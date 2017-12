Spötter behaupten, der Thermomix sei für Menschen erfunden worden, die nicht kochen können. Das Unternehmen spricht von einer "Geling-Garantie". (Frank Thomas Koch)

Zu Weihnachten Lebensgefährtin, Schwiegermutter oder Schwägerin mit einem Haushaltsgerät zu bedenken, galt lange als verpönt, aus feministischen Gründen. Seitdem Kochen zum gehobenen Lebensstil gehört, liegen auch Küchengeräte aller Art wieder unterm Baum, für Frauen und Männer. Dazu gehört auch die Luxus-Limousine unter den Küchengeräten: Das jüngste Thermomix-Modell der Marke Vorwerk, kurz TM 5 genannt, hat sich zum Statussymbol gemausert, obwohl es die Gemeinde der Hobbyköche spaltet.

Die Stuttgarter Zeitung formuliert es so: „Für die einen ist er der Schlüssel zu gesunder Ernährung, für die anderen der Totengräber kreativer Kochkunst.“ Wie sehr vor allem jüngere Frauen und Männer dem TM 5 verfallen sind, dokumentiert der Online-Dienst Instagram, mit dem insbesondere Fotos geteilt werden. Unter dem Hashtag #Thermomix oder #TM5 reihen sich Fotos an Fotos, von Gerichten aus dem Thermomix, von Suppen und Weihnachtsbäckereien, Aufläufen und Soßen.

Unter dem Stichwort (Hashtag) #tm5 finden sich an die 150.000 vielsprachige Beiträge, unter #thermomix sind es mehr als 610.000. Auf Youtube werden sogenannte Unboxings veröffentlicht: Sie dokumentieren gewissermaßen die Ankunft des Geräts in den eigenen vier Wänden, Auspacken inklusive. Es gibt Instagram-Profile mit Namen „thermitwins“, „easy_dank_thermi“ oder „thermybjoern“. In Spanien wird das Gerät als „Bimby“ verniedlicht.

Bei „Bimby“ handelt es sich um eine Multifunktions-Küchenmaschine, die laut Selbstbeschreibung zwölf Arbeitsgänge in sich vereint. Das erste Modell stammt aus dem Jahr 1971, firmierte indes noch unter einem anderen Namen: Heizmixer VM 2000. Wie der Name sagt, handelt es sich beim aktuellen Modell um die fünfte Generation. 2014 brachte Vorwerk den TM 5 auf den Markt, vor einem Jahr wurde es durch den „Cook-Key“, einen inzwischen WLAN-fähigen Chip, ergänzt und zum Verkaufsschlager der Wuppertaler Firma.

Die WLAN-Anbindung sorgt dafür, dass sich jeder Nutzer eine eigene Datenbank anlegen und auf dem Chip speichern kann. Zuvor entsprachen die Chips digitalisierten Kochbüchern – samt Schritt für Schritt-Anleitung. Bis zu 4000 Rezepte kann der „Cook-Key“ in sich aufnehmen, der Zugriff auf die Datenbank kann über ein Abonnement erworben werden. Die Nutzer des Geräts können freiwillig für eine Rückkopplung sorgen – der „Cook-Key“ meldet an das Unternehmen zurück, wofür die Geräte genutzt werden und passt die Rezept-Sammlung entsprechend an.

Eine Reihe kritischer Berichte in der Vergangenheit

Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell ein wichtiger Mark für Vorwerk, sagt Konzernsprecherin und PR-Managerin Anika Wichert. Ob es in diesem Jahr alle bisherigen Rekorde brechen kann, steht noch nicht fest. Die Hürde ist hoch: „2016 wurde weltweit alle 23 Sekunden ein Thermomix verkauft“, so Anika Wichert. Seit 2014 seien mittlerweile mehr als drei Millionen Stück abgesetzt worden.

„Deutschland ist nach wie vor stärkstes Vertriebsland, gefolgt von Frankreich und Italien“, so die Sprecherin weiter, „Thermomix war im Jahr 2016 mit 1,286 Millionen Euro weiterhin umsatzstärkster Geschäftsbereich der Vorwerk-Gruppe, gefolgt von Kobold mit 836 Millionen Euro“. Dabei gab es in der Vergangenheit eine Reihe kritischer Berichte, unter anderem von der Stiftung Warentest und dem ARD-Markencheck, der sich allerdings nicht allein auf die Küchenmaschine konzentrierte.

Am Können und der, pardon, idiotensicheren Handhabung des Geräts bestand kein Zweifel, doch die Lautstärke trug dem Gerät Minuspunkte ein. Am Erfolg änderte das nichts. Dabei macht Vorwerk kaum übliche Werbung. Es gibt mittlerweile zwar eine Reihe von Vorwerk-Showrooms, so auch im Einkaufszentrum Weserpark, in denen die Geräte vorgeführt werden, kaufen kann man sie dort nicht.

Selbst Babynahrung herstellen

Vorwerk setzt seit Jahr und Tag auf Direktvertrieb. Entweder man nimmt an einem Vorführabend teil oder man kontaktiert den zuständigen Vorwerk-Repräsentanten. Für den Rest sorgt Mund-Propaganda, insbesondere in ihrer zeitgenössischen Form im Internet, also viral. Zum Team der Repräsentanten gehört die Bremerin Annika Gehrke.

