In den Türmen der Deutschen Bank in Frankfurt am Main soll es nun einen Plan geben, welche 97 Filialen bundesweit schließen sollen. Bremen-Nord und Delmenhorst sollen mit dazu gehören. (Arne Detert/DPA)

Dass die Deutsche Bank in Zukunft auf jede fünfte Filiale verzichten will, hat sie bereits angekündigt. Nun ist bekannt geworden, welche Standorte es treffen wird. Nach Angaben des „Handelsblatt“ sollen die Filialen in Bremen-Nord und in Delmenhorst schließen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen aus Finanzkreisen.

Wann es so weit sein wird, steht bisher noch nicht fest. Gleichzeitig dürfte der Schritt bedeuten, dass die Filiale in Bremen-Schwachhausen erhalten bleiben soll, genauso wie die Filialen in Bremerhaven, Oldenburg und Verden.

Bundesweit sollen von den insgesamt 497 Standorten der Deutschen Bank 97 schließen. Das Aus soll vor allem Filialen in Nordrhein-Westfalen treffen. Bei einer Reihe von Standorten könne sich das Geldinstitut vorstellen, dass es Beschäftigte gibt, die diese als selbstständige Finanzagentur weiterführen. Laut „Handelsblatt“ wollte die Deutsche Bank diese Pläne nicht kommentieren.