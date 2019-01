Wohnungen und Häuser verteuern sich rasant, viele Normalverdiener haben auf dem überhitzten Markt das Nachsehen. Experten sagten schon oft ein Ende des Preisanstiegs voraus – und lagen mit ihren Einschätzungen zumeist falsch. Wie beurteilen Sie den Bereich der gewerblichen Immobilien?

Jörg Lachmann: Ganz so überhitzt sieht es bei Gewerbeimmobilien noch nicht aus, jedoch ist auch hier ein Preisanstieg zu verzeichnen. Der liegt zum einen natürlich an der derzeit guten Nachfrage und dem geringen Angebot, zum anderen jedoch auch an den gestiegenen Neubaukosten. Hier sind auch die Preise der Handwerker gestiegen, und zusätzlich sind diese an ihren Kapazitätsgrenzen. Der Fertigstellungszeitraum hat sich dadurch erheblich verlängert. Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen Eigennutzer und Investor: Während sich der Eigennutzer eher nach dem Verkehrswert orientiert, bezahlen Investoren auch bei gewerblichen Immobilien schon merklich erhöhte Preise.

Der Eigennutzer richtet sich in erster Linie nach seiner betriebswirtschaftlichen Berechnung und der Nutzbarkeit der Gewerbeimmobilie, die für ihn im Vordergrund steht. Der Investor ist da eher renditegetrieben. Und da Geld gerade günstig ist, kommen auch kleinere Renditen infrage.

Dass die Ansiedlung und Expansion durch fehlende Gewerbeflächen gebremst werden, ist kaum von der Hand zu weisen – und das Problem hat derzeit nicht nur Bremen. Ich glaube jedoch nicht, dass sich dadurch eine Verlagerung ins Ausland abzeichnen wird. Die Gründe sehe ich da eher bei geringeren Löhnen und günstigeren Erstellungskosten. Zahlreiche Firmen können sich aus verschiedensten Gründen auch gar nicht ins Ausland verlagern. Gerade im Bereich Logistik ist es aus meiner Sicht unmöglich, diese komplett aus dem Ausland abzubilden. In Zukunft wird auch die Innenstadtlogistik ein größeres Thema, und das geht logischerweise nur in den Städten.

Die vier Kernpunkte sind unsere derzeit gute Wirtschaftslage in Deutschland, die nicht schnell genug steigende Ausweisung von Gewerbegrundstücken, der geringe Leitzins und die zu hohen Kaufpreise bei Wohnimmobilien, die vermehrt Investoren in den Gewerbemarkt treiben.

Auf jeden Fall: für den Eigennutzer, weil er immer noch günstiges Geld bekommt und für den Investor, weil die Renditen immer noch attraktiv sind.

Das trifft definitiv zu. Wir werten gerade für unseren Marktbericht des letzten Jahres die Daten aus, daher kann ich noch keine Prozentzahl nennen.

Ich erwarte eine schnellere Ausweisung an Gewerbeflächen – nur leider weiß ich auch, dass ein B-Plan eben nicht übers Wochenende aufgestellt wird. Aber eine bessere Unterstützung der Gewerbetreibenden seitens der Stadt wäre schon wünschenswert. Man darf nicht vergessen, dass die Betriebe die Arbeitsplätze sichern, für Gewerbeeinnahmen und dadurch für Steuern sorgen. Bremen sollte sich nicht immer auf dem Länderfinanzausgleich ausruhen, und wir müssen zwingend mehr auf Zukunftstechnologie setzen und die Entwicklung in Bremen fördern. Wir hängen jetzt schon im internationalen Vergleich hinterher. Das betrifft vor allem unser Schulsystem: Das hat sich in den vergangenen 30 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt, die Welt jedoch schon. Damit sollten wir jedoch kein fünf Jahre warten, geschweige denn zehn!

Was die Gewerbeflächen betrifft, sieht es in den ganzen Metropolen nicht wirklich besser aus – in einigen zwar schon, dafür in anderen jedoch auch schlechter. Hier profitieren kleinere Gemeinden, die anscheinend durch weniger Bürokratie schneller agieren können.

Zur Person

Jörg Lachmann

ist Immobilienfachwirt

und selbstständiger

Immobilienberater in

Bremen.