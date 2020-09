Die Container-Terminals in Bremerhaven sind das Rückgrat der bremischen Hafenwirtschaft. Der ältere Teil ist für die modernsten Frachter kaum noch geeignet. (Sönke Denis)

Was muss Bremen tun, um die Wettbewerbsfähigkeit der Container-Terminals in Bremerhaven zu erhalten? Über diese Frage gibt es Meinungsverschiedenheiten in der rot-grün-roten Regierungskoalition. Die SPD fordert ein klares Signal für eine Ertüchtigung des älteren Teils der Stromkaje. Die Grünen sträuben sich zwar nicht grundsätzlich, wollen vor einer größeren Investition allerdings einige zentrale Fragen geklärt wissen.

Der Handlungsbedarf ergibt sich aus der schiffbautechnischen Entwicklung der vergangenen Jahre. 2008 wurde mit dem Container-Terminal (CT) IV der letzte große Ausbauabschnitt der Stromkaje in Betrieb genommen, seither hat sich in der maritimen Logistik viel getan. Die dicksten Pötte, die vor zwölf Jahren Bremerhaven anliefen, hatten eine Transportkapazität von 11.000 Standardcontainern. Die aktuell größten Containerfrachter der MSC-Gülsün-Klasse können über 23.000 Container aufnehmen, sind 400 Meter lang und 61,5 Meter breit und haben einen maximalen Tiefgang von 16,5 Metern.

Am CT4, dem modernsten Abschnitt der Stromkaje, hat der private Terminalbetreiber NTB bereits reagiert. Nach weniger als zehn Jahren Betriebszeit werden die vorhandenen Containerbrücken durch größere und leistungsfähigere Modelle ersetzt, die insbesondere über längere Ausleger verfügen. Denn genau hierum geht es: Die neueren Schiffstypen werden immer breiter und können mit den vorhandenen Containerbrücken nicht mehr optimal entladen werden. Größere Containerbrücken würden aber auch höhere Lasten auf den Kranbahnschienen an der Kaje bedeuten. Erste statische Untersuchungen haben ergeben, dass die Brücken neuen Typs für die Terminal-Abschnitte CT I bis IIIa zu schwer wären. Eine Lösung könnte darin bestehen, die Kaje mit einem Vorbau zu versehen, der auf einer Pfahlreihe ruht und zusätzliche Lasten aufnehmen könnte. Wollte man den älteren Teil der Stromkaje auf einer Länge von etwa zweieinhalb Kilometern so ertüchtigen, würde das etwa 170 Millionen Euro kosten. Eine gewaltige Summe, die fast dem Betrag entspricht, der einst für das gescheiterte Projekt Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB) angesetzt war.

SPD sieht Grüne als Bremser

Das Häfenressort von Senatorin Claudia Schilling (SPD) hält die Investition für unabdingbar, „die planerischen Voraussetzungen sind jetzt zu schaffen“, heißt es in einer Vorlage für die Hafenpolitiker der Bürgerschaft. In einem ersten Schritt soll die Hafenverwaltung Bremenports mit einer detaillierten Projektplanung beauftragt werden. Kostenpunkt: rund 1,1 Millionen Euro. Doch genau an dieser Stelle bremst der grüne Koalitionspartner. „Mir ist wichtig, dass dieser Planungsauftrag noch keine abschließende Zustimmung für das Bauvorhaben darstellt“, sagt der Vorsitzende des stadtbremischen Hafenausschusses, Robert Bücking. Aus seiner Sicht stellen sich einige grundsätzliche Fragen zu den Perspektiven der Hafenwirtschaft in der Seestadt. „Ich möchte beispielsweise wissen, welche Faktoren den Containerumschlag in Bremerhaven begrenzen. Sind es tatsächlich die Brücken oder spielt beispielsweise auch die Hinterlandanbindung eine Rolle“, sagt der Grünen-Wirtschaftspolitiker. Auch die Arbeitsteilung mit dem Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven und langfristige Verlagerungstendenzen bei den internationalen Warenströmen müssten berücksichtigt werden. Bücking kann sich vorstellen, den Planungsauftrag an Bremenports zwar zu erteilen. Parallel müssten die genannten Fragen aber sauber abgearbeitet werden.

Bei der SPD kommen solche Vorbehalte nicht gut an. Dort sieht man die Grünen schon länger als Hemmnis bei der Entwicklung der bremischen Häfen. In Erinnerung ist bei Sozialdemokraten beispielsweise, wie hart den Grünen die Zustimmung zur Vertiefung der Außenweser abgerungen werden musste. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD in der Bürgerschaft, Volker Stahmann, fordert eine vorbehaltlose Unterstützung für die Ertüchtigung der Stromkaje. Die Politik dürfe nicht zulassen, dass Bremerhaven weiter Anteile beim Containerumschlag an Standorte wie Antwerpen oder Rotterdam verliert. „Der Containerumschlag ist existenziell für die Stadt. Wir wollen die Modernisierung der älteren Terminals deshalb auf jeden Fall“, bekräftigt Stahmann und kritisiert das, was er als grüne Verzögerungstaktik empfindet. „Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass da auf Zeit gespielt wird, um die Investition mittelfristig doch noch infrage zu stellen.“

Die Häfenausschüsse von Stadt und Land werden sich voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte mit dem Vorhaben befassen. Senatorin Schilling erhofft sich richtungweisende Beschlüsse. Aus ihrer Sicht ist die Ertüchtigung der älteren Container-Terminals „notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die strategische Ausrichtung Bremerhavens zu stärken“.

Zur Sache

Die Stromkaje

Über fast fünf Kilometer erstrecken sich die Containerterminals I bis IV in Bremerhaven. Der erste Bauabschnitt wurde vor über 50 Jahren errichtet, seither hat man die Kaje mehrfach erweitert. Sie bietet 14 Liegeplätze für Großcontainerschiffe, die Terminalfläche umfasst über drei Millionen Quadratmeter. In den vergangenen sieben Jahren verlor Bremerhaven Marktanteile an andere Häfen, obwohl der Containerumschlag in der sogenannten Nordrange (Rotterdam, Antwerpen, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg) insgesamt leicht zugenommen hat. Auch in absoluten Zahlen verlor Bremerhaven an Fracht. Wurden im Jahr 2012 noch rund sechs Millionen Container an der Stromkaje verladen, so waren es im vergangenen Jahr schon weniger als fünf Millionen.