostet - allerdings nur innerhalb von Walle, Findorff, der Innenstadt, der östlichen Vorstadt und der Neustadt. (Cambio)

Der Carsharing-Anbieter Cambio will in Zukunft in Bremen auch das sogenannte Free-Floating-System anbieten. Das bedeutet, dass ausgeliehene Autos in einem bestimmten Gebiet auch frei geparkt werden dürfen und nicht zu den Stationen zurückgebracht werden müssen.

Im Sommer soll eine Flotte von 50 Autos dafür bereit stehen. Cambio, vor 30 Jahren in Bremen gestartet, will aber keine Konkurrenz zum ÖPNV aufbauen. Es gehe weiterhin darum, eine Alternative zum eigenen Auto zu schaffen. „Das ist unsere Mission, die Kfz zu reduzieren“, sagte der Geschäftsführer der Cambio-Gruppe, Joachim Schwarz, bei der Vorstellung der neuen Pläne. Free-Floating könne sogar mehr als das eigene Auto, denn man könne sich nach dem Parken frei in der Stadt bewegen. Viele Kunden hätten nach der Option gefragt. Cambio hielt in der Vergangenheit aber immer am stationsgebundenen Carsharing fest. Schwarz erklärte, man wolle sich mit diesem Schritt zudem für die Zukunft aufstellen, wenn irgendwann das autonome Fahren komme.

Cambio bietet das Free-Floating-Ausleihen dort an, wo es bereits viele Kunden und Stationen gibt. Die Überseestadt fehlt zum Beispiel deshalb im geplanten Geschäftsgebiet. Außerdem dürfen die Autos nach der Fahrt nur dort abgestellt werden, wo kostenloses Parken möglich ist. Die Stadt stellt keine Plätze für die neue Flotte bereit.

In Bremen hat Cambio heute 18.300 Kunden. In diesem Jahr sollen es aber schon 20.000 sein, wenn es nach dem Bremer Verkehrsentwicklungsplan geht. Das Free-Floating-Angebot entstehe nicht aus der Not heraus, weil das Wachstum an neuen Kunden fehle, sagte die Geschäftsführerin von Cambio Bremen Kerstin Homrighausen. Das liege bei 20 Prozent. Dennoch: Die Free-Floating-Flotte schaffe eine andere Wahrnehmung für Carsharing und sei „hipper“. Die Autos sollen auch anders aussehen als die bisherigen Fahrzeuge. Wie genau? Das soll zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert werden.