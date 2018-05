Über eine solche Sitzecke wie hier bei Flamme im Viertel machen sich die Kunden im Netz schlau – gekauft wird aber eher vor Ort. (Kuhaupt)

In der Möbelbranche wird ein großes Unternehmen noch größer. Vor wenigen Wochen hat die XXXLutz-Gruppe die Möbel-Discounter-Kette Poco mit ihren 123 Einrichtungshäusern übernommen. Lutz ist auch zur Hälfte an der Möbelkette Zurbrüggen beteiligt, die eine Filiale in Delmenhorst hat. Was bedeutet diese Möbel-Ehe für die Mittelständler in Bremen und umzu?

Flamme-Geschäftsführer Harald Sennebogen sieht zuerst mal die Ausgangslage für die Flächenmöbelhäuser und für die Mittelständler gleich: "Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist gut, die Lohnsteigerungen sind gut, aber dieses Geld kommt der Möbelbranche generell nicht zugute." In der mittelständischen Möbelbranche nehme die Wettbewerbssituation allerdings zu. Und zu den Mittelständlern gehört auch das Unternehmen Flamme. Im Jahre 1929 gründete Friedrich A. Flamme in Bremen einen Möbelhandel. Heute gibt es sieben weitere Häuser, unter anderem in Berlin, Köln und München.

Dabei setzt Flamme darauf, dass man in jeder Stadt nach Möglichkeit als lokaler Händler wahrgenommen wird. Grundsätzlich sagt Sennebogen: "Die Anforderungen seitens der Kunden nehmen zu, der Wettbewerb nimmt zu. Dem kann man sich stellen, indem man in seinem Unternehmen in die Verkaufsflächen und deren Gestaltung investiert als auch in die Mitarbeiterentwicklung – aber auch in die IT und die Digitalisierung. Wer das macht, der kommt auch gut weiter."

Küchen werden nicht im Netz gekauft

Kleine Mittelständler mit ein oder zwei Möbelhäusern können laut Sennebogen auch nur begrenzt Investitionen leisten, weil es keine Synergieeffekte gibt. Verglichen mit anderen Branchen ist aber der Umsatz mit Möbeln im Online-Handel vergleichsweise niedrig. Sennebogen zieht da einen anderen Vergleich: "Der Internet-Anteil ist immer noch geringer als der Anteil früher der klassischen Versandhäuser, als es noch den Quelle- oder den Otto-Katalog gab." Was in den Internet-Handel abwandere, sind laut dem Flamme-Geschäftsführer Einrichtungsgegenstände und Dekoartikel, aber eben nicht schwere Möbel oder Küchen. Je höher die Summe, die für Möbel oder für eine Küche ausgegeben werden, desto eher profitiere der stationäre Handel.

Vor dem Kauf informieren sich die Kunden im Internet. Diese Entwicklung stellt man ebenso beim Möbelhaus Käthe Meyerhoff fest. Geschäftsführer Jens Wendelken sagt: "Es bietet unseren Kunden eine umfassende Vergleichsmöglichkeit – und es stellt einen weiteren Pool mit Wettbewerbern dar. Die Vorteile der Onlinemöglichkeiten wollen wir natürlich auch in Zukunft weiterhin erschließen und nutzen." Entsprechend ist das Unternehmen gerade dabei, den Internetseiten ein neues Design zu verpassen. Dort sollen auch junge Kunden mit Hilfe der richtigen Präsentation abgeholt werden. Das Internet kann laut Wendelken aber nicht das Einkaufserlebnis ersetzen, was Teil der Unternehmensphilosophie ist: "Anfassen, hinsetzen, ausprobieren!" Um das Erlebnis zu stärken, hat Meyerhoff in den vergangenen Jahren in der Nähe des Stammhauses in Osterholz-Scharmbeck einen Einkaufspark errichtet.

Doch wer als Mittelständler nur einen Standort hat, steht noch lange nicht allein auf weiter Flur. Denn jedes der großen Häuser im Möbelhandel hat sich einem sogenannten Einkaufsverband angeschlossen. Bei Flamme ist das der Alliance Verband, bei Meyerhoff ist das der Europa Möbel-Verbund (EMV) und bei Dodenhof ist das die Begros. Über diesen Zusammenschluss wollen die Händler im Einkauf bessere Preise erreichen, die sie an die Kunden weitergeben können. Dodenhof führt hier aber ebenso den Austausch innerhalb des Verbands an, was digitale und andere Projekte angeht. Die Mitgliedschaft in einem solchen Verband ist außerdem oft auch so gewählt, dass zwei Mitglieder im gleichen Verband ihre Häuser nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben.

Der dritte große Platzhirsch in der Region ist Dodenhof. Zwar gibt es dort auch Kleidung und Technik zu kaufen, Möbel machen hier aber nach eigenen Angaben ein Drittel aus. Dort stehen 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Im Online-Shop, der im vergangenen Oktober an den Start ging, spielen Möbel derzeit noch keine Rolle, wie Dodenhof-Sprecherin Michaela Strube sagt: "Wir haben zunächst mit leichteren Sortimenten begonnen – leichter im Sinne von der Logistik und von Retouren. Langfristig können wir uns den Online-Verkauf aber bei nicht allzu komplexen Stücken vorstellen." Klar sei aber, dass die digitalen Kanäle für die Zukunft unabdingbar seien, wie Strube ergänzt: "Fakt ist, dass man vor allem jüngere Zielgruppen zukünftig nicht mehr ausschließlich über klassische Medien wie Prospekte erreichen wird."

Flamme-Geschäftsführer Sennebogen sieht es so: "Früher haben die Kunden zwei bis drei Möbelhäuser besucht, bevor sie ihre Kaufentscheidung getroffen haben. Diese Besuche ersetzt jetzt das Internet. Dadurch entstehen auch die geringeren Kundenfrequenzen, die wir im Möbelhandel haben. Aber Wohnen ist immer noch ein hochemotionales Thema." Und da ist laut Sennebogen gerade die Beratung bei Küchen immer noch ein hohes Kompetenzfeld der Mittelständler, womit sie punkten können. Vielleicht gibt es die Beratungstermine direkt online. "Der Kaufabschluss erfolgt aber immer noch im Geschäft", so Sennebogen."