Cambio-Geschäftsführerin Kerstin Homrighausen hofft auf weiteren Nutzer-Zuwachs. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Feierlaune beim Bremer Carsharing-Unternehmen Cambio: Auf dem Parkplatz der Hochschule für Öffentliche Verwaltung am Doventorsteinweg hat Cambio am Freitag die 100. Station in Bremen eingerichtet. Für Geschäftsführerin Kerstin Homrighausen ist das „eine besondere Zahl“, mit der das Ende jedoch noch nicht erreicht sei. „Es soll kontinuierliches Wachstum geben. Unser Ziel sind zwölf neue Stationen pro Jahr. Da liegen wir momentan etwas darüber“, sagt sie. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurde das Bremer Carsharing-Netz um weitere 28 Stationen erweitert – unter anderem in Kattenturm, Blockdiek und Lesum.

Ziel sei eine flächendeckende Ausbreitung in allen Stadtteilen, sagt Homrighausen. „Die Wege zum Auto müssen kurz, die Bedienung soll einfach und die Verfügbarkeit zum gewünschten Zeitpunkt gut sein, damit Carsharing als vollwertige Alternative zum eigenen Auto wahrgenommen wird." Die Kunden seien zufrieden, wenn dies alles gegeben sei.

Momentan sind es nach Cambio-Angaben mehr als 16 500 Kunden in Bremen, Bremerhaven und Lilienthal, die das stationsgebundene Angebot von Cambio nutzen. 2020, sagt die Geschäftsführerin, sollen es 20 000 Nutzer sein. Aus ihrer Sicht besitzt Cambio mit 350 Autos in vier Preisklassen schon jetzt eine hohe Angebotsbreite. „Viel mehr Vielfalt müssen wir nicht anbieten.“