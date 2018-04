Handelskammer-Präses Harald Emigholz lobt das neue Bremer 4.0-Kompetenzzentrum. (Frank Pusch)

Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen: Die Bego Bremer Goldschlägerei stellt unter anderem Zahnersatz im 3-D-Druckverfahren her, zum Portfolio von Schulz-Systemtechnik gehört das Erarbeiten maßgeschneiderter Automatisierungskonzepte für die Automobilbranche, und die German Dry Docks AG ist dabei, eine gemeinsame Informationsplattform für ihre Werft, Reeder und die Zuliefererindustrie zu entwickeln. Und trotz der Unterschiede haben alle drei Unternehmen eines gemeinsam: Sie greifen bei ihren Verfahren auf die Möglichkeiten der Digitalisierung zurück. Genau das möchte das neue „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen“ auch anderen Unternehmen ermöglichen.

Wie Lösungen der Industrie 4.0 die Produktionsabläufe effizienter werden lassen, das haben einige Unternehmen bereits erkannt, und sie wenden digitale Prozesse an. Doch nicht alle Unternehmen verfügen über die Kapazitäten oder das erforderliche Wissen, solche technischen Innovationen einzuführen. Mit dem neuen „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Bremen“ sollen vor allem kleinere Betriebe die dafür notwendige Digitalisierungsunterstützung erhalten. An der Auftaktveranstaltung am Montag im Bremer Institut für Produktion und Logistik (Biba) nahmen etwa 150 Teilnehmer aus Bremen und der Region teil.

Geleitet wird das Digitale Kompetenzzentrum von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Untergebracht ist es in der Digilab Brennerei in der Neustadt, wo die WFB in der Alten Schnapsfabrik bereits mehrere Projekte für Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung initiiert hat. Das Biba ist neben dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung, dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie und dem Oldenburger Informatikinstitut Offis Partner der neuen Einrichtung. Gefördert wird das „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI).

Chance: Digitalisierung

Als eines von 23 bundesweiten 4.0-Kompetenzzentren soll es insbesondere für Klein- und mittlere Unternehmen (KMU) zielgruppengerechte Angebote bündeln. Ziel ist die Steigerung der Digitalisierungskompetenzen vor allem für Fach- und Führungskräfte in den Bremer Innovationsclustern Maritime Wirtschaft und Logistik, Windenergie, Luft- und Raumfahrt, Automobilwirtschaft sowie Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft.

Unternehmen stünden vor der großen Herausforderung, Produktion mit intelligenten Dienstleistungen zu verknüpfen, so Frank Fischer in seinem Grußwort. Digitalisierung sei eine Chance für den Mittelstand, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, schneller zu produzieren und Kosten zu senken, ergänzte der BMWI-Referatsleiter für Mittelstand-Digital. Digitalisierung sei ein Innovationstreiber, allerdings liege Deutschland in diesem Bereich weltweit nur im Mittelfeld. Deshalb müsse der Mittelstand, der in Deutschland der Motor der Wirtschaft sei, fit für das digitale Zeitalter gemacht werden. Die Kompetenzzentren hätten sich in diesem Zusammenhang bewährt, weil sie den Zugang der Unternehmen zu praxisnaher Anschauung ermöglichten.

Digitalisierung sei branchenübergreifend, sagte Kai Stührenberg, Koordinator des Kompetenzzentrums und am Montag auch Moderator der Auftaktveranstaltung. Und Digitalisierung funktioniere am besten mit Partnern. „Die werden wir zusammenbringen.“ Als Schwerpunkte hat sich das Kompetenzzentrum zunächst die Themen „Digitale Kommunikation“, „Digitaler Service“, „Verkehr“, „Umschlag“ und „Digitales Produkt“ vorgenommen. Es gehe auch darum, herauszuarbeiten, was an Digitalisierung überhaupt sinnvoll sei und in welchem Umfang, sagte Stührenberg. Schließlich seien solche Maßnahmen mit hohen Investitionen verbunden.

Nur zu 19 Prozent hoch digitalisiert

„Der Mittelstand hat bei der Digitalisierung auch Hilfestellung nötig“, sagte Harald Emigholz, Präses der Handelskammer Bremen, in seinen Eingangsworten. Die institutionenübergreifende Zusammenarbeit in den Kompetenzzentren ermögliche es dabei, komplexe Fragestellungen der Digitalisierung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und den anwendungsbezogenen Wissens- und Technologietransfer voranzutreiben. Wie dringend notwendig das sei, zeige beispielsweise der Monitoring-Report Wirtschaft Digital 2017 des Bundeswirtschaftsministeriums: Zwar schreite die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft weiter voran, viele Unternehmen nutzten aber ihre Potenziale noch nicht ausreichend.

52 Prozent der mittelständischen Unternehmen gelten demnach als durchschnittlich, 29 Prozent als niedrig und nur 19 Prozent als hoch digitalisiert. Knapp ein Drittel der Befragten sei der Ansicht, dass Digitalisierung für den eigenen Betrieb nicht notwendig sei. „Im Rahmen unseres Handelskammer-Themenschwerpunkts ,Digitalisierung‘ greifen wir deshalb die allgemein verbreitete Digitalisierungsskepsis auf“, so Emigholz. „Mit einem breiten Bündel an Aktivitäten flankieren wir lokale, regionale wie auch nationale Maßnahmen, um das Thema für die Breite der mittelständischen Wirtschaft begreifbar und anwendbar zu machen – auch durch die Unterstützung der Arbeit der Kompetenzzentren.“

Durch das Kompetenzzentrum werde Forschung „auf die Straße gebracht – zusammen mit der Wirtschaft“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) bei der Auftaktveranstaltung. Deshalb sei er froh darüber, eines der Kompetenzzentren nach Bremen bekommen zu haben. Der Ort für den Startschuss der Initiative am Montag sei gut gewählt, sagte der Leiter des Biba Klaus-Dieter Thoben. Denn das Institut für Produktion und Logistik sei schon immer eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gewesen.