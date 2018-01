In Bremen sind viele Weihnachtspakete noch immer nicht zugestellt. Viele Kunden ärgert das. (Oliver Berg, dpa)

In Spanien erhalten die Kinder erst am Dreikönigstag ihre Weihnachtsgeschenke, während in Deutschland traditionell bereits am Heiligabend Bescherung ist. Einige Bremer wären aber wohl froh, wenn sie endlich zum Dreikönigstag ihr Paket hätten, das eigentlich noch vor Weihnachten ankommen sollte. Monika Priemel aus Tenever etwa wartet seit dem 23. Dezember auf eine Sendung, die in Köln aufgegeben wurde. Am Tag vor Heiligabend wurde es in der DHL-Basis am Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) bearbeitet – und am 2. Januar erneut. Seitdem wartet sie und hat mehrmals mit der DHL-Kundenbetreuung im Internet per Chat geschrieben.

Priemel sagt: „Irgendwann habe ich dort geschrieben, wenn die mein Paket jeden Tag einen Millimeter verschieben, wäre es zu Heiligabend 2018 endlich da.“ Nach dieser sarkastischen Bemerkung beendete der DHL-Mitarbeiter den Chat. Dabei wäre die Zustellung kein Problem, da immer jemand im Haus erreichbar ist. „Wir haben hier einen Concierge-Service im Haus am Eingang, wo der Bote die Pakete jederzeit abliefern kann.“ Bisher hat er das aber nicht getan.

So ähnlich geht es Hans-Joachim Ohm aus Vegesack. Sein Paket, ein Weihnachtsgeschenk, das er sich selbst gemacht hat, sollte eigentlich am 22. Dezember ankommen. Als am 28. Dezember immer noch nichts kam, beschwerte er sich am Kundentelefon von DHL. Ohm sagt: „Die haben meine Beschwerde auch aufgenommen.“ Seitdem wurde sein Paket per E-Mail mehrmals angekündigt, aber es kam nichts. „Ich saß dafür jedes Mal extra daheim, damit ich es nicht verpasse, wenn der Bote kommt“, sagt Ohm. Auch das war bisher vergeblich. Was Ohm rein subjektiv auffällt: „Ich habe den Eindruck, dass ich seit Weihnachten hier in Vegesack kein DHL-Auto mehr gesehen habe, als ob die irgendwo anders fahren, wo es anscheinend dringender ist.“

DHL-Sprecherin Maike Wintjen sagte dazu: „Bis zum Wochenende sollen alle liegen gebliebenen Pakete beim Empfänger sein.“ Als Begründung für die verspätete Lieferung verwies sie erneut auf die Streiks bei DHL Delivery Ende November und Anfang Dezember, dann auf den Erpressungsversuch und die daraus resultierende Vorsicht. „Diese Aspekte vergessen die Kunden sehr schnell“, sagt sie. Dann seien mehrere Mitarbeiter auch noch krank geworden. „Daraufhin haben wir das Personal verstärkt mit Mitarbeitern, wo auch immer wir jemanden herholen konnten – auch für Fahrten zwischen den Paketzentren“, so die Sprecherin.

Dass das Unternehmen außerdem zu kämpfen hat, weil Teile des DHL-Lagers zum Jahresende vom GVZ nach Hemelingen verlegt wurden, wollte Wintjen nicht kommentieren. Sie möchte nicht, dass der Standort Bremen weiter in den Fokus gerät: „Die Bremer Kollegen haben gute Arbeit geleistet.“ In der Facebook-Gruppe „Bremer helfen Bremern“ machen diejenigen, die immer noch auf ihr DHL-Paket warten, ihrem Ärger Luft. Aber ab Montag soll das laut DHL nicht mehr nötig sein.