Der neue und der alte Besitzer von Eggers & Franke: Rotkäppchen-Mumm Geschäftsführer Christof Queisser (links) und Christoph Meier ziehen nach einem Jahr Bilanz. (Frank Thomas Koch)

Im Gespräch mit Florian Schwiegershausen erläutert Rotkäppchen-Mumm-Chef Christof Queisser, warum die Übernahme von Eggers & Franke vor einem Jahr die richtige Entscheidung war. Und Vorbesitzer Christoph Meier erläutert seine weiteren unternehmerischen Pläne.

Herr Queisser, ist Ihnen schon vor der Übernahme von Eggers & Franke die Bedeutung von Schafferwein für Bremen bewusst gewesen?

Queisser: Ja, das wusste ich schon vorher. Aber noch viel stärker wurde es mir bewusst, nachdem ich Christoph Meier als Gast zum Schaffermahl begleiten durfte.

Nun hat Rotkäppchen-Mumm beim Umsatz zum ersten Mal in der Geschichte die Milliardengrenze überschritten. Eggers & Franke hat mit einem Erlös von 90 Millionen Euro dazu beigetragen.

Queisser: Und das wohlgemerkt nur für einen Teil des Geschäftsjahres, weil die Unternehmensübergabe ja offiziell erst zum 1. Mai 2018 gewesen ist.

Herr Meier, früher sind Sie als Bremer Familienunternehmer sind nicht so offensiv mit den Umsatzzahlen umgegangen.

Christoph Meier (lacht): Also wer mich danach gefragt hatte, dem habe ich auch Auskunft gegeben.

Wie zufrieden sind Sie also mit Ihrem Bremer Standort, Herr Queisser?

Queisser: Sehr zufrieden. Die Zeit seit der Übernahme ist wie im Fluge vergangen. Wenn ich Bilanz ziehe, kann ich aus heutiger Sicht erneut betonen: Wir haben Glück gehabt. Nachdem damals bei uns der Anruf mit der Anfrage kam, haben wir das gemeinschaftlich auch sehr schnell umgesetzt.

Allerdings ist der Sektabsatz in Deutschland im vergangenen Jahr zurückgegangen. Welche Rolle spielt dann Eggers & Franke?

Queisser: Genau das ist der Hintergrund: Wir haben von Anfang an gesagt, dass der Zusammenschluss Sinn macht, weil Eggers & Franke im Premiumbereich, im Weinbereich und in der Gastronomie einfach eine Ecke des Geschäfts abdeckt, in der wir faktisch nicht vertreten waren. Wenn man dann in einem Jahr ein bis zwei Millionen Flaschen Sekt weniger verkauft, aber gleichzeitig so breit aufgestellt ist wie jetzt, dann ist mir das so wesentlich lieber. So stehen wir also stabil auf mehreren Standbeinen. Unser Geschäft verteilt sich auf einen Anteil bei Sekt von 60 Prozent, dann 13 bis 14 Prozent Wein und der Rest Spirituosen. Das ist schon sehr komfortabel. Man darf auch nicht den heißen Sommer vergessen. Da sind die Leute draußen beim Grillen, oder sind unterwegs – vor allem, wenn dann auch noch eine Fußball-WM hinzukommt. In einer solchen Situation haben sie durch die Gastronomie und das Außer-Haus-Geschäft meist mehr Umsatz. Wenn das Unternehmen dann in der Breite aufgestellt ist, ist dadurch alles etwas ausbalancierter zwischen dem Außer-Haus-Geschäft, der Gastronomie und dem Lebensmitteleinzelhandel.

Es fällt auf, dass Sie vor der Übernahme im Gastronomiebereich gar nicht so gut aufgestellt gewesen sind trotz guter Produkte für die gehobenere Gastronomie.

Queisser: Am Ende des Tages müssen Sie kundenorientiert arbeiten. Sekt macht im Restaurant auf der Karte zwei Prozent des Umsatzes aus. Der Rest besteht aus Wein, Spirituosen und alkoholfreien Getränken. Sie brauchen also Relevanz. Die Gastronomen sitzen ja nun nicht da und warten auf irgendwelche Vertreter, die ihnen eine Flasche Sekt oder Wasser verkaufen. Die wollen eine kompetente Lösung und ein breites Sortiment. Das schaffen Sie also nur über ein entsprechendes Portfolio – zusammen mit Eggers & Franke. Wenn wir also nur mit Sekt kommen, sind wir immer nur der „zweite Gewinner“. Wenn Sie aber das Portfolio von Eggers & Franke mit dem Sekt zusammenpacken, dann ist das die optimale Lösung.

Meier: Das ist eine wesentliche Synergie, wenn Sie jetzt Produkte bei Rotkäppchen anschauen wie Ruggeri oder Geldermann. Das sind sehr hochwertige Produkte, die nun in den Gastronomievertrieb gewandert sind, wo auch die Mitarbeiter zusammengegangen sind. Das hat den Unternehmensteil Reidemeister & Ulrichs gestärkt.

