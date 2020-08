Cambio-Geschäftsführerin Bettina Dannheim zeigt eines der Fahrzeuge, die die Kunden ab 20. August in Bremen stationsunabhängig mieten können und hinterher am Straßenrand abstellen. (Christina Kuhaupt)

Der Carsharing-Anbieter Cambio wird mit einem zusätzlichen Angebot in Bremen an den Start gehen. Ab 20. August können die Nutzer auch spontan Autos anmieten, die nicht an eine spezielle Station gebunden sind.

Das Auto können sie nach der Nutzung im Geschäftsgebiet am Straßenrand an den Stellen parken, an denen man keinen Parkschein ziehen muss. Die preisliche Gestaltung soll laut Cambio-Geschäftsführerin Bettina Dannheim genau wie die für die stationären Autos sein, die immer an ihren Ursprungsplatz zurückgebracht werden müssen.

Eigentlich hatte Cambio dieses sogenannte Freefloating-System, wie es der Konkurrent Sharenow anbietet, bisher abgelehnt. Woher nun der Sinneswandel kommt, erläutert die Cambio-Geschäftsführerin Bettina Dannheim am Freitag im Interview mit dem WESER-KURIER.

Für den Start in einer Woche sollen auf einem Gebiet zwischen Walle und Schwachhausen 30 Autos verteilt werden. Weitere sollen folgen.