Die Tarifpartner verhandeln über die Arbeitsbedingungen von 140 000 Beschäftigten in Norddeutschland. (Jens Büttner/dpa)

Ab diesem Montag geht’s ums Geld. In Hamburg kommen die Vertreter der IG Metall Küste und von Nordmetall zur ersten Tarifrunde zusammen. Verhandelt wird über die Arbeitsbedingungen von rund 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Schon jetzt steht fest: Einfach dürften die Verhandlungen nicht werden. Das zeigt schon der Schlagabtausch, der vergangenen Wochen. Die IG Metall spricht von „Zukunft statt Entlassung“; Lena Ströbele, Geschäftsführerin der Bremer Lürssen-Werft und Verhandlungsführerin für Nordmetall, nennt die Forderungen der Gewerkschaft „absurd“. Ein Überblick.

Die Ausgangslage: Hier herrscht Einigkeit. Die Metall- und Elektroindustrie befindet sich in der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Die Corona-Pandemie trifft die Unternehmen hart, Arbeitsplätze sind in Gefahr. Zwar hat sich die Branche seit Beginn der Pandemie etwas erholt, viele Betriebe sind aber immer noch nicht wieder voll ausgelastet. Laut einer Umfrage rechnen drei Viertel für dieses Jahr mit einem Umsatzrückgang. In einer Untersuchung von Nordmetall bezeichneten im Oktober 40 Prozent der Unternehmen in Bremen ihre Geschäftslage als unbefriedigend oder schlecht.

Mehr Geld: Einer der größten Streitpunkte in den Tarifverhandlungen dürfte das Geld werden. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten vier Prozent zu Stärkung der Einkommen. Nach dem Willen der Gewerkschaft soll das Geld für einen Lohnanstieg genutzt werden können. Ströbele lehnt so eine Forderung ab. In nächster Zeit gebe es für Lohnsteigerungen keinen Platz. Laut Gesamtmetall muss es in der Krise darum gehen, Arbeit nicht zu verteuern. Der Arbeitgeberverband beziffert das durchschnittliche Jahreseinkommen in der Metall- und Elektroindustrie auf etwa 60 000 Euro.

Vier-Tage-Woche: Ebenfalls umstritten ist der Vorschlag der Vier-Tage-Woche. Nach Wünschen der IG Metall sollen Betriebe in der Krise ihren Mitarbeitern ermöglichen, die Arbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich zu reduzieren. Finanziert werden soll das über die vier Prozent, die die IG Metall fordert. Die Gewerkschaft will damit die Beschäftigten vor weiteren Stellenstreichungen und Kostensenkungsprogrammen in der Krise bewahren. "Die Vier-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie. Damit lassen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben“, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann im Sommer. Dass die Arbeitgeber diese Idee prinzipiell unterstützen dürften, ist nicht ganz abwegig. Bei den Automobil-Zulieferern Bosch und ZF Friedrichshafen hat man sich bereits im Sommer auf ein ähnliches Modell geeinigt, um Entlassungen zu vermeiden. Je nach Auftragslage müssen Beschäftigte weniger arbeiten – verdienen dann aber auch weniger. Die IG Metall möchte nun einen teilweisen Lohnausgleich erreichen. Die Arbeitgeber sind dagegen. Es wäre „absolut kontraproduktiv und schädlich für die Unternehmen und die Arbeitsplätze, wenn die sowieso schon sehr hohen Arbeitskosten noch weiter steigen würden“, sagt Ströbele laut einer Mitteilung von Nordmetall.

Zukunftstarifverträge: Der Transformation der Branchen will die IG Metall auch mit sogenannten Zukunftstarifverträgen auf betrieblicher Ebene begegnen. Damit sollen individuelle Lösungen für Unternehmen gefunden werden, die Zusagen für Investitionen, Standorte, Beschäftigung und Qualifizierung enthalten. Diese Vereinbarungen werden laut Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, immer wichtiger. „Deshalb müssen wir uns in der Tarifrunde mit dem Arbeitgeberverband auch auf Verfahren verständigen, wie künftig betriebliche Regelungen erreicht werden sollen“, sagte er kürzlich in einem Interview.

Streiks: Sollten Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den kommenden Wochen nicht zusammenfinden, drohen Streiks. Die seien auch unter Corona-Bedingungen möglich, machte Friedrich deutlich. Die klare Absicht sei jedoch, noch vor Ablauf der Friedenspflicht einen Abschluss zu erreichen. Diese endet am 2. März kommenden Jahres. Für Januar und Februar plant die IG Metall bereits Aktionen in den Betrieben.

So geht es weiter: Dass es an diesem Montag ein Ergebnis geben wird, ist eher unwahrscheinlich. Ein weiterer Verhandlungstermin ist bereits für den 18. Januar angesetzt. In den anderen Regionen Deutschlands beginnen die Gespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern etwas später. Am Mittwoch finden etwa die ersten Runden in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin-Brandenburg und Niedersachsen statt; einen Tag später folgen in Bayern, Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim und Sachsen-Anhalt.