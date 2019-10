Kapitän Dietrich Heinz wuchs in Bremen-Walle auf. Sein erstes Geld verdiente er mit 16 als Stauer in den Docks. (Ankerherz/Andreé Kaiser)

Kapitän Heinz kann diesen Tag bis heute nicht vergessen. Es ist der 5. Februar 1999, als sein Frachter „Independent Concept“ auf dem Weg von Antwerpen Richtung Amerika in schwere See gerät. Der Nordatlantik türmt sich zu acht Meter hohen Wellen auf. Bei Windstärke zehn geht am Nachmittag auf der Brücke der Alarm ein: Mann über Bord! Es ist der Dritte Ingenieur verschollen. Für Dietrich Heinz und seine Besatzung folgen dramatische, ängstliche Stunden – und schließlich ein tragisches Ende dieser Großen Fahrt.

Geschichten wie die des Bremer Kapitäns Heinz sind es, die den Menschen seit jeher die Grenzen ihrer Abenteuerlust, ihres Forscher- und Eroberergeists aufzeigen. Das Meer lässt sich eben nicht zähmen. Auch in der modernen Schifffahrt mit ihren technischen Möglichkeiten kommt es zum alten existenziellen Kampf des Menschen gegen die Naturgewalten. Und es ist am Kapitän, manchmal einsame Entscheidungen zu treffen, bei denen es um Leben und Tod geht.

Ein neues Buch spürt dem Wesen dieser einsamen Männer – und, noch selten: Frauen – auf der Brücke nach. Der Autor Stephan Kruecken hat in seinem kleinen Ankerherz-Verlag den inzwischen dritten Band mit Erinnerungen von Kapitänen vorgelegt. Über hundert hat Kruecken mittlerweile befragt und ihre Erlebnisse mit dramaturgischem Geschick zu Protokoll gebracht; tragische wie kuriose, dramatische, exotische und skurrile Erlebnisse, durchlitten oder genossen an Bord von Fähren, Frachtern, Tankern und an Land; echte Abenteuer statt Seemannsgarn.

Die Schlägerei in der Hafenkneipe, der Todeskampf des desertierten Seemanns auf dem Mississippi, die Schinderei beim befremdlichen Ritual der „Äquatortaufe“ – es geht oft rau zu in diesen Geschichten. Man erfährt, wie lebensbedrohlich der Einschlag einer Monsterwelle für alle an Bord ist und wie es sich anfühlt, in Havanna im Knast zu sitzen. Viel ist von der Sehnsucht nach der Ferne die Rede, von krummen Dingern, miesem Essen und von echter Kameradschaft.

Tiefer Respekt vor der See

Tiefen Respekt vor der See haben sie alle, die Kapitäne aus Bremen, Hamburg oder Cuxhaven. Ohne diese Ehrfurcht vor den Elementen geht es nicht in der oft lebensfeindlichen Umgebung Hunderte von Seemeilen fernab der Küste, schon gar nicht, wenn man Verantwortung trägt für viele Menschen.

Viele dieser Geschichte erzählen von einer vergangenen Epoche. Etwa der Bericht des Kapitäns Arno Schermer von der Insel Amrum. Als Supercargo, also Ladungskontrolleur, macht sich Schermer 1974 auf den Weg vom Schuppen 15 in Bremen nach Angola. Doch in der Hafenstadt Lobito angekommen muss die Besatzung seines Stückgutfrachters „Karroo“ feststellen: Alle Liegeplätze im Hafen sind belegt. Man hat Sisal, Kakao und Kupfer geladen, alleine das Löschen würde mehr als zwei Wochen dauern. Aber Dutzende Frachter liegen noch vor der „Karroo“ auf Reede vor Lobito. Also heißt es warten.

Die Seeleute vertreiben sich die Zeit mit Baden, dem Genuss von Shrimps und Langusten, gut gekühltem Bier, mit Grillpartys und Wettrennen in ihren Rettungsbooten. Am Ende dauert es Monate, bis das Schiff die Heimreise antreten kann – unvorstellbar nach heutigen Maßstäben, wo Reeder jede Minute Liegezeit einzusparen versuchen und selbst Mega-Containerfrachter nach 48 Stunden abgefertigt sein müssen. Zeit für Landgang bleibt den Besatzungen da gar nicht. „Die Seefahrt funktioniert heute nicht mehr so wie früher“, sagt auch Nicole Langosch, die erste Kapitänin in Deutschland an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. „Was wir heute machen, ist eher vergleichbar mit dem Management eines schwimmenden Unternehmens.“

Die alte Seefahrt konservieren

Das sei die Idee seiner Kapitänsbücher gewesen, sagt Autor Kruecken: Die alte Seefahrt zu konservieren. In Erinnerung zu rufen, was vielleicht verloren ist in der Welt der satellitengestützten Navigation und digital optimierten Logistikketten. „Heute ist alles gläsern, und die Romantik ist ein bisschen flöten gegangen“, sagt Kruecken. Dass sich diese Romantik womöglich erst im Rückblick einstellt, zeigt sein Buch allerdings auch. Die wenigsten dürften sich in Zeiten zurücksehnen, als deutsche Seeleute zu Beginn ihrer Laufbahn mitunter auf halb durchgerosteten Seelenverkäufern anheuerten, die zur Körperpflege allenfalls einen Zinkeimer zu bieten hatten.

So sehr sich der Beruf geändert hat – zu schicksalhaften Momenten und Situationen höchster Gefahr für Leib und Leben kommt es auf See natürlich auch heute noch. Als der Kapitän Friedhelm von Staa mit seinem Trawler 2002 vor Grönland in einen heftigen Orkan gerät, überlebt er den Einschlag einer 25 Meter hohen Monsterwelle nur knapp. „In solchen Momenten übernimmt der Instinkt“, erinnert sich von Staa. „Oder der Wille, überleben zu wollen.“ Und Kapitäne müssen eine Fähigkeit beweisen, die für den Beruf unabdingbar ist: Gelassenheit zu bewahren, echt oder nur vorgespielt, auch im heftigsten Sturm.

Was muss ein Kapitän außerdem können? Er muss Fairness an Bord walten lassen plus eine gewisse Strenge. Verlässlichkeit, Verbindlichkeit im Auftreten hat Autor Kruecken bei seinen Kapitänen immer wieder festgestellt und eine Korrektheit auch in kleinen Details. Denn die großen Katastrophen an Bord gehen meistens auf eine Kette vieler kleiner Unachtsamkeiten zurück.

Dietrich Heinz ist insgesamt 46 Jahre zur See gefahren, unter anderem auf Schiffen des Norddeutschen Lloyds und mehrerer Hamburger Reedereien. Heute würde er diesen Beruf nicht mehr ergreifen. Rein in den Hafen, raus aus dem Hafen und nur ein paar Stunden an der Pier – „das macht keinen Spaß mehr“, sagt der Bremer. „Der Job als Kapitän bringt es mit sich, dass man der einsamste Mensch an Bord ist“, lautet sein Resümee eines Kapitänslebens. „Aber mir hat das gefallen.“

Weitere Informationen

Stephan Kruecken: Kapitäne! Seeleute erzählen ihre besten Geschichten. Ankerherz-Verlag, 230 Seiten, 29,90 Euro. Kapitän Heinz hat seine Erinnerungen auch in einem eigenen Buch aufgeschrieben. Dietrich Heinz: Smoketime. Books on Demand, 172 Seiten, 10,99 Euro.