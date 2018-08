Wolf Warncke und Traugott Riedesel wollen mithilfe des Anbieters Greenwheels Elektromobilität und Carsharing in den ländlichen Raum bringen. Mit Carsharing sollen die Lücken gefüllt werden, die sich durch dünne Busfahrpläne in der Region auftun. (Von Lachner)

Herr Riedesel, Sie treiben die Digitalisierung des ländlichen Raums voran: Durch die Kooperation mit dem Mobilitätsanbieter Greenwheels ist Carsharing in Wilstedt und anderen Dörfern der Samtgemeinde Tarmstedt neuerdings per Chipkarte oder Smartphone-App möglich – so wie man es aus größeren Städten kennt. Bisher lief die Schlüsselübergabe über Ihre Arztpraxis. Warum genügt das nicht mehr?

Traugott Riedesel: Wir wollen neue Nutzer erschließen. Wir wollen auch das junge, Internet-affine Publikum als Kunden gewinnen. Junge Leute entscheiden spontan: Lasst uns mal eben nach Bremen fahren.

Riedesel: Nein, weil die Praxis am Abend und am Wochenende geschlossen ist. Diese ­Zugangshürde fällt nun weg, es wird dank des Buchungssystems von Greenwheels viel ­einfacher, sich ein Auto auszuleihen. Man sieht als Kunde auch gleich, ob, wann und wo ein Fahrzeug verfügbar ist. Und für uns Besitzer der Autos vereinfacht sich die Abrechnung dank der eingebauten Telematiksysteme. Die kosten uns nichts, weil Greenwheels in Tarmstedt ein Pilotprojekt mit uns macht.

Wolf Warncke: Die Digitalisierung hilft uns, die Mobilität in und zwischen den Dörfern zu verbessern. Sie ist kein Selbstzweck. Mit dem Carsharing versuchen wir die Lücken zu füllen, die sich durch dünne Busfahrpläne auftun.

Warncke: Ich glaube, wir müssen Mobilität neu denken. Slogans wie „Lebensraum statt Parkraum“ und „Nutzen statt Besitzen“ müssen mit Leben gefüllt werden. Nicht nur in den Städten wird Parkraum knapp und nimmt der Stress mit den Staus zu, das wird auch bei uns ein Problem. Ich denke, die Autohäuser werden sich immer mehr zu Mobilitäts-Kümmerern entwickeln, die den Autofahren lästige Dinge wie Wartung, Tüv, Versicherung, Unfallschadenabwicklung oder das regelmäßige Autowaschen abnehmen.

Warncke: Carsharing ist nur ein Baustein, wenn auch ein wichtiger, für die Entwicklung der Mobilität im ländlichen Raum. Perspektivisch wird es Weiterentwicklungen geben wie die Mobilitätskarte, mit der ein Nutzer unter verschiedenen Verkehrsmitteln wählen kann: verschiedene Autos, Fahrräder, Bus, Bahn, Taxi. Dann wird das intermodale Zeitalter auch auf dem Lande anbrechen.

Warncke: Wir waren seit Jahren mit Volkswagen und Greenwheels im Gespräch. Mein Argument ist, dass VW beim Carsharing mit seinen Händlern, die dicht an den Kunden sind, zusammenarbeiten sollte. Das bringt Bodenhaftung in die Projekte.

Riedesel: In den verschiedenen Dörfern unterschiedlich. Für mein Dorf Wilstedt bin ich ganz zufrieden. Im vorigen Jahr sind meine beiden Leihwagen jeweils rund 10 000 Kilometer gelaufen. Ab dem zweiten Jahr hat sich die Nachfrage auf zufriedenstellendem Niveau stabilisiert. Das heißt: Die Monate, in denen ich mit den Autos schwarze Zahlen schreibe, nehmen zu. Was fehlt, sind Ankermieter, die die Autos regelmäßig nutzen und so die Auslastung verbessern.

Warncke: Wir sehen die Sache als Experiment, wir wollen Erfahrungen sammeln. In meinen Augen ist Carsharing auch ein soziales Projekt. Ein Schritt, um uns in unseren Dörfern gegenseitig zu unterstützen, um den Zusammenhalt im Dorf zu stärken. Egoismus separiert. Zusammenhalt stärkt uns Menschen. Und ein Jahr nach dem Diesel-Gipfel mit seinen dünnen Ergebnissen sollten wir nicht weiter auf Hersteller und Regierung hoffen und warten, sondern selber lokal konkrete Schritte in ­Richtung einer verantwortbaren Mobilität gehen.

