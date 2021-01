Joachim Linnemann vor einer Art Ausstellung des Werks seines Unternehmens. Im Zentrum sind sein Vater und Gründer Justus Grosse zu sehen. (Christina Kuhaupt)

An der Wand lehnt die Überseestadt. Und dort ist das Tabakquartier in Woltmershausen versteckt. Es wimmelt überall bei Justus Grosse in der Langenstraße von Bildern – natürlich von Häusern. Im Büro von Joachim Linnemann ist das nicht anders. Entwürfe und Luftaufnahmen der Projekte stehen als Großformat griffbereit. „Es ist alles fassbar“, sagt Linnemann über das, was die Firma geschaffen hat. „Das ist einfach toll. Irgendwie schön.“ Seine Geschichte ist schon immer mit Justus Grosse verbunden gewesen. Sein Vater lenkte die Geschicke des Immobilienunternehmens. Gründer Justus Grosse war sein Patenonkel.

75 Jahre ist das Unternehmen dieser Tage alt. Die Gewerbeanmeldung geht auf den 12. Januar 1946 zurück. Auf wie viele Quadratmeter kommt Justus Grosse in der Historie? Joachim Linnemann muss passen. Das habe er sich aber auch schon gefragt. Jedes Jahr stehen Hunderte Vorhaben im Bau. Und in der Vergangenheit? Die Antwort liegt in Linnemanns Büro im Regal: Da stehen in zehn Aktenordnern die Unternehmensgeschichte parat. Zum Jubiläum soll daraus eine Firmenchronik entstehen.

Im Hier und Jetzt ist das Tabakquartier das zentrale Projekt der Firma. „Soll ich das ganz kurz beschreiben?“, fragt Linnemann und hockt sich spontan neben das Plakat. Hier Bürolofts und die Philharmoniker, da Hotel und Gastronomie sowie eine Kita. Linnemann bezeichnet es als Glück, solche Bewohner für das Projekt gefunden zu haben – für das Quartier und den Stadtteil. Und das Zuhause in diesem außergewöhnlichen Umfeld sei ebenso gefragt: „Das gibt es auch noch nicht in der Stadt, dass alte Speicher zu Wohnraum umgebaut werden.“

Wilde Schulkarriere

War die Begeisterung für Immobilien schon immer da? Sein Einstieg ins Unternehmen sein Wunsch? Linnemann schüttelt den Kopf. „Ich habe das eigentlich nie in Erwägung gezogen.“ Was sein Vater machte, das habe er ganz spannend gefunden, aber er wollte eigentlich nicht auch so werden. „Ich fand, mein Vater hat viel zu viel gearbeitet.“ Reinhard Linnemann hatte nach dem Tod Grosses die Leitung übernommen. Ganz andere Ideen habe da Sohn Joachim im Kopf gehabt und eine „wilde Schulkarriere“ durchlaufen – inklusive Rauswurf.

Ein Zufall brachte ihn an die Spitze des Unternehmens. Linnemann studierte BWL und wollte sich bei der Journalistenschule in Hamburg bewerben. Die Unterlagen bereitete er gerade vor, da hatte sein Vater einen Unfall. Linnemann versprach ihm im Krankenhaus, sich zu kümmern. Und es fing an, ihm Spaß zu machen. „Das Unglück meines Vaters war am Ende mein Glück – und am Ende auch seins.“ Denn als sein Vater nach Monaten wieder eingestiegen sei, hätten sie sehr gut zusammengearbeitet.

Im Büro des geschäftsführenden Gesellschafters ist neben Immobilien viel Kunst zu sehen. „Meine Frau ist Künstlerin“, sagt Linnemann. Skulpturen im Raum und im Regal. Ein Herkules von Markus Lüpertz. In einer Ecke ein überdimensionaler Nagel. Die Szene einer Dachterrasse in New York auf Leinwand. Und wenn Linnemann ins Büro kommt, dürfte sein Blick oft gen Freiheitsstatue fallen. Das Werk in Öl von Gerd Lieder mutet wie ein Foto an.

Das Unternehmen kümmert sich um die Verwaltung von 20.000 Wohneinheiten – sowohl Eigentumsanlagen als auch Mietshäuser. Hier ist von den insgesamt rund 130 Mitarbeitern mehr als die Hälfte tätig. Kleine Standorte gibt es in Bremerhaven und Hamburg und insgesamt fünf Geschäftsführer.

Zu den Schlüsselprojekten in der Firmengeschichte gehören die Häuser in der Marterburg im Schnoor – eine Zusammenarbeit mit Kurt Zech. Die Unternehmer sind Geschäftspartner, stehen gemeinsam hinter den Atlantic Hotels. Und sie sind Freunde. Ein weiterer Meilenstein für Grosse folgte mit zahlreichen Vorhaben in der Überseestadt. Der Auftakt war für Linnemann mit schlaflosen Nächten verbunden. Als Erstes entstanden der Landmark-Tower und Wohneinheiten für insgesamt 40 Millionen Euro. „Das war für uns damals ein Riesenprojekt“, sagt der Chef von Justus Grosse. Doch 2008 kam die Finanzkrise. Wohnungen seien zunächst nicht mehr zu verkaufen gewesen: „Da ging gar nichts mehr.“

Die Nachfolge ist geregelt

Die vergangenen Jahre standen dagegen für die Branche im Zeichen des Immobilienbooms. Derzeit agiert das Unternehmen Justus Grosse aber wieder mit etwas mehr Vorsicht. Die Folgen von Corona, wie zum Beispiel die Kurzarbeit vieler Menschen, seien noch nicht abzuschätzen. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Krise hat uns im Bereich Hotel voll erwischt.“ In diesen Zeiten sei es ganz wichtig, breit aufgestellt zu sein.

Linnemann ist vier Jahrzehnte im Betrieb. Seine beiden Söhne sollen in den nächsten Jahren die Nachfolge antreten. So oder so: Justus Grosse bleibt mit ihm verbunden. Und vermutlich ist auch schon sein Zuhause in Borgfeld eins voller Häuser.

Zur Sache

Gründer, Patenonkel und ein Original

Wer war Justus Grosse eigentlich? Joachim Linnemann sagt über seinen Patenonkel: „Er war ein sehr liebenswerter Mensch – aber auch ein Original.“ Bremen sei nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört gewesen und der erste Standort der Firma im Herdentorsteinweg selbst eine Ruine. „Justus Grosse war einer der Ersten, die damals Eigentumswohnungen gebaut haben.“ 1952 kam Linnemanns Vater Reinhard ins Unternehmen.

Für den alleinstehenden Justus Grosse sei er eine Art Sohn geworden. „Er ist bei uns in die Familie aufgenommen worden“, sagt Joachim Linnemann. Eine Zeit habe Grosse seine Firma direkt am Bremer Marktplatz gehabt. Und hinten im Haus „Bomms Herrenbar“. „Das war ein ganz seriöser Laden, wo sich die Bremer Kaufleute getroffen haben“, sagt Linnemann. Grosse konnte mit dem Fahrstuhl in die Gaststätte runterkommen. „Das war ideal für Justus Grosse.“ Das Menschliche sei für ihn immer vor dem Geschäftlichen gekommen. In dem Unternehmen lebe dieses Credo auch heute noch weiter.