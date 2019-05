Bereits bei den Tarifverhandlungen Anfang 2018 hatte die IG Metall gefordert, die Schichtzulagen im Bremer Werk denen in den Werken in Baden-Württemberg anzupassen. (CARMEN JASPERSEN)

Es hat mehrere Verhandlungsrunden zwischen Daimler und der Bremer IG Metall gedauert, doch nun steht das Ergebnis fest: Die Mitarbeiter im Bremer Mercedes-Werk erhalten rückwirkend zum 1. April pro Stunde Nachtarbeit einen Schichtzuschlag von 25 Prozent.

Das bezieht sich auf die Zeit zwischen 20 Uhr und sechs Uhr morgens. Außerdem bekommen die Beschäftigten aus der Dauernachtschicht elf freie Tage zusätzlich pro Jahr. Mitarbeiter in Wechselschicht, die also regelmäßig zwischen Früh- und Spätschicht wechseln, erhalten zusätzlich zwei freie Tage pro Jahr.

Grundlage für diese Verhandlungen war ein Urteil des Bremer Landesarbeitsgerichts aus April. Dort hatte ein Mercedes-Mitarbeiter erfolgreich gegen die unterschiedlichen Schichtzulagen geklagt. Der Angestellte arbeitet in der Dauernachtschicht. Dafür erhielt er bislang einen Schichtzuschlag in Höhe von 15 Prozent auf seinen Lohn. Wer aber nur unregelmäßig nach 22 Uhr im Mercedes-Werk am Montageband stand oder in anderer Tätigkeit in den Hallen beschäftigt war, dessen Nachtarbeit wurde mit einem Zuschlag von 50 Prozent entlohnt. Das wollte der Mitarbeiter nicht mehr länger hinnehmen und reichte im Sommer 2016 eine Klage ein. Unterstützt wurde er dabei von der IG Metall.

Angestellter lehnt Angebot ab

Das Gericht hatte ausgerechnet, dass dem Mitarbeiter monatlich knapp 700 Euro durch die unterschiedliche Bezahlung entgehen; seitdem er die Klage eingereicht hat, ist so ein Betrag von knapp 22.000 Euro zusammengekommen. Im Laufe des Verfahrens hatte Daimler seinem Angestellten eine Einmalzahlung von 25.000 Euro geboten. Die Bedingung: Er müsse die Klage zurückziehen. Dieses Angebot lehnte der Angestellte aber ab und schlug auch grundsätzlich einen Vergleich aus.

Mehr zum Thema Urteil des Bremer Landesarbeitsgerichts Mercedes drohen Millionennachzahlungen an Schichtarbeiter Das Bremer Landesarbeitsgerichts hat einem Daimler-Mitarbeiter Recht gegeben. Er hatte gegen ... mehr »

Das Landesarbeitsgericht erklärte mit seinem Urteil die tarifvertragliche Regelung des Manteltarifvertrags der Metallindustrie für das Unterwesergebiet in der Fassung vom 17. Dezember 2018 für unwirksam. Nach IG-Metallangaben pochen 4000 Mitarbeiter im Bremer Mercedes-Werk darauf, wie ihr Kollege eine Nachzahlung auf die Schichtzulagen zu erhalten. Wer von ihnen seine Ansprüche gegenüber dem Unternehmen für die Zeit bis zum 1. April geltend gemacht hat, dem wird Daimler eine Pauschalzahlung anbieten. Dem Vernehmen der IG-Metall nach werden das bei den Mitarbeitern in der Dauernachtschicht pro Monat 200 Euro sein und bei den Mitarbeitern in der Wechselschicht 50 Euro pro Monat. Der Bremer IG-Metall-Geschäftsführer Volker Stahmann sagte: „Das betrifft die Mitarbeiter, die im Wechsel Früh- und Spätschicht arbeiten – bei ihnen also jede zweite Woche.“ Jeder Mitarbeiter für sich müsse entscheiden, ob er dieses Angebot annehmen oder ablehnen möchte.

Um zu gewährleisten, dass die Schichtarbeiter auch ihre freien Tage nehmen können, soll ein zusätzlicher Personalpool eingerichtet werden. Aus welchen Mitarbeitern der rekrutiert wird, das müsse man sehen. Laut Stahmann laufen demnächst bei einigen Leiharbeitern die Verträge aus: „Da dringen wir darauf, dass die Verträge verlängert werden.“ Wie sich dieser Personalpool ansonsten ausgestaltet, müsse man sehen. Er solle garantieren, dass die betroffenen Mitarbeiter ihren Freizeitausgleich auch das Jahr über nehmen können.

Mehr zum Thema Zetsches letztes Baby aus Bremen So fährt sich der neue Mercedes EQC Das Fahrgefühl im EQC, dem neuen Elektro-Mercedes, der in Bremen gebaut wird, ist gut. Aber ... mehr »

Heino Niederhausen, der Personalleiter des Bremer Mercedes-Werks, sagte zu dem Verhandlungsergebnis: „Arbeitnehmervertreter und Unternehmensleitung haben gemeinsam einen guten und tragfähigen Kompromiss für die Beschäftigten und den Standort getroffen. Durch das neue Entlastungsmodell haben wir zudem wichtige qualitative Verbesserungen vereinbaren können.“

Im Umkehrschluss bedeutet dieses Verhandlungsergebnis aber auch, dass die Mitarbeiter mit unregelmäßigen Nachtschichten nun nicht mehr 50 Prozent Zuschlag erhalten. Dazu sagte Volker Stahmann: „Das betrifft eine nur eine geringe Anzahl.“ Laut seinen Erkenntnissen sind das Mitarbeiter, die beispielsweise mal in einer Nachtschicht an der Instandhaltung im Werk arbeiten.

Preist man die zusätzlichen freien Tage in die Schichtzulagen ein, würde das laut dem Bremer IG-Metall-Geschäftsführer ein zusätzliches Plus von fünf Prozent bedeuten. Ähnlich verhalte es sich mit den zwei zusätzlichen freien Tagen für die Beschäftigten der Wechselschicht. 30 Prozent sei auch das Ziel der Gewerkschaft gewesen, wobei auf dem Papier nun 25 Prozent stehen.

Bereits bei den Tarifverhandlungen Anfang 2018 hatte die IG Metall gefordert, die Schichtzulagen im Bremer Werk denen in den Werken in Baden-Württemberg anzupassen. Im Gesamtverhandlungspaket für ließ sich das damals aber nicht durchsetzen. Laut Gewerkschaftsangaben erhalten die Mitarbeiter im Stammland von Daimler bereits ab 19 Uhr eine Nachtschichtzulage, die bei 30 Prozent liegt.