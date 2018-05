Uwe Kluge war 23 Jahre lang Geschäftsführer des Bremer Großmarktes. (Frank Thomas Koch)

Herr Kluge, Sie sind gebürtiger Bremer, haben in Bremen studiert und waren 23 Jahre lang Chef des Großmarkts. So jemand pflanzt sich doch eigentlich nicht mehr um. Warum der Wechsel nach Duisburg?

Uwe Kluge: Es hat im Zuge der Neuordnung von Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung und der Großmarkt Bremen GmbH Veränderungen meiner Arbeit gegeben.

Ihnen ist jemand vor die Nase gesetzt worden.

Genau, und das wirkte nicht gerade motivationsfördernd. Also habe ich mich nach beruflichen Alternativen umgeschaut und in Duisburg eine gefunden.

Sie haben sich verbessert, sind als Geschäftsführer von zwei Gesellschaften nicht nur für alle Märkte in der Stadt zuständig, sondern auch für die Veranstaltungshallen, den Landschaftspark und den Tourismus.

Ja, es ist eine reizvolle, aber auch fordernde Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.

Wann werden Sie wechseln?

Der genaue Termin steht noch nicht fest, vermutlich werde ich Bremen im Sommer verlassen.

Blicken wir zurück auf Ihre Bremer Zeit. Was waren für Sie die Höhepunkte?

Am spannendsten und mit der meisten Arbeit verbunden war sicherlich der Neubau des Großmarktes in der Überseestadt, den wir in eigener Regie organisiert haben. Im Jahr 2002 sind wir vom Flughafen in das alte Hafenrevier gezogen.

Sie haben auf der Fläche des ehemaligen Überseehafens gebaut, er wurde zugeschüttet. Eine Entscheidung, die viele heute am liebsten rückgängig machen würden.

Die Entscheidung ist politisch von einer großen Koalition getroffen worden. Für die Entwicklung der Hafenreviere bedurfte es einer großflächigen Ansiedlung, die die enormen ersten notwendigen öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur rechtfertigte. Der Großmarkt wurde häufig als Kristallisationspunkt der Überseestadt bezeichnet. Ein zentraler Großmarkt bietet auch logistische Vorteile für die Stadt.

Vor dem Projekt im Hafen waren Sie Bauherr in der Innenstadt.

Ja, das war 1997 sozusagen mein Gesellenstück, der Marktpavillon in der Papenstraße. Zehn Jahre später hätten wir die neu gebaute Markthalle in Vegesack übernehmen können. Wir waren von dem Konzept aber nicht überzeugt, zu Recht, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Die Markthalle kam nie in die Erfolgsspur.

Wie viele Marktveranstaltungen organisiert der Großmarkt heute?

Es sind 32 Standorte über ganz Bremen verteilt, dazu noch fünf in Bremerhaven und einer in Lilienthal. Hinzu kommen die Spezialmärkte wie der Bremer Kajenmarkt mit dem Antik- und Trödelmarkt am Weserufer, Speichermarkt, Lenzmarkt, Herbstmarkt, Sommermarkt, der Historische Markt, das Stadtfest in Buchholz, der Bio-Markt, das Ratskellerfest, die Tausendschön im Großmarkt, der mittlerweile eingestellte Übersee-Törn, und vor allem der Schlachte-Zauber in der Vorweihnachtszeit.

Warum heben Sie diese Veranstaltung ­heraus?

Weil wir damals gegen starke Widerstände ankämpfen mussten. Der Schlachte-Zauber wurde von den Schaustellern auf dem Weihnachtsmarkt als unwillkommene Konkurrenz angesehen. Heute werden Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber als touristische Bereicherung für Bremen wahrgenommen. Der Schlachte-Zauber ist mit seinem winterlichen, historischen und maritimen Ambiente eine schöne und erfolgreiche Ergänzung zum Weihnachtsmarkt. Viele Städte beneiden uns darum.

Vor fünf Jahren haben Sie ein Unternehmen dazu bekommen, den Ratskeller, der Inbegriff bremischer Tradition.

Ja, und es ist viel passiert seither. Der Umsatz konnte in den ersten vier Jahren um ein Drittel gesteigert werden. Jetzt arbeitet der Ratskeller, der ja auch viele repräsentative Aufgaben für die Stadt übernimmt, kostendeckend. Wir haben das Ladengeschäft im Rathaus umgebaut, Glühweinstände auf dem Weihnachtsmarkt und den Schlachte-Zauber etabliert und eine viel größere und modernere Verkaufsstelle im umgebauten Weserpark geschaffen.

So, nun aber doch mal Wasser in den Wein. Was war in den 23 Jahren nicht so schön?

Dass wir es nicht hinbekommen haben, die Brenor zu erhalten, die große Gewerbeschau in Bremen-Nord. Da kamen an einem Wochenende 25 000 Besucher, enorm.

Woran ist die Veranstaltung gescheitert?

Am Zuspruch der Aussteller. Die Sparkasse hatte sich ausgeklinkt, Versicherungen, vor allem aber die Handwerksbetriebe blieben fern. Bei so einer Konjunktur haben die auch so Aufträge genug, warum also an einer Gewerbeschau teilnehmen? Das gleiche Problem hatten wir Jahre vorher mit ähnlichen Veranstaltungen in der Neustadt und in Gröpelingen.

Die Wochenmärkte sind auch keine Selbstläufer mehr, sie bröckeln hier und da.

Das ist bundesweit so und hat im Wesentlichen mit den Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten der Deutschen zu tun. Es ist schon traurig: Wir sind eine der reichsten Gesellschaften der Welt und legen kaum Wert auf gutes Essen und Trinken. Die wenigsten scheren sich darum, woher die Produkte kommen, für sie muss es nur billig sein, da tut es auch das Angebot beim Discounter. Genau die gleiche Entwicklung sehen Sie bei den Schlachtern und Bäckern, das individuelle und regionale Angebot nimmt leider immer mehr ab, die Marktmacht der Riesen im Lebensmittelgeschäft – Lidl, Aldi, Edeka und Rewe – dagegen zu.

Bei den Marktleuten ist es auch eine Generationenfrage. Die Alten wollen langsam abgeben, die Jungen rücken nicht nach.

Das eine hat mit dem anderen zu tun. Wer will sich diesen harten Job schon antun, wenn nur Brosamen dabei abfallen? Wirklich schade, dass die Ernährung mit gesunden und regionalen Produkten bei uns so wenig Stellenwert hat.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

Zur Person

Uwe Kluge

ist seit 23 Jahren Chef des Großmarkts Bremen. Der 52-jährige Diplom-Ingenieur wechselt nach Duisburg. Er war unter anderem mitverantwortlich für die Verlagerung des Großmarktes in die Überseestadt und die Entwicklung des Schlachte-Zaubers.