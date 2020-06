Michael Connery ist einer von zwei Geschäftsführern der Tee Brauerei. In den Kesseln entsteht ihr Getränk. (Christina Kuhaupt)

Es läuft sommerlicher Techno in der kleinen Fabrik der Tee Brauerei am Hulsberg. Michael Connery, der sich den Geschäftsführerposten mit seinem Freund Sören Gwinner teilt, steht an einen Eisentisch gelehnt vor der mobilen Zapfsäule mit dem eigens gebrauten Getränk „Kombucha Lemon and Ginger“, also mit Zitrone und Ingwer. Connery lässt sich ein Glas mit der orangefarbenen Flüssigkeit volllaufen und nippt. Natürlich kennt er den Geschmack, dennoch muss der 28-Jährige einen Moment überlegen, als er nach dem Geschmack gefragt wird. Denn es ist gar nicht so einfach den Geschmack von Kombucha in Worte zu fassen. Ein gewöhnliches Getränk ist es keinesfalls. Es schmeckt leicht säuerlich, durch den Ingwer etwas scharf und erfrischend.

Seit Februar mieten die Jungunternehmer die Räume, in denen zuvor das White Rabbit Café gewesen ist. Doch statt Cupcakes, kunstvollen Torten und heißem Tee wird hier nun das nach eigenen Angaben erste Kombucha-Erfrischungsgetränk Bremens zubereitet – oder besser gesagt: gebraut.

Spezifisches Fermentierverfahren

Nicht nur der Geschmack ist ungewöhnlich, auch die Zubereitung ist es. Anders als bei herkömmlichen Limonaden wird für Kombucha ein besonderes Fermentierverfahren angewendet: Kombucha besteht aus mit Zucker versetztem Schwarz- und Grüntee, dem der sogenannte Kombuchapilz hinzufügt wird. Dieser besteht aus verschiedenen Bakterien und Hefen. Daher wird die Kombucha-Kultur auch als Scoby (symbiotic culture of bacteria and yeast, also symbiotische Bakterien- und Hefenkultur) bezeichnet. Diese vergärt den gezuckerten Tee zu einem kohlensäurehaltigen Getränk.

Mit dem Vertrieb des Getränks sollte es laut Connery eigentlich schon so richtig los gegangen sein. Doch die allgegenwärtige Pandemie hatte den Mitte-Zwanzigjährigen zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt geht es den Angaben zufolge bergauf, und durch die Lockerungen – gerade in Hinblick auf die Gastronomie – kann das Start-up nun richtig starten.

Den Traum von einer eigenen Brauerei hatten die beiden jungen Männer schon länger. Vor anderthalb Jahren lernten sie sich in einem eigens für Gründer konzipierten Studiengang in Bremerhaven kennen: Gründung, Innovation, Führung heißt dieser. Davon sei das Unternehmen mittlerweile jedoch losgelöst. In der Küche von Connery begannen er und Sören Gwinner an ihrer Rezeptur zu feilen. Damals noch in Kochtöpfen. „Meine Küche glich einer alchimistischen Stube“, sagt Connery. Gwinner kannte Kombucha bereits von seinen Reisen, wo er auch die sogenannte Mikrobrauereikultur kennengelernt hat. „In Australien, Kanada und den USA ist die bereits ein Riesending“, sagt Connery, der vor dem Unternehmerstudiengang Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie studiert hat.

Persönliche Etikettierung für jede Flasche

Mittlerweile gibt es in der kleinen Manufaktur am Hulsberg mehrere Braukessel, in die 100 Liter passen, und einen großen für 500 Liter. Vor Ort wird mit der Hand statt in Massenproduktion gearbeitet: Jede der bunten Flaschen wird persönlich etikettiert. Die Fenster sind transparent, Passanten können direkt in die kleine Produktionsstätte hereinschauen. Genau so wollen es Connery und Gwinner: „Wir möchten uns so geben, wie wir sind, authentisch sein.“ Die Mittzwanzigjährigen scheuen deshalb auch nicht den direkten Kontakt zu ihren Kunden. Im Gegenteil: Dieser sei einer der Gründe, weshalb sie ein Unternehmen „Made in Bremen“ gegründet haben. „Wir mögen den persönlichen Bezug und wollen, dass man uns mit unserer Marke assoziiert.“

Im Kinkerlitz, einem kleinen Café im Viertel, wird die „Kombucha Lemon and Ginger“ zum Beispiel bereits verkauft. Aber auch im Papp an der Wilhelm-Kaisen-Brücke wird man es demnächst probieren können, verspricht Connery. Zudem führt der Unverpackt-Laden Füllkorn in der Neustadt das Getränk den Angaben zufolge, genauso wie die Füllerei in Findorff. Doch in Sachen Vertrieb gehe natürlich noch mehr, sagen Connery und Gwinner und sind deshalb offen für neue Geschäftspartner: „Man kann uns jederzeit ansprechen.“

Das Etikett der Flasche ist mit mehreren Etiketten versehen. „Sparkling living tea“ (auf deutsch: sprudelnder, lebendiger Tee) steht da, oder „Scoby“. Aber auch der Warnhinweis, dass das Getränk für Schwangere nicht geeignet ist, weil es lebende Mikroorganismen enthält. Diese können übrigens positiv auf die Darmflora wirken. Im Magen-Darm-Trakt wird zu 95 Prozent das Glückshormon Serotonin produziert. „Das unterstützt die Happiness“, sagt Connery. Er meint die Zufriedenheit. Die angeblich heilsame Wirkung bei Gicht, Rheuma, unreiner Haut und außerdem der Schutz vor anderen Erkrankungen ist wissenschaftlich allerdings nicht nachgewiesen.

Ein Sechserträger des Tees kostet im Online-Shop derzeit noch 21 Euro. Günstiger könne dieser Preis erst werden, sagen die beiden Geschäftspartner, wenn die Produktionsmenge sich erhöhe. Doch das ist vorerst noch Zukunftsmusik. „Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht“, sagt Connery. Doch hinter dem Preis würde eben auch der Wert des Selbstgemachten stecken.

Wer die Kombucha probieren möchte, kann das wohl bald auf dem Osterdeich tun. Dort wollen sich die Bremer mit ihrem selbstgebauten Lastenfahrrad hinstellen. Genauso, wie sie, so hoffen die Beiden, bald wieder beim Findorffmarkt stehen dürfen. Ein Wermutstropfen ist die abgesagte Breminale: Denn genauso wie es dort in diesem Jahr keine Konzerte geben wird, können Connery und Gwinner ihre Kombucha dort nicht vorstellen.