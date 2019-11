Malte Breford ist der Digital-Lotse für Bremen und soll dabei bis in die Stadtteilquartiere wirken – eine Herausforderung. (Christina Kuhaupt)

In der Seefahrt ist ein Lotse dafür da, ein Schiff sicher zu leiten – vorbei an Untiefen und vorbei an Hindernissen. Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus sind zwar nicht auf der Suche nach einem Hafen. Doch auf Wunsch werden sie nun von einem Digital-Lotsen unterstützt. In Vegesack, im Viertel, der Neustadt und Hemelingen war Malte Breford unterwegs und spürt: „Der Bedarf ist definitiv riesig.“ Ob Instagram, Facebook, Onlineshop oder Website: Breford will die Unternehmer motivieren, die Werkzeuge für sich zu nutzen.

Für die Betriebe gehe es darum, ganzheitlich zu schauen, welche Digitalisierungsstrategie richtig ist. „Welche Kanäle bespiele ich? Warum eigentlich? Wer bin ich? Und wer sind meine Kunden?“ Gedanken dazu hätten sich die Unternehmen schon gemacht, aber durch den Strukturwandel verändere sich vieles: Der Kunde sei stetig informiert und online. Und natürlich müsse man immer dranbleiben: „Der Kunde erkennt schnell, dass eine Website alt ist. Der Unternehmer möchte natürlich alles andere als old school rüberkommen, sondern modern und innovativ.“

Aus seinen Gesprächen hat er schon gelernt, dass die Probleme oft gar nicht tief sitzen, sondern meist einfach Zeit, Personal und Expertise fehlen. Malte Breford kennt das, denn er ist selbst Textilhändler und hat mit Disko Streetwear eine eigene Marke aufgebaut mit Siebdruck. Von seinen Abnehmern hat er die Klagen übers Internet gehört: „Hierherkommen die Kunden nur noch zum Gucken.“ Neben dem Studium hat Breford sein Geschäft aufgebaut. Nun wollte er eine neue Aufgabe übernehmen: „Kaufmann, Politologe und Siebdrucker – eine ganz wilde Mischung“, sagt er über seine Laufbahn. Und nun Lotse.

Die Handelskammer Bremen unterstützt neben vielen weiteren Partnern das Projekt des Wirtschaftsressorts. Für Karsten Nowak, Leiter des Geschäftsbereiches Einzelhandel, Existenzgründung und Unternehmensförderung bei der Handelskammer, ist das Anliegen ein „Herzensprojekt“. Seit einigen Jahren gebe es aufgrund der Digitalisierung massive Veränderungen am Markt. „Gerade im Einzelhandel müssen die zahlreichen kleineren und mittleren Unternehmen sich erheblich mit dieser Herausforderung auseinandersetzen.“ In einer Fülle von Gesprächen habe man festgestellt, dass sich viele mit den Möglichkeiten beschäftigten, aber nicht richtig wissen: Wo fange ich an?

Den Unternehmern Orientierung geben

Nowak hat auch schon von echten Fehlentscheidungen gehört, von großen Ausgaben für einen Onlineshop oder für Social-Media-Auftritte, die am Ende nicht passten, rechtlich nicht haltbar waren. Die Folgen einer falschen Beratung. „Das hat teilweise richtig dramatische Züge angenommen“, sagt Nowak. Breford soll dagegen den Unternehmern Orientierung geben: bis in die Stadtquartiere hinein unterwegs sein und ganz nah an ihren Geschäften. Schon heute sei viel Unterstützung in Bremen vorhanden: „Wir haben jetzt die Chance, das zu zentralisieren und aus einem Bauchladen heraus zu zeigen, was es alles gibt.

Das ist erstaunlich viel.“ Breford selbst schätzt es auch so ein: „Es fehlt ein bisschen die Bündelung und das persönliche Gesicht.“ In manchen Fällen hapert es schon am Brancheneintrag bei Google. „Den haben auch nicht alle“, sagt Malte Breford. Und wenn es ihn gebe, sei er teils nicht gut gepflegt, Bilder veraltet, Öffnungszeiten falsch. Nowak will nicht bewerten: „Wir treffen auch auf Unternehmer, die noch gar nicht im Netz stehen. Das möge jeder für sich entscheiden.“ Allerdings gebe es ein gewisses Kundenklientel für das gelte: Wer nicht im Netz steht, findet nicht statt.

