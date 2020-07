Flugzeugbauer Airbus ist im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Nun droht ein Stellenabbau (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Die Corona-Krise hat den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Weil die Zahl der Flugzeugauslieferungen einbrach, stand unter dem Strich ein Verlust von mehr als 1,4 Milliarden Euro, wie der Konkurrent des US-Konzerns Boeing am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro gestanden.

Jetzt will der Konzern die Produktion seines jüngsten Langstreckenjets A350 noch stärker zurückfahren als geplant. Statt sechs sollen nur noch fünf Maschinen des Typs pro Monat die Werkshallen verlassen. Das entspricht rund der Hälfte des Vorkrisenniveaus.

In der schwierigen Lage will Airbus-Chef Guillaume Faury vor allem den Geldabfluss im Konzern stoppen. Übernahmen und Finanzierungen für Kunden herausgerechnet, solle im zweiten Halbjahr unter dem Strich kein Geld mehr aus dem Konzern abfließen, kündigte der Manager an. Eine neue Prognose für Umsatz und Ergebnis im laufenden Jahr wagte er weiterhin nicht.

Bereits Anfang Juli hatte Airbus einen massiven Stellenabbau angekündigt. Weltweit sollen 15.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, 600 davon laut der Gewerkschaft IG Metall in Bremen. Deutschlandweit sind rund 5000 Jobs betroffen. In Bremen sind rund 5000 Menschen bei Airbus angestellt - IG Metall fürchtet, dass in den nächsten Jahren jeder fünfte dieser Jobs gefährdet sein könnte.