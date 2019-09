Geschäftsführer Ronald Meyer (rechts) zeigt in seinem Metallbaubetrieb dem Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff, wie der die Löcher richtig in die Geländerstangen bohrt. (Bremische Bürgerschaft)

Bremen. In der Bremische Bürgerschaft ist am Dienstag der Schweizer Botschafter zum Antrittsbesuch gewesen. Empfangen wurde er von der Vizepräsidentin Antje (SPD). Denn Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) hatte keine Zeit, weil er da längst seinen Antrittsbesuch hinter sich hatte. Bei Metallbau Meyer in Walle ist er für einen Tag Praktikant gewesen. Seinen Anzug tauschte er gegen einen Blaumann. Um sieben Uhr ging es für ihn los im Gewerbegebiet Bayernstraße. Geschäftsführer Ronald Meyer zeigte ihm noch persönlich, wie man die Löcher richtig in die Metallstangen für die Geländer bohrt. Den Rest ließ er sich an den verschiedenen Stationen von den Mitarbeitern erklären, wobei er das Schweißen lieber den Profis überließ.

Der Betrieb mit seinen 16 Mitarbeitern, wovon vier Azubis sind, stellt Treppen her, Balkongeländer, Überdachungen und alles aus Metall, wo es auch filigraner werden kann. Imhoff selbst kommt aus der Landwirtschaft und hat deshalb mit dem frühen Aufstehen keine Probleme. Neben den vernünftigen Arbeitsschuhen mit Metallkappe hatte er ansonsten noch seine Brotdose dabei: Ein Käsebrot für das Frühstück gegen 8.45 Uhr und ein Salamibrot für die Mittagspause.

Den Rest ließ sich Imhoff von den Mitarbeitern erklären. Das war auch so gewollt: "Ich möchte mit den Mitarbeitern dabei ins Gespräch kommen und hören, was sie so bewegt – durchaus auch politisch." Nach einigen Stationen in der Produktionshalle ging es für Imhoff zusammen mit den Meyer-Mitarbeitern zur Friedenskirche in der Humboldtstraße. Firmen-Chef Meyer sagte: „Es geht um Kerzenhalter für die Kirche. Den ersten haben wir fertig und wollten nun zeigen, ob der so in Ordnung ist." Für ihn mit seinem Familienbetrieb in zweiter Generation ist die Aktion, die Imhoff "Kollege Präsident" nennt, eine gute Aktion. So rückt der Metallbau etwas in den Fokus, schließlich ist es laut Meyer nicht so einfach sei, Nachwuchs zu finden: "Dieses Jahr lief es ganz gut, aber letztes Jahr hat sich kaum jemand bei mir gemeldet." Dazu nennt er den Vorteil eines Familienbetriebs: "Alle Mitarbeiter hier – das ist auch eine Familie." Zu denen halte er auch dann, wenn es auftragsmäßig mal nicht so gut laufe.

Nach der Kirche ging es für den Bürgerschaftspräsidenten zurück in die Firma. Seine letzte Station war die Herstellung von Balkonkästen für Blumen aus Metall. Mitarbeiter Thomas Schmidt zeigte, wie man das macht, und auch er sagte, dass sich Imhoff ganz gut anstelle. Über die Arbeit des Tagespraktikant im zarten Alter von 50 Jahren zeigte sich Schmidt zufrieden. Auch Imhoff war am Ende des Tages zufrieden, stellte aber dabei fest: „Die Mitarbeiter leisten hier körperlich so einiges.“

Für Imhoff war es nur der Auftakt. Er will als „Kollege Präsident“ jeden Monat einen Tag lang in Betrieben aus verschiedenen Branchen und verschiedenen Stadtteilen mitarbeiten, wobei es mehr ums Anpacken als um Jobs im Büro gehen soll. Geplant ist das für die kommenden vier Jahre. Damit würde er auf über 40 Betriebe kommen. Überall möchte er im Gespräch mit den Mitarbeitern erfahren, was die Menschen bewegt – und daher eigentlich lieber unter Ausschluss der Öffentlichkeit.