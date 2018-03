Galileo-Satelliten beim Einbau in die Ariane-Rakete: Nach dem Brexit könnte Großbritannien vom Navigationsprogramm ausgeschlossen werden. (ESA)

Das Weltall ist ein Raum ohne Grenzen, weit, unendlich. Doch auch hier schlagen irdische Gesetzgebung und Bürokratie zu. Besonders hart könnte es nun Großbritannien treffen. Nach dem Brexit am 29. März 2019 könnten die Briten vom europäischen Navigationssystem Galileo ausgeschlossen werden – obwohl sie zwölf Prozent der Kosten übernehmen.

Darüber sei die britische Regierung im Januar informiert worden, schreibt nun die „Financial Times“ aus London. Regierungschefin Theresa May sei gewarnt worden, dass in den kommenden Monaten Aufträge in Höhe von Hunderten von Millionen Pfund auf dem Spiel stünden. Brüssel bereitet sich demnach darauf vor, die britische Weltraumindustrie daran zu hindern, die Sicherheitselemente des Satellitenprogramms nach dem Brexit "unwiederbringlich zu kompromittieren", heißt es in der Zeitung.

Mehr zum Thema OHB mit Rekordumsatz Der Mars und die Milliardenträume Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz geschafft - und will ... mehr »

Konkret geht es um den sogenannten öffentlich regulierten Dienst. Hierbei werden die Navigationsdaten der Galileo-Satelliten staatlichen Stellen wie der Polizei, dem Zoll aber auch anderen Sicherheitsbehörden wie dem Militär zu Verfügung gestellt. Im Unterschied zu den normalen Diensten, die moderne Smartphones schon heutzutage nutzen, sind sie verschlüsselt und besonders vor Störversuchen geschützt.

Dahinter verbirgt sich auch einer der Grundgedanken des Galileo-Programms. Es soll die Europäische Union unabhängig vom GPS machen, das durch die Vereinigten Staaten kontrolliert wird. Im Konfliktfall könnten die die Genauigkeit der GPS-Navigation ändern oder die Sender sogar ganz abstellen.

Nur EU-Staaten haben Zugriff

Die Europäische Kommission möchte offenbar Großbritannien vom eigenen Dienst ausschließen, obwohl das Land eine „bedingungslose" Sicherheitszusammenarbeit nach dem Brexit angeboten habe. Sollte die Kommission die Daten des öffentlich regulierten Dienstes nach dem Brexit mit Großbritannien teilen, würde dies die Sicherheit bestimmter Elemente des Navigationssystem für viele Jahre nach dem Rückzug des Vereinigten Königreichs unwiederbringlich gefährden, argumentiert die Kommission offenbar in einem Brief an die britische Regierung.

Laut „Financial Times“ soll das britische Verteidigungsministerium schon darüber nachgedacht haben, selbst ein Navigationssystem aufzubauen. "Es wäre sehr teuer – unsere Priorität ist es, dies mit Brüssel zu klären", sagte ein Mitarbeiter der britischen Regierung der Zeitung.

Nur EU-Mitglieder haben Zugang zum verschlüsselten Dienst. Mit den USA und Norwegen gebe es aber langwierige Verhandlungen über einen Beitritt – das könnte für Großbritannien die einzige Möglichkeit sein, auch weiterhin auf die sensiblen Galileo-Daten zuzugreifen.

Verspätung beim Bau möglich

Das Vorhaben der EU könnte aber auch aus einem anderen Grund für Probleme auf der Insel sorgen: Noch sind längst nicht alle Galileo-Satelliten gebaut. Der Hauptauftragnehmer ist das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB, es arbeitet allerdings auch mit britischen Zulieferern zusammen: Surrey Satellite Technology (SSTL) in Großbritannien hat beispielsweise die Uhren für die Satelliten gefertigt – sie sind das Herzstück der Satellitennavigation.

Ob diese und weitere britische Unternehmen auch weiterhin am Galileo-Bau beteiligt sein können, ist mehr als fraglich. Denn eine Regel der Europäischen Union schließt aus, dass Nicht-EU-Länder an Projekten arbeiten, die vertrauliche Daten und Technologien behandeln.

Ob Surrey Satellite Technology dennoch davon ausgeht, auch nach dem Brexit noch Teile für die Galileo-Satelliten zu liefern, wollte eine Sprecherin auf Nachfrage des WESER-KURIER nicht kommentieren und verwies auf die „politische Komplexität“ des Projekts. Auch die Frage, ob man mit einer Niederlassung in einem EU-Land die Regel umgehen könnte, ließ sie unbeantwortet.

Sollte SSTL künftig vom Galileo-Bau ausgeschlossen werden, wäre das allerdings auch ein Rückschlag für die EU. Das britische Unternehmen ist sehr erfahren in dem, was es macht. Es nicht mehr zu beauftragen würde wahrscheinlich zu eine Verspätung des gesamten Programms führen und die Risiken und Kosten deutlich erhöhen.

Zur Sache

Vor 50 Jahren, am 27. März 1968, ist der russische Weltraumpionier Juri Gagarin bei einem Testflug mit einem Kampfjet ums Leben gekommen. Der sowjetische Offizier flog am 12. April 1961 als erster Mensch ins All. Für die Sowjetunion war dies einer der größten Triumphe über die USA im Kalten Krieg.

Auch fünf Jahrzehnte nach dem Tod des Kosmonauten sehen Experten in Raumfahrern wie dem Deutschen Alexander Gerst das Potenzial für Legenden. Gerst sei ein Held der heutigen Zeit, sagte René Pischel, Vertreter der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Moskau. „Etwas so komplexes wie die Raumfahrt lässt sich am besten über Personen vermitteln.“

Der 41-jährige Gerst aus Baden-Württemberg startet Anfang Juni zu seiner zweiten Mission auf der Internationalen Raumstation ISS. Dabei wird der Geophysiker als erster Deutscher Kommandant auf dem Außenposten der Menschheit. Auch der Moskauer Raumfahrtexperte Wjatscheslaw Klimentow sagte: „In jedem der heutigen Raumfahrer steckt etwas, das an Gagarin erinnert.“ Jeder setze sich klare Ziele, sei gut ausgebildet und sportlich.

Geboren am 9. März 1934, wuchs Gagarin als Sohn einer Bäuerin und eines Tischlers etwa 180 Kilometer westlich von Moskau auf. Er begann eine Ausbildung zum Gießer, musste zur Armee und ließ sich zum Kampfpiloten ausbilden.