Ganz selten gebe es Unternehmer, die trotzdem nicht mitmachen wollen, sagt Breford. Die hätten eine „stolze Haltung des Analogen“: Unsere Kunden wollen und brauchen das nicht. Und: Es hat immer so funktioniert. Wir sind ein Traditionsgeschäft. Dort laufe teils tatsächlich noch alles analog und die Bestellung per Fax oder Post. „Da sehe ich mich in der Rolle des Motivators.“ Die Digitalisierung biete schließlich nicht nur Chancen, Kunden anzusprechen und zu gewinnen, sondern auch bei der Warenwirtschaft oder der Buchhaltung Kosten und Zeit zu sparen.

Daneben gibt es auch Vorreiter: Ein Schuhhändler habe ihn überrascht, sagt Breford, der nicht nur viel online organisiere, sondern sogar im Keller mit einer 360-Grad-Kamera die Produkte selbst fotografiere. Am besten wäre es, wenn solche Vorbilder nach außen träten und ein Stück vom Konkurrenzgedanken wegkämen: „Ein Einzelhändler kann nicht überleben, wenn rechts und links Leerstand ist.“

„Wir dürfen nur begleiten“

Breford ist bei der Wirtschaftsförderung angestellt. Dinge selbst für das Unternehmen umsetzen, darum gehe es nicht. „Wir dürfen nur begleiten.“ Es solle der Privatwirtschaft kein Geschäft weggenommen werden. Außerdem dürfe er als Mitarbeiter der Stadt auch keine Empfehlungen für Anbieter am Markt wie Berater oder Agenturen aussprechen. In Bremerhaven ist sein Kollege Michael Arzenheimer im Einsatz. Die Aufgabe der beiden Lotsen ist ambitioniert: Schließlich sind sie in einer Stadt allein Ansprechpartner für die Unternehmen.

Die Angebote sind bis auf Ausnahmen, etwa besondere Veranstaltungen mit Referenten, kostenlos. Das Programm läuft zunächst bis zum Mai 2021. Breford hat die Hoffnung, dass es dann verlängert und ausgebaut wird. Um möglichst viele Unternehmen zu erreichen, gibt es zudem eine Internetseite mit Veranstaltungen und immer wieder Workshops.

Nowak hält die Aufgabe des Lotsen für sehr wichtig, um die Bereiche Touristik, Gastronomie und gerade den Handel zu stärken. Im Moment sei die Digitalisierung die Herausforderung – besonders für den Einzelhandel: „Haareschneiden kann man nicht digitalisieren.“ Gerade der Einzelhandel sei dabei maßgeblich für die Wahrnehmung von Standorten und die Lebensqualität der Menschen. In der Neustadt, im Viertel und in Findorff gebe es die interessanten, bunten Einkaufsmeilen. „Das ist das, was wir als Menschen mögen. Das kommt aber nicht von selbst, sondern funktioniert nur, wenn der Handel genug Vitalität hat. Wir alle wollen uns gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn der Einzelhandel als Kern dieser Zentren mehr oder weniger verschwindet.“

Zahlen per Karte oder Smartphone

Malte Breford sieht auch an der Kasse noch Probleme. Wie steht es ums Zahlen per Karte oder Smartphone in Bremen? „Zu viele bieten es nicht an“, sagt der Lotse. Dabei sei es heute einfach umzusetzen und kostengünstig. Immer wieder höre er, dass die Kunden gar nicht mobil zahlen wollen. Die Zahlen einer aktuellen Umfrage sagten etwas anderes: „Im Prinzip jeder Kunde möchte die Möglichkeit haben.“ Zudem komme der Druck auch durch Gäste aus dem Ausland: In China bezahlten fast alle mit Alipay und WeChat und hätten dann auch den Anspruch, hier in Bremen damit zu bezahlen.

„Die Frage, kommt das hierher?, die stellt sich gar nicht“, sagt auch Karsten Nowak über neue Wege des Bezahlens. „Irgendwann werden die ersten Kunden in den Geschäften stehen: Warum kann ich das hier nicht?“ Wie lange dauert es noch, bis sich der Kürbis auf dem Marktplatz und die Postkarte ohne Bargeld bezahlen lassen? „Das wird sehr schnell kommen“, sagt Malte Breford. „Der Wunsch der Kunden ist da. Wir müssen gar nicht nach Asien schauen, sondern nur zu unseren Nachbarn in die Niederlande oder Skandinavien. Da sind wir weit hintendran in Europa. Das wird sich in den nächsten drei bis fünf Jahren maßgeblich ändern.“

An diesem Donnerstag gab es eine Auftaktveranstaltung zum Lotsen-Programm im Kontorhaus in der Langenstraße. Dort hat Breford seine Anlaufstelle – ganz analog.