Da ist also seit der Übernahme einiges passiert?

Meier: Das wurde relativ schnell umgesetzt, wie der Vertrieb hier in Bremen mit all den Produkten übernommen wurde und die Mannschaft zusammengeführt wurde. Ich meine, dass das beide Seiten sehr gestärkt hat.

Queisser: Unsere zwölf Mitarbeiter, die schwerpunktmäßig Sekt in der Gastronomie verkauft haben, arbeiten jetzt alle mit einer Visitenkarte von Reidemeister & Ulrichs. Da haben wir das Sektportfolio mit dem Weinportfolio zusammengepackt und haben so alles aus einer Hand.

Meier: Das hat das Portfolio wirklich gestärkt, aber auch die Markenpräsenz.

Wie war Reidemeister & Ulrichs also vorher im Sektbereich aufgestellt?

Meier: Das passte perfekt, weil wir vorher keinen deutschen Sekt im Programm hatten.

Queisser: Der Zusammenschluss ist ja auch auf Wachstum ausgelegt. Da geht es also nicht darum, Mitarbeiter abzubauen, sondern ins Geschäft zu investieren.

Meier: Es sind ja weitere sehr bedeutende Marken in den Exklusivvertrieb gegangen. Das macht es dann auch wieder notwendig, Leute einzustellen.

Queisser: Beim Zusammenschluss waren es bei Eggers & Franke etwa 200 Mitarbeiter, dann kamen zwölf von Rotkäppchen hinzu, und mit weiteren zusätzlichen Mitarbeitern sind es jetzt 236. Allein in diesem Monat haben 15 Mitarbeiter neu angefangen, und zwar quer durch alle Bereiche wie Marketing, Vertrieb und Verwaltung.

Vor einem Jahr haben Sie gesagt, dass es einige Schnittstellen gibt. Die sehe ich vor allem im Lebensmittelhandel. Wie konnten Sie da den Handel überzeugen, dass in den Märkten die Regalmeter, über die Sie verfügen, nicht eingedampft werden?

Queisser: Die wurden nicht eingekürzt. Denn im Lebensmittelhandel sind die Geschäfte weiterhin komplett getrennt. Wir haben unser Rotkäppchen-Geschäft, wir haben unser Spirituosen-Geschäft, und wir haben unser Eggers & Franke im Lebensmitteleinzelhandel. Das sind komplett unterschiedliche Mannschaften, unterschiedliche Verhandlungen, und das ist auch wichtig so.

Meier: Es war nach außen hin nie eine Debatte, ob da etwas zusammengelegt wird. Das habe ich auch direkt gesagt, dass Rotkäppchen so ein fokussiertes Unternehmen ist. Denn schon vorher gab es dort eine Trennung zwischen Sekt- und Spirituosenvertrieb. Wenn sie also etwas hätten zusammenlegen wollen, dann hätten sie das vorher gemacht. Rotkäppchen ist so eine große Marke. Die hat so einen eigenen Fokus und braucht entsprechend eine eigene Mannschaft. Und das Sortiment von Eggers & Franke ist so vielfältig, dass sich das auch hier ergänzt.

Zu Eggers & Franke gehört ja auch Ludwig von Kapff, wo ja der Weinversand eine wichtige Rolle einnimmt. Wie gut waren Sie denn vorher in diesem Bereich aufgestellt?

Queisser: „Wie gut“ ist einfach definiert, wenn man da vorher gar nicht aufgestellt gewesen ist. Auch das ist einer der Beweggründe für den Zusammenschluss gewesen, weil wir dadurch in einem Markt den Fuß in der Tür haben, der sehr dynamisch und kompetitiv ist. Auch das ist ein weiterer strategischer Teil, in den wir konsequent weiter reininvestieren. Das dauert lang, also Schritt für Schritt – gerade auch, wenn man dabei Filialen eröffnet. Da muss die Lage passen, und man muss die richtigen Mitarbeiter finden. So planen wir an unserem Standort Eltville im Rheingau einen Ludwig-von-Kapff-Laden. Da haben zwar viele Winzer viele schöne Weinläden, aber Sie können da nur den Riesling aus der Region kaufen, aber beispielsweise keinen schönen italienischen Wein.

Wann soll das so weit sein?

Queisser: Wenn es nach mir geht, soll das sofort sein. Wir haben da einen Parkplatz, an dem wir die Verwaltung ausbauen, und unten soll ein Laden reinkommen. Erfahrungsgemäß braucht man da zwölf Monate, bis alles fertig ist. Im nächsten Jahr könnte das also so weit sein.

Denn, Herr Meier, gerade in Ludwig von Kapff hatten Sie ja zuvor viel Zeit und auch Geld investiert, um diese Marke zu beleben.

