Immerhin der Ausblick auf das kommende Jahr stimmt die Deutsche Bahn (DB) optimistisch. „Die DB wird ab 2022 wieder in die Gewinnzone zurückkehren“, versichert Finanzvorstand Levin Holle, als er am Donnerstag die Bilanzzahlen des Konzerns für das Jahr 2020 vorstellte. Und diese sehen tiefrot aus. Unter dem Strich steht ein Minus von 5,7 Milliarden Euro. Allein das reine Eisenbahngeschäft verzeichnete einen Verlust von fast drei Milliarden Euro. Im Jahr davor gab es noch ein Plus von 1,8 Milliarden Euro. Dazu musste die Bahn noch einen Wertverlust der britischen Tochter Arriva in Milliardenhöhe abschreiben.

Statt eines neuerlichen Fahrgastrekords im Fernverkehr stiegen nur 81 Millionen Fahrgäste in die Reisezüge. Ihre Zahl hat sich damit fast halbiert. Der Güterverkehr bleibt ebenfalls ein Sorgenkind. Die Transportleistung ging um acht Prozent zurück. Das drückt sich auch in der Umsatzentwicklung aus. Anstelle der 44,4 Milliarden Euro des Jahres 2019 konnte die Bahn 2020 nur knapp 40 Milliarden Euro erlösen.

Der Bahnvorstand rechnet auch im laufenden Jahr mit einem Milliarden-Verlust

Die Krise ist längst noch nicht ausgestanden, wie Holle einräumen muss. „Von heute auf morgen ist das nicht zu schaffen“, sagt er. Dennoch soll es bei der Bahn im laufenden Jahr schon deutlich besser laufen. Im Fernverkehr rechnet der Vorstand mit einem Fahrgastzuwachs um wenigstens 20 Prozent, im Güterverkehr mit zehn Prozent mehr Transporten. Der Umsatz soll über die Marke von 41 Milliarden Euro steigen. Dennoch wird es wohl wieder ein verlustreiches Jahr. Holle geht von zwei Milliarden Euro Verlust für 2021 aus.

Mehr zum Thema Aus- und Neubau im Schienenverkehr Bahn investiert über eine Milliarde Euro in Niedersachen und Bremen Weniger Umsteigen, häufigere Anschlüsse und seltener Verspätungen: Rekordinvestitionen der Bahn in Niedersachsen und Bremen sollen den Zugverkehr verlässlicher und ... mehr »

Die guten Nachrichten von der Bahn sind rar gesät. Immerhin sind die Fernzüge deutlich pünktlicher unterwegs als in den vergangenen Jahren. 81,8 Prozent erreichen fahrplangemäß ihr Ziel. 2019 schaffte dies nur gut jeder vierte Zug. Und auch die Zufriedenheit der Beschäftigten ist gestiegen. „Ein Job bei der Bahn ist ein Job mit Sinn“, glaubt Bahnchef Richard Lutz. Immerhin konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr trotz Krise 26.000 neue Leute einstellen. „Die Nachfrage nach Bahnreisen und Gütertransporten wird zurückkehren“, ist sich Lutz sicher. Wenn der Klimawandel wieder in den Fokus rücke, soll die Bahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel wieder an alter Rekorde anknüpfen.

Bei allem Optimismus sind die gegenwärtigen Finanzprobleme gewaltig. Fast 30 Milliarden Euro Schulden belasteten den Konzern Ende vergangenen Jahres. Inzwischen ist der Berg weiter angewachsen. Doch mithilfe des Bundes wird die Bahn damit wohl leben können.