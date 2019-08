Die Zentrale der Commerzbank in Frankfurt. In Bremen ist die Niederlassung mit dem Kundenwachstum zufrieden. (Arne Dedert)

Die Niederlassung der Commerzbank in Bremen hat im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 2500 neue Privat- und Unternehmerkunden gewonnen. Der Niederlassungsleiter für diesen Geschäftsbereich, André Lorenzen, sprach in einer Mitteilung der Bank mit Blick auf das Ergebnis von einem der „stärksten Halbjahre in der Neukundengewinnung“. Insgesamt liegt die Zahl der Kunden nun bei 170 000.

Das Immobilienkreditgeschäft wuchs im ersten Halbjahr ebenfalls: um 15 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum. „Trotz steigender Baupreise und einem immer knapper werdenden Angebot haben unsere Kunden neue Immobilienfinanzierungen in Höhe von 136 Millionen Euro abgeschlossen", sagte Lorenzen. Das Depotvolumen mit Wertpapieren (Aktien, Anleihen und Fonds) stieg seit dem Jahresende 2018 um zehn Prozent.

Im Firmenkundengeschäft konnte die Commerzbank das Kreditvolumen in den ersten sechs Monaten um vier Prozent steigern im Vergleich zum ersten Halbjahr im Vorjahr. Niederlassungsleiter Stefan Burghardt gewann in seinem Segment auch neue Kunde: im mittleren zweistelligen Bereich. Die Bank konstatierte derweil eine Entwicklung, die sie auf die zunehmende Verunsicherung vieler Märkte zurückführen ließe: Die Nachfrage nach Zins- und gerade Währungsabsicherungen sei deutlich gegenüber dem Halbjahr 2018 gestiegen.

Im vergangenen Jahr gewann die Bremer Niederlassung 4000 neue Kunden. „Wir werden darüber liegen“, prognostizierte Lorenzen für das Gesamtjahr 2019. „Wir sind mit dem Wachstumskurs sehr zufrieden.“ Zur Niederlassung mit Sitz am Schüsselkorb zählen 20 Filialen in Bremen und der Region. An dieser Struktur sind derzeit keine Veränderungen geplant. Die Commerzbank mit Sitz in Frankfurt hält insgesamt an ihren Wachstumsplänen fest. Die Privatbank hebt sich mit einem recht dichten Filialnetz von der Konkurrenz ab.

Am Mittwoch hatte die Commerzbank die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Das Institut visiert immer noch einen etwas höheren Gewinn als im Vorjahr an. Doch die niedrigen Zinsen und die abgeschwächte Konjunktur sind für das Unternehmen und die Branche eine Belastung. Das Vorsteuerergebnis lag im ersten Halbjahr nun bei 542 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Ergebnis im Vorjahreszeitraum mit 689 Millionen Euro. Im Herbst will der Vorstand die Pläne für die Entwicklung der Commerzbank nach 2020 vorstellen. Dann läuft die bisherige Strategie aus. Die Zusammenlegung mit der Deutschen Bank war in diesem April nach Fusionsgesprächen gescheitert.