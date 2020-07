Die Commerzbank will 200 ihrer bundesweit gut 1000 Filialen schließen. Nun trifft es auch eine Filiale in Bremen. (Frank Rumpenhorst)

Die Commerzbank schließt in Bremen Ende August ihre Filiale in Utbremen an der Wartburgstraße. Das hat das Geldhaus am Donnerstag mitgeteilt. Auch die dort bestehende Selbstbedienungszone mit Geldautomat und Gerät für Überweisungen und zum Ausdrucken von Kontoauszügen werde geschlossen. Die Kunden dieser Filiale sollen in Zukunft von der Zentrale am Schüsselkorb aus betreut werden. Die Mitarbeiter aus Utbremen sollen dazu laut Commerzbank in Zukunft in der Zentrale arbeiten.

Als Grund für die Schließung nannte die Bank das veränderte Kundenverhalten hin zu mehr digitalem Banking. Der Bremer Niederlassungsleiter André Nogat, zuständig für das Privat- und Unternehmerkundengeschäft, sagte: „Zwar nimmt die Nutzung von Online- oder Mobile-Banking gerade in der Corona-Zeit immer weiter zu, wir stellen aber gleichzeitig fest, dass unsere Kunden wichtige Anlässe wie zum Beispiel eine Baufinanzierung oder Vorsorgeplanung immer noch am liebsten persönlich mit einem Berater ihres Vertrauens besprechen möchten."

Bereits in den vergangenen Monaten berichteten verschiedene Medien, dass die Commerzbank mindestens 200 ihrer bundesweit gut 1000 Filialen schließen wolle. In eigenen Mitteilungen ist daher bereits die Rede von „künftig 800 Filialen“. Noch vor einem Jahr gab es Überlegungen, in Bremen sogar eine weitere Filiale zu eröffnen. Die andauernde Niedrigzinsphase machte es aber auch bei der Commerzbank erforderlich, von ihrer ursprünglichen Zahl an Filialen abzurücken. Auch sollen bis 2023 weitere Stellen im Unternehmen gestrichen werden.