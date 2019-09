Am Boden statt in der Luft: Britische Passagiere sprechen mit Mitarbeitern des Reisekonzerns ­Thomas Cook am Flughafen in Palma de Mallorca. Auch Reisende aus Bremen erlebten böse ­Überraschungen. (Ubilla/dpa)

Die Hiobsbotschaft der Thomas-Cook-Pleite trifft auch Urlauber aus Deutschland, die nicht wie geplant am Montag in die Ferien starten konnten. Die deutsche Tochter mit den Marken Thomas Cook, Neckermann, Öger Tours, Air Marin und Bucher Reisen stoppte zudem den Verkauf von Reisen. Mit der deutschen Thomas Cook sind nach Unternehmensangaben derzeit 140 000 Gäste unterwegs. Am Montag und Dienstag sollten 21 000 Menschen in ihren Urlaub abreisen. Die deutsche Thomas Cook GmbH erklärte, man könne nicht gewährleisten, dass gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden.

Der zum Konzern gehörende Ferienflieger Condor darf betroffene Urlauber, die über Thomas-Cook-Töchter gebucht haben, nicht mehr an ihr Ziel bringen. An Condor-Schaltern bildeten sich teilweise lange Schlangen. „Warum fliegen wir nicht?“, sagte der Kölner Dieter Lenzen, der mit seiner Partnerin von Düsseldorf nach Fuerteventura wollte. „Wir wurden aus der Schlange gezogen. Wir fliegen nicht. Das war’s mit dem Urlaub.“

Böse Überraschung

Auch zahlreiche Bremer erlebten eine böse Überraschung, wie Patricia El Said aus Bremen-Nord. Sie wollte mit ihrem Mann, ihrer Tochter und dem Enkelkind von Hamburg nach Hurghada in Ägypten, die Pauschalreise hatten sie über die Thomas-Cook-Tochter Bucher gebucht. Am Montagnachmittag waren sie zurück in Bremen und hatten das Reisebüro verständigt: „Dort kümmern die sich nun darum. Wir fahren jetzt noch hier in Bremen zum Flughafen und schauen, ob es dort vielleicht noch eine Last-Minute-Reise gibt.“ Ein anderer Bremer hatte mehr Glück: Er konnte bei Condor einchecken, weil er nur einen Flug nach Jerez gebucht hatte. Während er dabei seinen Koffer aufgab, hörte er am Nach­barschalter, wie der Mitarbeiter den enttäuschten Passagieren sagte: „Sie haben eine Pauschalreise bei Thomas Cook gebucht, tut mir leid, wir dürfen Sie leider nicht mitnehmen.“

Condor hielt den Flugbetrieb bis auf Weiteres planmäßig aufrecht. Die Fluggesellschaft beantragte von der Bundesregierung einen staatlich verbürgten Überbrückungskredit, um „Liquiditätsengpässe“ zu verhindern. Dabei soll es sich um rund 200 Millionen Euro handeln, hieß es aus Regierungskreisen. Die Bundesregierung arbeitet nach Angaben des Wirtschaftsministeriums mit Hochdruck daran, den gewünschten Überbrückungskredit zu prüfen.

Mehr zum Thema Insolventer Reiseveranstalter Auch Bremer von Thomas Cook-Pleite betroffen Von der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook sind auch einige Bremer betroffen. Die meisten ... mehr »

Die hessische Landesregierung stellte ergänzende Hilfe für die Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt in Aussicht. „Grundsätzlich sind wir offen, Condor bei der Überbrückung der aktuellen Krise zusammen mit dem Bund behilflich zu sein, etwa durch eine ergänzende Landesbürgschaft“, teilte die Landesregierung mit.

Die Pleite des Thomas-Cook-Konzerns beflügelt erneut die Spekulationen über einen Verkauf von Condor. Ein Lufthansa-Sprecher wollte sich zu einem möglichen Interesse von Europas größter Airline an dem deutschen Ferienflieger am Montagnachmittag jedoch nicht äußern.

Flughäfen und Gewerkschaften unterstützten die Bitte des Unternehmen um Staatshilfe. Die Fluggesellschaft hat 4900 Beschäftigte und unterhält 58 Flugzeuge. „Ein gesundes und für sich genommen wirtschaftlich stabiles Unternehmen verdient eine faire Chance, zu überleben“, betonte auch die Flugbegleitergewerkschaft Ufo, ähnlich wie Verdi und die Vereinigung Cockpit.