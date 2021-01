Im Daimler-Werk in Bremen sind rund 12.500 Arbeiter angestellt. (Carmen Jaspersen)

Die Chipkrise beim Automobilhersteller Daimler erreicht eine neue Krise. Wie das "Handelsblatt" in seiner Wochenendausgabe berichtet, führt der globale Engpass an Halbleitern dazu, dass ab der kommenden Woche die Produktionskapazitäten im Werk in Bremen gedrosselt werden. Das Blatt beruft sich dabei auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Laut dem Bericht werden die Fertigung gedrosselt, Sonderschichten gestrichen sowie die Arbeitszeit von einem Teil der rund 12.500 Mitarbeiter im Bremer Werk reduziert. Sollte sich die Lage nicht entspannen, könnte es ab Februar sogar zu Schließtagen im größten Daimler-Werk Deutschlands kommen, in dem jährlich rund 400.000 Fahrzeuge vom Fließband rollen. Es ist nicht das erste Daimler-Werk, das von Kürzungen betroffen ist. Bereits ab diesem Freitag werden Tausende Mitarbeiter im Werk im baden-württembergischen Rastatt in Kurzarbeit geschickt.

Ursache für den Mangel an Chips ist laut Experten die erste Corona-Welle im Frühjahr des vergangenen Jahres sowie die schnelle Erholung des Automobilmarktes. Nach der ersten Welle hätten demnach die Hersteller von Halbleitern die Produktion von den nötigen Siliziumkristallen nicht im gleichen Tempo wieder hochfahren können. „Das Geschäft ist wesentlich schneller zurückgekommen, als wir geglaubt haben“ wird Kurt Sievers, Chef des Halbleiter-Herstellers NXP, in dem Bericht zitiert. Da einige Kunden zu spät bestellt hätten, käme man nun in einigen Bereichen nicht mehr mit der Lieferung hinterher.