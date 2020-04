Die Auswirkungen des Corona-Shutdowns sind im Arbeitsmarkt angekommen. Allein im Land Bremen stieg die Arbeitslosenquote von März zu April um einen Prozentpunkt auf elf Prozent. (Sebastian Gollnow/DPA)

Die Folgen der Corona-Pandemie für Betriebe sind im April auf den Arbeitsmarkt in Bremen und Niedersachsen durchgeschlagen. Im Land Bremen lag die Arbeitslosenquote im April bei elf Prozent. Das ist ein Prozent mehr als noch im März. Dabei verteilen sich die Zahlen so, dass in der Hansestadt die Quote bei 10,4 Prozent lag, was ebenfalls ein Prozent mehr ist als noch im Vormonat. In Bremerhaven waren 14,1 Prozent ohne Job gegenüber 12,8 Prozent im März. Damit zeigt sich, dass das Land Bremen wesentlich härter getroffen ist als der Bundesdurchschnitt. Bundesweit stieg die Arbeitslosenquote um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent. Damit waren im April mehr als 2,6 Millionen Menschen in Deutschland ohne Job.

Im Land Niedersachsen stieg die Arbeitslosenquote von März zu April um 0,6 Punkte auf 5,7 Prozent. Damit zeigt sich, welche Auswirkungen etwa die Schließung von Unternehmen oder wegbrechende Umsätze in der Wirtschaft in Bremen und Niedersachsen haben. Für den März hatte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) zunächst nur den Zeitraum bis zum 12. März abbilden können - vor dem „Lockdown“.

Laut Angaben vom Montag haben in beiden Bundesländern bereits mehr als 74 000 Unternehmen in der Corona-Krise Kurzarbeit angezeigt. BA-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh hatte gewarnt: „Seit Mitte März hat sich die Lage grundlegend verändert, der Arbeitsmarkt steht nun vor enormen Herausforderungen.“ Die Zahl der Arbeitslosen dürfte steigen. Zahlreiche Unternehmen meldeten Nachfrageeinbrüche und Probleme bei Lieferketten. Daher würden wahrscheinlich Beschäftigte entlassen, Jobs von Zeitarbeitern nicht verlängert und nur zögerlich Einstellungen vorgenommen, schätzte sie vor rund vier Wochen.

Der Chef der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann, wies daraufhin: „Normalerweise wäre der April ein Monat, in dem die Arbeitslosigkeit zurückgeht aufgrund der allgemeinen Frühjahrsbelebung. Das ist dieses Mal ausgefallen.“ Ossmann weist darauf hin, dass der Stichtag für die Statistik der 15. April gewesen ist. Damit ist hier noch nicht die Wiedereröffnung des Einzelhandels enthalten. „Ab dem 20. April sind positive Tendenzen zu sehen, weil die Händler ihre Mitarbeiter sowohl in Kurzarbeit bringen konnten als auch aus der Arbeitslosigkeit zurückholen konnten“, ergänzte der Chef der Bremer Arbeitsagentur. Entlassungen habe es vor allem im Gastgewerbe gegeben, im Einzelhandel und in der Zeitarbeit.