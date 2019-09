Bei Cum-ex-Deals handelt es sich um ein Verwirrspiel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch rund um einen Zahlungsstichtag mit dem Ziel, dass die Finanzämter Steuern mehrfach erstatten. (Arne Dedert/dpa)

Es ist das erste Gerichtsverfahren um einen milliardenschweren Betrug: In Bonn hat der Prozess um den Cum-Ex-­Steuerskandal begonnen.

Die beiden Angeklagten, zwei ehemalige Aktienhändler, erschienen am Mittwoch vor dem Bonner Landgericht. Das Geschäftsmodell der beiden sei „auf der betrügerischen Erlangung von Steuergeldern basiert“ gewesen, sagte Staatsanwältin Anne Brorhilker bei der gut zweistündigen Verlesung der Anklageschrift.

Erstmals müssen sich Cum-Ex-Akteure in einem Strafprozess verantworten. Dies hat große Bedeutung für die Aufarbeitung des Skandals. Denn das Gericht könnte zum Ergebnis kommen, dass Cum-Ex eine Straftat ist. Auch ein Bremer könnte in dem Verfahren noch eine Rolle spielen: Wie das „Handelsblatt“ berichtete, will die Staatsanwaltschaft Klaus-Peter Schulenberg als Zeugen laden. Der Gründer des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters CTS Eventim soll vor zehn Jahren große Summen in Fonds investiert haben, die Cum-Ex-Geschäfte betrieben.

Den beiden angeklagten Briten wird besonders schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen, von 2006 bis 2011 sollen sie laut Anklageschrift einen Steuerschaden von rund 440 Millionen Euro verantwortet haben. Die beiden Beschuldigten im Alter von heute 41 und 38 Jahren sollen in dem Zeitraum mit einem Verwirrspiel von Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch rund um einen Zahlungsstichtag dafür gesorgt haben, dass die Finanzämter Steuern mehrfach erstatteten.

Die beiden Angeklagten waren damals zunächst bei der Hypovereinsbank in London tätig. Der 41-Jährige machte sich 2008 mit einer Finanzgesellschaft selbstständig, zu welcher der 38-Jährige ein Jahr später als Angestellter wechselte. Im Vorfeld des Prozesses hatten sie gegenüber der Staatsanwaltschaft ausgepackt. Dass sie an den Cum-Ex-Geschäften mitgewirkt haben, ist also unstrittig. Offen ist aber, ob sie dies gutgläubig taten – also im Glauben, eine deutsche Gesetzeslücke zu nutzen; oder ob sie dies mit Vorsatz taten – im Wissen, dass es bei ihrem Geschäft einer doppelten Steuererstattung unmöglich mit rechten Dingen zugehen kann.

Bis heute ist nicht geklärt, ob Cum-Ex-Geschäfte nur dreiste Abzocke oder eine Straftat waren. Diese Frage will das Landgericht in dem Mammutverfahren beantworten, für das 32 Verhandlungstage geplant sind. Cum-Ex sei eine „sehr komplizierte Materie“, so der Vorsitzende Richter Roland Zickler.

Vor Gericht wirkten die Angeklagten gefasst, weitgehend regungslos verfolgten sie das Geschehen. Hinter ihnen saß eine Reihe von Anwälten, die fünf Finanzinstitute vertraten, die in Cum-Ex-Geschäfte der Angeklagten involviert waren. Hierbei handelt es sich um die Finanzholding der Warburg-­Bank sowie deren Investment-Tochter. Vertreten waren auch Unternehmen der So­cié­té Générale, von BNY Mellon sowie die Investmentfirma Hansainvest. Sie sind im Verfahren sogenannte Nebenbeteiligte – zu klären ist, ob sie zur Kasse gebeten werden.

Der Bremer Unternehmer Schulenberg investierte laut „Handelsblatt“ in den Jahren 2009 und 2010 einmal 45 Millionen Euro und später 30 Millionen Euro in Fonds, die Cum-Ex-Geschäfte machten. Er habe „zu keinem Zeitpunkt wissentlich in Cum-Ex-Geschäfte investiert“, sagt er dazu heute. Er habe „von den Methoden“ nichts gewusst. „Ich hätte sonst niemals investiert.“ Das Gericht habe ihn bislang nicht als Zeugen geladen.

Schulenbergs damaliger Anlageberater Hanno Berger gilt indes als einer der Erfinder des Cum-Ex-Modells. 30 Prozent Rendite soll dieser dem CTS-Gründer versprochen haben. Im vergangenen Jahr hatte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen den Rechtsanwalt erhoben, der in der Schweiz lebt und die Vorwürfe bestreitet. Das „Handelsblatt“ bezeichnete Berger als „Meister dubioser Steuersparmodelle“.

Der Ökonom Rudolf Hickel glaubt, dass Schulenberg „eine Ahnung von der Erzeugung von unzulässigen Steuererrückerstattungs-Bescheiden über Leerverkauf-Händler gehabt haben“ müsse. „Das war nicht förmlich-illegal, aber moralisch verwerflich.“

Den Angeklagten droht bis zu zehn Jahren Haft. Das Urteil ist für den Januar 2020 geplant. Danach dürfte ein Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof folgen. Danach dürften zahlreiche weitere Verfahren gegen andere Cum-Ex-Akteure starten.