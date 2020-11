Mehr als 6500 Filme und Serien bietet Olaf Ernsting nach eigenen Angaben auf etwa 270 Quadratmetern in seiner Videothek an. (Frank Thomas Koch)

Seit Mitte September ist es amtlich: Olaf Ernsting betreibt die letzte Videothek in Bremen und der näheren Umgebung. „Die Einzige“, wie der 51-jährige Inhaber mit einem Augenzwinkern anmerkt. Er ist durchaus stolz darauf, dass sein Geschäft noch immer läuft. In Hastedt musste die zweite in Bremen noch verbliebene Videothek aus finanziellen Gründen schließen. „Aber nicht jeder Laden ist über Kopf gegangen“, sagt Ernsting. Viele Betreiber hätten mehrere Geschäfte besessen und sich verkleinert oder ein bestimmtes Alter erreicht. Nur wenige hätten wegen fehlenden Geldes schließen müssen.

Dass es der Branche aufgrund von Streaming-Angeboten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+ schlecht geht, will aber auch er nicht leugnen. Doch irgendetwas muss Olaf Ernsting anders machen als seine Kollegen. „Ich glaube, das hat mehrere Gründe“, sagt der 51-Jährige. Zum einen könne er seinen Kunden einen großen Parkplatz anbieten und die Lage seines Geschäfts sei zentral – die B75 ist nur ein paar Fahrminuten entfernt. Zum anderen würden die Größe und die Auswahl viele Kunden locken. Etwa 6500 Filme und Serien bietet Ernsting auf den knapp 270 Quadratmetern Verkaufsfläche an, dazu kommen noch Spiele für die Playstation oder die Konsole selbst.

„Ich habe das Glück, dass die Leute von überall herkommen. Nicht nur aus Bremen und Bremen-Nord, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden.“ Dafür seien sicherlich auch seine Social-Media-Auftritte verantwortlich. Auf Facebook und Instagram informiert Ernsting über Angebote und Neuerscheinungen, dazu hat er einen Whatsapp-Service eingeführt. Der sei vor allem während des Lockdowns im Frühjahr wichtig geworden. „Da haben wir die Bestellungen über Whatsapp bekommen und die Filme anschließend ausgefahren.“

Seit 2002 gibt es die Video Boxx, vor fast zehn Jahren hat Olaf Ernsting die Videothek vom Vorbesitzer übernommen. Seither führt er den Laden, beschäftigt drei Minijobber und hat derzeit nach eigenen Angaben einen Umsatz im niedrigen sechsstelligen Bereich. „Ich werde immer gefragt, ob sich das noch rechnet. Aber ich würde ja nicht hier stehen, wenn es nicht so wäre“, sagt Ernsting.

Zusammenarbeit mit Paketdiensten

Zum Geschäft zählt für den 51-Jährigen auch die Zusammenarbeit mit den Paketdiensten GLS und DPD. Für sie nimmt er Pakete an, um sie zu verschicken, oder er bewahrt sie auf, damit die Empfänger sie abholen können. „Damit verdiene ich nicht viel, aber es bringt mir doch den einen oder anderen Kunden“, sagt Ernsting.

Etwa einer von hundert Paketabholern registriert sich laut Ernsting in der Videothek, doch fast alle würden sich zumindest im Laden umsehen. Der Großteil seiner Kunden zähle allerdings zur Stammkundschaft. Ernsting erzählt von einem Kunden, der seit 16 Jahren Filme aus der Video Boxx ausleiht. Zwei Mal im Monat käme er vorbei, ein bestimmtes Genre habe er nicht. Für ihn gehöre es dazu, sich einen Film aus der Videothek auszuleihen.

Zwischen 1,50 Euro und drei Euro kostet die Ausleihe eines Films bis zum nächsten Tag. Für zehn Euro im Monat können pro Tag drei Filme oder Serien bis zum übernächsten Tag ausgeliehen werden. Ebenfalls für zehn Euro können vier Erotik-Filme für eine Woche ausgeliehen werden. „Aber Erotik-Filme machen nur einen ganz kleinen Teil des Geschäfts aus“, sagt der 51-Jährige. Stattdessen seien es eher die Klassiker oder die neuen Blockbuster, nach denen die Kunden griffen.

Hier sieht der Videotheken-Besitzer für die kommenden Monate das größte Problem: „Wir haben momentan ein großes Loch an Blockbustern. Es kommen wegen Corona kaum noch große Filme in die Kinos.“ Die Auswirkungen seien für ihn langsam zu spüren. Eigentlich hatte er sich für September auf einen neuen James-Bond-Film eingestellt, doch der Filmstart war verschoben worden. Und Disney hatte sich entschieden, den neuen Mulan-Film direkt auf dem eigenen Portal Disney+ zu veröffentlichen. „Das ist für mich und die Verwertungskette natürlich brandgefährlich“, sagt Ernsting. Solche Alleingänge könnten die ganze Wertschöpfungskette der Filmindustrie – vom Kino zur DVD zum Fernsehen – kaputt machen, mahnt er.

Sorgen um die Zukunft seines Geschäfts mache er sich trotzdem nicht. „Wie es in fünf Jahren aussieht, weiß ich nicht, aber früher war es auch nicht einfacher“, sagt Ernsting. Vor 30 Jahren habe man vielleicht mehr Umsatz gemacht, doch die Filme seien auch teurer gewesen und es habe mehr Konkurrenz gegeben. Dafür erlebte er ausgerechnet in diesem Jahr den umsatzstärksten Tag in seiner Zeit als Inhaber der Video Boxx: Am Tag vor dem Lockdown bot Ernsting an, Filme zum regulären Tagespreis auszuleihen, sie aber ohne Aufpreis während des gesamten Lockdowns behalten zu können. „Da konnten wir 499 Filme verleihen, das war überragend.“ Solche Tage zeigten ihm: Seine Videothek wird auch in Zukunft gefragt sein.

Zur Sache

Eine Branche stirbt aus

Die Zahl der Videotheken in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Allein zwischen 2010 und 2019 sank die Zahl nach Angaben des Interessenverbands des Video- und Medienfachhandels in Deutschland (IVD) von gut 2450 auf 345. Auch in Bremen lässt sich der Trend beobachten: Im Jahr 2016 gab es im Stadtgebiet noch elf Videotheken, jetzt ist es eine einzige. Im Bremer Umland gibt es keine Videotheken mehr. Vor allem Streaming-Dienste, aber auch illegale Seiten im Internet machen den Videotheken zu schaffen. Laut IVD gingen im vergangenen Jahr bundesweit die Zahl der Kunden und der Umsatz im Vergleich zu 2017 um fast 50 Prozent zurück.