Noch ist unklar, wie lange die Kurzarbeit in Bremen anhalten wird – und ob sie neben Rastatt noch weitere Werk betreffen wird. Letzteres deuteten Aussagen des Finanzvorstands Harald Wilhelm an. (Bernd Weissbrod/DPA)

Die guten Zahlen für das erste Quartal dürften für Daimler gerade nach dem turbulenten ersten Coronajahr eigentlich ein Anlass zur Freude sein. So lag der Reingewinn zwischen Januar und Ende März bei 4,29 Milliarden Euro. Zudem kletterte der Konzernumsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 41 Milliarden Euro.

Doch ein gar nicht so altes Problem bereitet neue Sorgen: der Chipmangel. Die weltweiten Lieferengpässe bekommt das Bremer Werk von Mercedes erneut deutlich zu spüren. Am Freitag begann hier, wie berichtet, abermals Kurzarbeit. Eine Unternehmenssprecherin teilt dem WESER-KURIER mit, die Kurarbeit sei bis einschließlich nächster Woche beantragt. Und wie lange sie dauern wird? „Wir fahren weiterhin auf Sicht. Die Situation ist volatil.“ Es sei daher nicht möglich, eine Prognose zu den Auswirkungen abzugeben. Strategische Projekte und Grundfunktionen am Standort seien ausgenommen. Weitergearbeitet werde etwa an der Vorbereitung für Fahrzeuganläufe.

Mehr zum Thema Nach Corona-Schock Chinesische Käufer helfen Mercedes Mercedes hat im ersten Quartal deutlich mehr Fahrzeuge als zuvor verkauft. Doch der Dax-Konzern steht weiterhin vor Herausforderungen, gerade auf dem deutschen Markt. mehr »

Daimler-Finanzvorstand Harald Wilhelm sagte am Freitag vor Journalisten, in den nächsten Wochen könne es wegen der anhaltenden Lieferengpässe „hier und dort“ zu Produktionsstopps und Kurzarbeit kommen. Der Manager ließ aber offen, welche Werke neben Bremen und Rastatt, wo es ebenfalls Kurzarbeit gibt, betroffen sein könnten. Das hänge davon ab, wann wo welche Chipteile verfügbar seien und wie man die Auswirkungen der Krise möglichst gering halten könne. „Das ist taktisches Arbeiten Woche für Woche.“ Es sei nicht im Interesse des Unternehmens, „dass wir das irgendwie ausschlachten“.

Auswirkungen für zweites Quartal

Wilhelm sagte, er befürchte, dass die Krise die Produktion und damit auch den Absatz neuer Fahrzeuge im zweiten Quartal noch stärker als zu Jahresbeginn beeinflusse. Die Produktionsunterbrechungen könnten mehrere Produktklassen betreffen – womöglich auch hochpreisige Pkw-Modelle wie die S-Klasse.

Mehr zum Thema Kurzarbeit Chipmangel legt Bremer Mercedes-Werk lahm Weil wichtige Bauteile fehlen, muss ab Freitag ein Großteil der Mercedes-Mitarbeiter in Kurzarbeit. Auch andere Autobauer trifft dieses Schicksal. mehr »

Die weltweiten Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips zwingen auch andere Autokonzerne seit Wochen zu Unterbrechungen der Produktion. Audi schränkt die Produktion im Werk Neckarsulm in der kommenden Woche ein. Der Chip-Riese Intel sieht aktuell auch kein Ende der globalen Halbleiter-Engpässe. Die „beispiellose Nachfrage“ strapaziere die Lieferketten in der Branche, sagte der neue Intel-Chef Pat Gelsinger. Es fehle an Fertigungskapazitäten, Material für Leiterplatten sowie an Bauteilen.

Zur Sache

Joe Kaeser wird Aufsichtsrat

Nach der geplanten Abspaltung der Truck-Sparte vom bestehenden Daimler-Konzern soll Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser Aufsichtsratschef des dann eigenständigen Unternehmens werden. Kaeser sei am Donnerstag in den Aufsichtsrat der Daimler Truck AG gewählt worden, teilte die Noch-Muttergesellschaft Daimler AG am Freitag mit. Perspektivisch solle er für den Aufsichtsratsvorsitz von Daimler Truck vorgeschlagen werden, hieß es weiter. Vor Bekanntgabe der Pläne über eine Abspaltung der Truck-Sparte war Kaeser schon als neuer Aufsichtsratschef beim Mutterkonzern gehandelt worden, letztlich bekam diesen Job aber Ex-BMW- und Ex-VW-Chef Bernd Pischetsrieder.