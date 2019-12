Das Bremer Unternehmen CTS Eventim hat die Mehrheit am österreichischen Konkurrenten Barracuda Music übernommen. (Britta Pedersen/dpa)

Der Konzertveranstalter CTS Eventim übernimmt mit 71 Prozent die Mehrheit am österreichischen Konkurrenten Barracuda Music. Das Unternehmen werde nun Teil des Veranstalter-Netzwerks Eventim Live, teilte CTS Eventim am Dienstag in München mit. Über den Kaufpreis vereinbarten die Unternehmen Stillschweigen, sagte ein Sprecher der Finanzagentur dpa-AFX auf Nachfrage.

In Zukunft wolle Eventim verstärkt als Plattform-Anbieter für kleine Veranstalter auftreten, auch ohne sich direkt zu beteiligen. Barracuda organisiert unter anderem die Festivals Nova Rock und Frequency.

Die Eventim-Anleger reagierten auf die Nachricht positiv: Die Aktie stieg um knapp zwei Prozent. Seit Jahresanfang hat sie damit um mehr als 70 Prozent zugelegt. (dpa)