Riedesel: Meine Erfahrung ist: Der gefühlte Bedarf an neuen Mobilitätslösungen stimmt nicht unbedingt mit der Lebenswirklichkeit der Menschen überein. Auf dem Land gibt es nun mal sehr viele Zweitwagen, und man hilft sich auch gegenseitig unter Freunden und Nachbarn, wenn es um Besorgungen oder Fahrten zum Arzt geht. Auf jeden Fall braucht man einen langen Atem, wenn man sich auf so etwas wie Carsharing auf dem platten Land einlässt.

Riedesel: Ganz genau. Unser früherer Bürgermeister Ernst-Hermann Holsten hat erst jetzt, mit 90, seinen Führerschein abgegeben. Zuletzt ist er mit seinem eigenen Auto noch ein wenig in Wilstedt herumgefahren. Nun hat er auch kein Auto mehr und nutzt einen Carsharingwagen samt ehrenamtlichem Chauffeur – drei Jahre nach dem Start unseres Projekts. Ich will damit sagen: Das mit dem Umdenken kann dauern, selbst die eigentlich sinnvolle Abschaffung eines Zweitwagens kann sich ganz schön hinziehen. Ganz witzig übrigens: Der ehrenamtliche Chauffeur ist Günther Nase, auch ein ehemaliger Wilstedter Bürgermeister. Mit mir sind also drei Bürgermeister an der Mobilitätswende im kleinen Wilstedt beteiligt.

Riedesel: Da wird sich kaum was ändern. Es kommt natürlich ganz auf das individuelle Nutzungsverhalten an, es gibt drei Tarifmodelle. Bezahlt wird nach Zeit und zurückgelegten Kilometern.

Warncke: Wer sich bei Greenwheels angemeldet und eine Chipkarte bekommen hat, kann deren Fahrzeuge auch an den 22 anderen Standorten in Deutschland nutzen, an denen insgesamt 400 Autos zur Verfügung stehen. In den Niederlanden können weitere 2100 Leihwagen genutzt werden.

Riedesel: Wir haben im Landkreis Rotenburg ein Überangebot an Öko-Strom. Unser ­Grundgedanke war, dass dieser möglichst in der Region gespeichert und verbraucht ­werden sollte. Daher haben wir von vornherein mit dem Energieversorger EWE zusammengearbeitet, der ja an der Stabilität der Stromnetze interessiert ist. Außerdem betreibt EWE in der Region die meisten Ladesäulen.

Warncke: E-Autos stehen für saubere Luft, weil sie lokal keine Emissionen erzeugen. Sie sind leise und bieten ein sehr entspanntes und ruhiges Fahren.

Riedesel: Zumindest noch zwei Jahre, bis die Leasingverträge unserer Autos auslaufen. Wie es dann weitergeht, muss man sehen. Vielleicht machen die bisherigen Akteure weiter, vielleicht wird ein Verein gegründet. Oder Gemeinden schaffen sich Dorfautos an, die unter dem Greenwheels-Wappen fahren. Denkbar ist auch, dass danach in der Region ein neues Pilotprojekt mit EU-Förderung gestartet wird.

Warncke: In Zukunft wird es darum gehen, Carsharing auch im Raum zwischen Metropolen wie Hamburg, Bremen und Hannover zu etablieren. Warum also nicht in einem Mittelzentrum wie Rotenburg? Der Vorteil eines solchen professionellen Carsharing-Anbieters ist auch, dass zusätzliche Fahrzeuge problemlos integriert werden können.

Zur Person

Traugott Riedesel

ist Landarzt und Bürgermeister in Wilstedt. Der 67-Jährige ist einer von fünf Initiatoren des Carsharing-Projekts, für das Elektroautos genutzt werden.

Wolf Warncke (54)

ist Mitinhaber eines Autohauses in Tarmstedt und ebenfalls Mitinitiator des Carsharing-Experiments. Nun geht der Langzeitversuch in eine neue, professionelle Phase.