In der Vorwerk-Küche in Hemelingen zeigt sie TM 5-Besitzern und solchen, die es werden wollen, wie das Gerät funktioniert. Auf die Maschine selbst aufmerksam geworden sei sie als Mutter eines Kleinkinds. Zunächst habe sie es vorrangig gekauft, um selbst Babynahrung herzustellen. „Ich bin schon kurz nach der Entbindung wieder arbeiten gegangen, um mir das Geld für den Thermomix zusammenzusparen.“

Ihr TM-5-Repertoire habe sich schnell vergrößert. „Das Gerät hat seinen Preis, und ich wollte mehr aus ihm herausholen als nur Babynahrung.“ Rund 1200 Euro muss investieren, wer mit möglichst wenigen Komplikationen kochen und sich durch die Zubereitung navigieren lassen will. Das nennt sich „Guided Cooking“, und der Hersteller selbst beziehungsweise seine Sprecherin formulieren es so: „Thermomix steht für Kochspaß mit Geling-Garantie.“

Generationen- und geschlechterübergreifend

Annika Gehrke ist seit drei Jahren für Vorwerk tätig. Der TM 5 habe einen regelrechten Hype ausgelöst. "Ihn kennt inzwischen fast jeder, zumindest vom Hörensagen, von Nachbarn, Freunden oder Kollegen." Dieser Erfolg spiegelt sich in anderen Branchen: In Buchhandlungen bekommen Thermomix-Kochbücher eigene Regalmeter, im Zeitschriften-Markt etablieren sich eigene Magazine.

Die Bremerin Annika Gehrke wurde erst Thermomix-Käuferin, inzwischen gehört sie zu den Repräsentantinnen des Unternehmens Vorwerk. (Frank Thomas Koch)

Selbst die Großmutter unter den kulinarischen Zeitschriften "Essen & Trinken" gibt – in Kooperation mit Vorwerk – seit einem Jahr alle zwei Monate eine Thermomix-Ausgabe heraus. Das Gerät wird laut Annika Gehrke generationen- und geschlechterübergreifend geschätzt, von der jungen Mutter bis zur Seniorin, vom Familienvater bis zum Single.

„Meine jüngste Kundin ist 21, die älteste 84 Jahre alt.“ Manche ältere Menschen nutzten die WLAN-Anbindung nicht, sie nutzten ihre Standardrezepte auf den entsprechenden Chips und beließen es dabei, „andere finden das total spannend und fuchsen sich in die Handhabung ein“.

Freundlicher Spott im Netz

Für die „Welt“ lebte, wie die Tageszeitung berichtete, ein Autor ein Jahr lang mit einem Thermomix zusammen. Er beschrieb das Gerät so: „Die Wundermaschine leitet den Koch – auch weniger versierte wie mich – in kleinsten Schritten an. ,Mixdeckel aufsetzen', ,3 Minuten, Stufe 5, Temperatur 40 Grad', ,250 Gramm Butter in kleinen Stücken zugeben' – wobei das Gerät eine Waage anzeigt und auf Null stellt.

Traumhaft. Wer den Thermomix einschaltet, kann das Gehirn ausschalten“. Sein Fazit: Die Geräusche seien gewöhnungsbedürftig. Und: „Das Kreative am Kochen verflüchtigt sich, die Freiheit, sich von einem Rezept nur inspirieren zu lassen, es zu variieren. Ich habe mich komplett entmündigen lassen. Und das Schlimmste: Ich genieße es.“

Auch im Netz gibt es freundlichen Spott: Der Thermomix sei nur etwas für Menschen, die nicht kochen könnten. Unternehmenssprecherin Anika Wichert widerspricht. Der TM 5 sei „für jedes Kochlevel und jedes Gericht“ als sinnvolle Unterstützung einzusetzen. Es könne „ganze Menüs auf bis zu vier Ebenen kochen, aber auch nur ergänzend ein Sößchen rühren – so wie es Zeit, Lust und Erfahrung des jeweiligen Nutzers gerade erlauben“.

Größter Vorteil: Zeitersparnis

Das Gerät vereinfache das Kochen, sagt Annika Gehrke, weil es durch den Vorgang leite, so man sich leiten lasse wolle. Diese Art von Nachhilfe führe dazu, dass Kunden sich mehr zutrauten und Neues wagten. „Ich selbst koche wahnsinnig gerne, auch mit dem Thermomix. Es ist eine bestimmte Variante des Kochens.“ Der allergrößte Vorteil ist für Annika Gehrke indes die Zeitersparnis.

Während die Maschine püriere und koche, rühre und erhitze, könnten Väter und Mütter Zeit mit ihren Kindern verbringen. Wer abends müde von der Arbeit komme, dem erleichtere der TM 5 die Arbeit, bei Berücksichtigung individueller Ansprüche, ob es um glutenfreie oder kerngesunde Speisen gehe. Annika Gehrke macht mit der Maschine ihren eigenen Senf, „in dem nichts drin ist, was nicht drin haben will“.