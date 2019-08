Premiere feierte Cimon im November 2018 mit einem 90-minütigen Einsatz auf der ISS mit dem deutschen Esa-Astronauten Alexander Gerst. (DLR)

Bremen. Der kugelrunde mobile Astronauten-Assistent Cimon ist von seinem Weltraumaufenthalt zurückgekehrt. Die unter anderem bei Airbus Defence and Space (DS) in Bremen mit Software und Künstlicher Intelligenz ausgestattete wassermelonengroße und fünf Kilogramm schwere Kugel mit freundlichem Gesicht war 14 Monate an Bord der Internationalen Raumstation (ISS). Eine von Cimons Aufgaben: Autonom und nach Vorgaben der Astronauten im ISS-Forschungslabor Columbus in Schwerelosigkeit herumfliegen. Ziel des Projekt ist es unter anderem, aus Cimon in Zukunft einmal ein wichtiges Crewmitglied zu entwickeln. Die Software für das Nachfolgemodell entsteht ebenfalls im Auftrag des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) bei Airbus DS in Bremen.

Cimon soll es den Astronauten irgendwann einmal ermöglichen, beide Hände frei zu haben und zum Beispiel keinen Computer mehr manuell bedienen zu müssen. Durch den sprachgesteuerten Zugriff auf Dokumente soll der Astronaut bequem durch Bedienungs-, Reparaturanleitungen und Prozeduren für Experimente navigieren können. Cimon soll als komplexe Datenbank mit allen notwendigen Informationen für Arbeiten auf der ISS dienen und soll zeitgleich als mobile Kamera für Dokumentationszwecke genutzt werden.

Wer Cimon in Verbindung bringt mit der japanischen Science-Fiction-Serie „Captain Future“, die ab 1980 auch im Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, liegt richtig: Der Name wurde bewusst in Anspielung an „Professor Simon Wright“, den robotischen Assistenten – das „fliegende Gehirn“ – aus der Serie gewählt.

Cimon ist am späten Dienstagabend an Bord eines Dragon-Raumschiffs des US-amerikanischen Unternehmens SpaceX zurück auf seinen Heimatplaneten gelangt. Die Landung der Kapsel erfolgte im Pazifik etwa 480 Kilometer südwestlich von Los Angeles. „Wir erwarten Cimon Ende Oktober zurück in Deutschland“, so Christian Karrasch, Cimon-Projektleiter im DLR Raumfahrtmanagement. „Cimon ist ein Technologie-Experiment, das unsere Erwartungen voll erfüllt hat.“ Bei seiner Premiere im All – einem 90-minütigen Einsatz mit dem deutschen Esa-Astronauten Alexander Gerst auf der ISS im November 2018 – habe er gezeigt, dass er unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit gut funktioniert und erfolgreich mit Astronauten interagieren kann. „Mit dem ersten Cimon konnten wir den Grundstein für soziale Assistenzsysteme im All legen, die Astronauten bei Aufgaben unterstützen und irgendwann vielleicht auch entlasten können.“

Am zweiten Cimon-Projekt sind wieder die gleichen Partner beteiligt: Airbus in Friedrichshafen ist für die neue Hardware verantwortlich. Bei Airbus in Bremen wird an der Verbesserung der Software für Flugsteuerung und Lageregelung gearbeitet. IBM soll neue Funktionen der sprachgesteuerten Künstlichen Intelligenz einrichten, die über die sogenannte Watson-KI-Technologie aus der Cloud gesteuert wird. „Insgesamt gibt es mehrere Upgrades wie bessere Mikrofone, einen robusteren Computer, eine verbesserte Flug- und Lageregelung, neue Software-Features für die Konversation, zum Beispiel bei der Spracherkennung, dem Gesprächsverlauf und der Intention“, so Till Eisenberg, Cimon-Projektleiter bei Airbus. Ethische Fragestellungen beim künftigen Einsatz von Cimon werden durch Mediziner der Ludwig-Maximilians-Universität München beleuchtet und evaluiert. Durch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine werden Persönlichkeitsrechte berührt, da Bild und Tonmaterial vom Astronauten durch Cimon aufgenommen und interpretiert werden.