Detlef Pauls ist Inhaber des Bremer Hotels Munte am Stadtwald. (Frank Thomas Koch)

Detlef Pauls ist entsetzt. Und das offenbar so sehr, dass er seinen Unmut öffentlich macht. Der Landesverbandspräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Bremen kritisiert, dass er schon seit einiger Zeit um ein Gespräch mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) bitte. Der halte es aber offensichtlich nicht für nötig, darauf zu reagieren. „Unsere Branche steht vor dem Ruin, aber der Bürgermeister ist nicht zu Gesprächen bereit“, äußert sich Pauls in einer Erklärung am Donnerstag. Er empfinde das als eine Unverschämtheit.

„Faktischer Lockdown“

Die Branche fühle sich im Stich gelassen. „Die Hotellerie und Gastronomie steckt unverschuldet in der tiefsten Krise. Die letzten Entscheidungen und Äußerungen aus der Landes- und Bundespolitik bedeuten faktisch einen Lockdown zumindest für die Hotellerie, und auch die Gastronomie ist nicht mehr weit davon entfernt", sagt Pauls. In allen Bereichen werde mehr storniert als gebucht. Die Gäste seien "total verunsichert". Dabei bestätigen Politiker, dass die Steigerungsraten nicht durch die Hotels und Restaurants verursacht werden.

Angesichts dieser Situation sei es ein „unglaublicher Vorgang“, dass der Bürgermeister nicht auf die Anfrage reagiere. „Es gehört sich doch wohl zumindest, einen Brief oder eine Mail zu beantworten, egal wer geschrieben hat.“ Wenn nicht schnell Hilfe komme, werde es Weihnachten viele Betriebe nicht mehr geben.