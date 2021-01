Laut Eigenaussage brauchte das Bremer Finanzamt im vergangenen Jahr im Schnitt 42,9 Tage bis Steuerbescheide im Briefkasten der Bürger lagen. Das sei gute zwei Wochen schneller als im Vorjahr. (Christina Kuhaupt)

Ist das Bremer Finanzamt bei der Bearbeitung von Steuererklärungen zu langsam? Diesen Eindruck legt jedenfalls eine Auswertung nahe, die der Berliner Dienstleister „Lohnsteuer kompakt“ vorgelegt hat. Das Unternehmen bietet Software für Online-Steuererklärungen an. Für 2020 hat „Lohnsteuer kompakt“ erneut eine Rangfolge unter den Bundesländern ermittelt, die angibt, wo man wie lange auf seinen Steuerbescheid warten musste. Danach landete Bremen auf dem vorletzten Platz, gefolgt nur noch von Thüringen. Besonders fix waren demnach die Finanzämter in Rheinland-Pfalz mit im Schnitt 46,2 Tagen, das Saarland (47,4) und Schleswig-Holstein (48,1). Für Bremen berechnete „Lohnsteuer kompakt“ einen Wert von 60,7. Die Bremer Finanzbehörde widerspricht dieser Darstellung allerdings entschieden.

Die Datenanalyse des Berliner Dienstleisters liefert Material nicht nur für die Länderebene. In der Einzelauswertung sind 508 Finanzämter im gesamten Bundesgebiet erfasst. Am besten aus der Region schnitt dabei die Behörde in Syke ab (Platz 151), auch Delmenhorst (188) war noch in der oberen Tabellenhälfte platziert. Es folgen Osterholz-Scharmbeck (305), Bremerhaven (415) und Bremen auf Rang 429. Laut „Lohnsteuer kompakt“-Geschäftsführer Felix Bodeewes ist die Bearbeitungszeit der Steuererklärungen 2020 im Bundesschnitt gesunken – trotz Corona. Dies zeige, „dass sich die Digitalisierungsstrategie der Finanzbehörden positiv auswirkt“.

Bremer schneller als im Vorjahr

Im Bremer Finanzressort hält man rein gar nichts von der Statistik des Berliner Dienstleisters und den Schlüssen, die aus dem Datenmaterial gezogen wurden. So sei das Finanzamt Bremen 2020 nicht trotz, sondern wegen Corona schneller gewesen als im Vorjahr. Der Grund: Zahlreiche Betriebsprüfer, die wegen der Pandemie nicht im Außendienst unterwegs waren, halfen bei der Bearbeitung von Steuererklärungen mit. Die von „Lohnsteuer kompakt“ angegebenen durchschnittlichen Bearbeitungstage seien für Bremen schlicht falsch. „Das können wir mit Sicherheit sagen, denn unsere eigene Auswertung stützt sich nicht nur auf eine vergleichsweise kleine Zahl ausgewählter Fälle, sondern auf sämtliche 140.699 Einkommensteuererklärungen, die 2020 in Bremen und Bremerhaven eingereicht wurden“, erfährt man von Behördensprecherin Dagmar Bleiker.

Nach der offiziellen Statistik mussten Arbeitnehmer und Ruheständler im vergangenen Jahr 42,9 Tage auf ihren Steuerbescheid warten. Kalendertage wohlgemerkt, nicht etwa Behördenarbeitstage. Damit war die Behörde im Schnitt gute zwei Wochen fixer als im Jahr zuvor, „und darauf sind wir auch stolz“, unterstreicht Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Im Ranking der mehr als 500 deutschen Finanzämter hätte dieser Wert für eine Platzierung unter den vorderen 70 gereicht.