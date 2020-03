Die aktuellen Arbeitslosenzahlen für Bremen und Niedersachsen sehen so aus, als hätte Corona keine Auswirkungen auf die Wirtschaft. Diese Effekte werden erst die Zahlen in einem Monat zeigen. (Patrick Seeger/DPA)

Die Corona-Krise belastet den Arbeitsmarkt auch in Bremen erheblich. Dabei sei die Entwicklung Anfang März noch positiv gewesen, teilte die Arbeitsagentur am Dienstag mit. Bis zum 12. März sank demnach die Arbeitslosenzahl gegenüber Februar um 1,9 Prozent auf 36 011 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote im kleinsten Bundesland ging verglichen mit Februar um 0,2 Punkte auf 10,0 Prozent zurück. Gegenüber dem Vorjahr ist sie allerdings um 0,2 Punkte gestiegen.

„Seit Mitte März hat sich die Lage grundlegend verändert“, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. „Zahlreiche Betriebe melden Kurzarbeit an, und wir rechnen in Kürze mit einem Anstieg bei Arbeitslosen, weil Betriebe aufgrund ausbleibender Einnahmen Beschäftigte entlassen.“ Die Firmen stellten nur zögerlich ein, Leiharbeiter oder Mitarbeiter mit Zeitverträgen würden nicht weiter beschäftigt, sagte Höltzen-Schoh. Im Laufe des Dienstags wird sich noch der Chef der Arbeitsagentur Bremen und Bremerhaven, Joachim Ossmann, zur aktuellen Entwicklung äußern.

Ähnlich sieht die aktuelle Situation in Niedersachsen aus. Bis zum 12. März entwickelte sich der Arbeitsmarkt noch positiv, wie die Bundesagentur berichtete. Bezogen auf den verkürzten Zeitraum waren in Niedersachsen 3,3 Prozent weniger Arbeitslose gemeldet als im Vormonat, ihre Zahl sank auf 220 490, die Quote nahm um 0,2 Punkte auf 5,1 Prozent ab. Wegen der besonderen Situation wurden die regulären Arbeitsmarktdaten diesmal nur bis kurz vor Monatsmitte erhoben. Dies liegt daran, dass die Lage nach den Schulschließungen und weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht mit der Lage im Februar vergleichbar ist.