Meier: So, wie ich es verstanden habe, bleibt das auch weiterhin ein strategisches Projekt, weil die Basis gut ist für den Multichannel-Bereich. Da ist Ludwig von Kapff besser aufgestellt als jeder andere – aber eben auf kleiner Basis. So habe ich das mit Freude vernommen, dass Rotkäppchen dort auch einen strategischen Ansatz sieht.

Wo sagen Sie, dass Sie bei dem Zusammenschluss noch weitere Dinge zusammenfügen müssen?

Queisser: Die Liste ist eigentlich gar nicht so lang. Wir haben ja mit Eggers & Franke ein voll funktionierendes Unternehmen gekauft, das erfolgreich, profitabel und strategisch gut aufgestellt ist. Am wichtigsten ist es für uns, das einfach fortzuführen. Bei der Zusammenlegung des Gastronomie-Vertriebs haben wir schnell gehandelt, das Sortiment ergänzt und alles zum 1. Oktober umgesetzt. Jetzt müssen wir einfach mit ruhiger Hand und den Investitionen in Mitarbeiter und Equipment das weitere Wachstum in Angriff nehmen. Es ist natürlich immer einfacher, wenn man ein Unternehmen kauft, das weiß, wo es hin will.

Meier: Ich habe aus persönlichen Gründen verkauft. Gleichzeitig war es mir wichtig, den bestmöglichen Käufer für das Unternehmen zu finden. Ich bin sehr glücklich, dass die Übernahme so positiv verlaufen ist, denn das Unternehmen und die Mitarbeiter liegen mir natürlich am Herzen. Ich verstehe mich tatsächlich auch sehr gut mit den neuen Inhabern, was bei einer solchen Übernahme ja nicht unbedingt immer der Fall ist. Für mich ist dies eine Bestätigung, dass es für alle Seiten ein guter Deal ist.

Offiziell heißt es ja, Herr Meier, dass Sie noch beratend zur Seite stehen. Bei solchen Übernahmen ist es ja durchaus üblich, dass der Geschäftsführer noch zwei Jahre mit dabei bleibt. Ist das auch so geplant?

Meier: Übergangszeiten sind für niemanden erfreulich. Ich habe deswegen bewusst sofort meinen Posten geräumt. Gleichzeitig helfe ich wirklich gerne. In der Anfangszeit haben wir gemeinsam die wesentlichen Partner besucht, was sicher hilfreich war. Ansonsten gibt es hier ein gut funktionierendes Team und E&F kommt ganz gut ohne mich zurecht. Ich stehe aber weiterhin sehr gerne zur Verfügung, wenn ich gebraucht werde.

Aber danach scheint es ja nicht auszusehen.

Meier: Es ist gleichzeitig auch gut, wenn die Mitarbeiter sich freischwimmen.

Queisser: Ich kann das schon nachvollziehen. Wenn man so lang in einem Familienunternehmen gewesen ist, dann wird man da immer ein Auge drauf haben. Das geht aber gleichzeitig nicht, dass man alle fünf Minuten als Vorbesitzer angerufen wird. Man muss auch loslassen können.

Wie leicht ist es Ihnen am Ende gefallen, Herr Meier, loszulassen?

Meier: Es war eine bewusste Entscheidung aus freien Stücken, und das hilft natürlich. Es schmeichelt dem Ego, wenn man vielleicht hier und da vermisst wird, aber letztlich bringt das niemanden weiter.

Und was machen Sie nun, Herr Meier? Viele stellen ja spätestens nach zwei Mal Gartenumgraben fest, dass es das nicht gewesen sein kann.

Meier: In diese Situation bin ich noch nicht gekommen. Ich war ja bis zum letzten Tag voll bei E&F involviert, hatte keine Zeit, mich auf die Zeit danach vorzubereiten und musste mich erst einmal völlig neu sortieren. Vor einigen Monaten bin ich mit meinem Büro und dem französischen Konsulat in die Hollerallee gezogen. In dem Gebäude neben dem Standesamt werden wir im Herbst ein Restaurant eröffnen. Ich verfolge verschiedene Projekte, aber es ist noch nichts spruchreif.

Und bei Ihnen, Herr Queisser, stehen da weitere Übernahmen in Aussicht?

Queisser: Es ist momentan nichts geplant. Das ist auch gut so, weil auch so viel Arbeit auf dem Tisch liegt. Aber wir sind immer offen, wenn es denn passt.

Die Fragen stellte Florian Schwiegershausen.

Zur Person: Christof Queisser (49) ist seit 2013 Geschäftsführer bei Rotkäppchen-Mumm. Mit der Übernahme von Eggers & Franke vor einem Jahr hat das Unternehmen sieben deutsche Standorte und einen in Italien.

Christoph Meier (50) hat den Weinhandel, den sein Urgroßvater nach dem Ersten Weltkrieg übernahm, vor einem Jahr verkauft. Eggers & Franke blickt auf mehr als 200 Jahre Firmengeschichte zurück.

