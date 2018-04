Niederlassungsleiter André Lorenzen strebt 10.000 neue Kunden pro Jahr an. (Christina Kuhaupt)

Die Commerzbank Bremen verfolgt ihren Wachstumskurs. Allerdings konnte Niederlassungsleiter André Lorenzen das von ihm gesetzte Ziel für sein Segment von 10.000 neuen Privat- und Unternehmerkunden erneut nicht erreichen. Zwar gewann Lorenzen im vergangenen Jahr in Bremen und der Region insgesamt 16.000 neue Kunden. Unterm Strich wuchs die Zahl aber wegen Abgängen nur um knapp 4000 auf nun insgesamt etwas mehr als 163.000 Kunden.

Die Wachstumsstrategie des Konzerns sieht vor, die Zahl der Kunden bis 2020 um zwei Millionen zu steigern. „Dabei haben wir im vergangenen Jahr in der Gesamtbank einen Riesenschritt gemacht mit mehr als 500.000 Neukunden. Um das zu verdeutlichen: Das entspricht der Einwohnerzahl Bremens.“ In Bremen setzte Lorenzen, verantwortlich für Privat- und Unternehmerkunden, schon in der Vergangenheit das Ziel von 10.000 Neukunden. Auch 2016 verfehlte der Bereich es jedoch deutlich.

Commerzbank hält am Standort fest

Während Wettbewerber auf eine Verkleinerung des Filialnetzes setzen, hält die Commerzbank an ihren Standorten fest. Die jeweils zehn Filialen im Land Bremen und in der Region sollen bleiben, betont Lorenzen. Neukunden suchten zu 80 bis 90 Prozent den Weg zur Commerzbank über die Standorte. „Der Standort ist ein Kernelement unserer Wachstumsstrategie. Es wäre irrational, Filialen zu schließen. Wir würden uns die Luftzufuhr abschneiden.“ Weiterhin setzt die Commerzbank zudem auf das kostenlose Girokonto. Die Diskussion um die Gebühren der Konkurrenz spiele der Bank deshalb in die Karten. „Wenn die Wettbewerber uns Anlässe bieten, um die Wechselhürden für ihre Kunden zu senken, ergreifen wir diese Chancen.“

Mehr zum Thema Nach mageren Jahren Commerzbank strebt 2018 „signifikant“ höheren Gewinn an Die Commerzbank strebt nach mageren Jahren für 2018 wieder deutlich bessere Ergebnisse an. mehr »

Der Gewinn von Neukunden kostet dabei etwa wegen der Wechselprämien je 250 Euro. Am Ende soll das Wachstum aber den Profit steigern. Diese Strategie braucht Zeit. Zu Beginn habe die Frage im Raum gestanden, erinnert sich Stefan Burghardt, Leiter des Firmenkundengeschäfts, ob die Commerzbank den Kurs durchhalte. „Wir merken, dass die Skepsis gegenüber der Strategie abgenommen hat. Das gilt auch für Ratingagenturen und Investoren.“

Burghardt hat die Zielvorgabe für Neukunden im Geschäftsjahr 2017 sogar übertroffen: 107 neue Firmenkunden gab es in seinem Marktbereich in Bremen, Oldenburg, Emden und Verden. „Das ist ein Erfolg.“ Zusammen mit seinem Team aus 60 Mitarbeitern betreut er nun 2800 Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 15 Millionen Euro und höchstens einer Milliarde Euro im Jahr. Großkunden werden in Hamburg betreut. Wichtig für die Kunden sei, dass es kaum Fluktuation bei den Beratern gebe. Die Entscheidung über Kredite falle darüber hinaus rasch: „Beträge von 50 Millionen Euro können von zwei Leuten zugesagt werden.“

Bruttoerträge gewachsen

Um 27 Prozent stieg das über Bremen gemanagte Auslandsgeschäft im vergangenen Jahr. „Das Geschäft entspricht heute fünf Prozent der Erträge. Das ist ein extrem hoher Betrag.“ Die Bruttoerträge insgesamt seien um 3,6 Prozent gewachsen durch Zinserträge und Provisionserträge. Dazu zähle etwa die Zinsabsicherung. „Da sehen wir ein ganz außerordentliches Wachstum. Die Unsicherheit der Zinsentwicklung spüren wir ganz stark.“ Absolute Ertragszahlen für die Region gibt die Bank nicht raus.

Zuwachs gab es im vergangenen Jahr im Privatkundengeschäft vor allem bei den Immobilien mit einem Neugeschäft von 260 Millionen Euro. „Wir konnten uns um ein Viertel steigern“, sagt Lorenzen. Der Wunsch nach einem Eigenheim oder einer Investition in Immobilien halte auch in diesem Jahr bei den Bremern an. Das verwaltete Vermögen der Privatkunden in der Niederlassung stieg um 3,4 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro.

Wie der von der Commerzbank geplante Abbau von 9600 Stellen Bremen trifft, ist weiter unklar. In der Niederlassung in Bremen arbeiten im Vertrieb der Geschäftsbereiche Privat- und Unternehmerkunden und in der Mittelstandsbank derzeit rund 250 Mitarbeiter. Die Beratung der Kunden solle in keinem Fall abnehmen, versprach André Lorenzen für beide Geschäftsbereiche. Es sollen jedoch Leistungen in Zukunft digitalisiert werden. Das wirkt sich auch auf die Zahl der Stellen aus. Die Commerzbank sei hier im Gespräch mit Arbeitnehmervertretern vor Ort. „Der Prozess hat begonnen“, sagt Burghardt. „Es geht um ein Abschmelzen, nicht um einen Bruch.“ Der Konzern setzt wie die ganze Branche zunehmend auf Digitalisierung: 700 Millionen Euro investiert er jedes Jahr dafür. Bis 2020 sollen 80 Prozent der Prozesse digital ablaufen.