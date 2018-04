Die Niederlassung der Deutschen Bank in Bremen. (Kuhaupt)

Bremen. Seine wichtigste Botschaft hat Ludwig Blomeyer ganz an den Schluss gesetzt. "Wir wollen unbedingt Wachstum", betont der Leiter des Firmenkundengeschäfts der Deutschen Bank Bremen im Gespräch über die Bilanz. Die Zeiten des Umbruchs sollen der Vergangenheit angehören: die Jahre der Rechtsstreitigkeiten sowie der massiven Filialschließungen und des Stellenabbaus im Konzern – auch in Bremen. Vielleicht ist das Ziel schon eine erste Reaktion auf die "Jägermentalität", die der neue Konzernchef der Deutschen Bank Christian Sewing von seinen Mitarbeitern unmittelbar nach seiner Ernennung forderte.

Zufrieden zeigte sich Blomeyer, Sprecher der Geschäftsleitung, bereits bei der Präsentation der Zahlen für das vergangene Jahr. Das Geschäftsvolumen in Marktgebiet Bremen/Osnabrück, die Summe aus Krediten, Einlagen und Depots, stieg demnach 2017 um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Geschäftsvolumen lag bei 7,2 Milliarden Euro, in Bremen bei 2,5 Milliarden Euro. "Das ist angesichts des Marktumfelds ein beachtliches Ergebnis."

Obwohl das Volumen zulegte, musste sein Haus jedoch einen Rückschlag hinnehmen: 1000 Bremer Kunden verließen das Geldhaus 2017. Die Zahl der Privat- und Firmenkunden liegt damit hier nun bei 64 000. Insgesamt betreut das Institut rund 202 000 Kunden im Marktgebiet Bremen und Osnabrück – rund 7000 Kunden weniger als im Vorjahr. Als Grund nennt Sabine Niemeyer, Leiterin des Privatkundengeschäfts, die Schließung von Filialen wie in Huchting. "Gerade ältere, wenig mobile Kunden wollten den Wechsel an die Filiale Domshof nicht mitmachen. Für sie war das keine Option."

Sie habe wegen des Wegfalls der Standorte in Huchting, der Neustadt und Hemelingen sogar noch einen größeren Kundenschwund erwartet, sagte Niemeyer. Die Konsolidierung im Nordwesten soll nun aber vorbei sein. Die drei Filialen in Bremen, in Schwachhausen, Bremen-Nord und am Hauptsitz Domshof stünden nicht auf dem Prüfstand. Im Marktgebiet gibt es nun 16 Filialen und fünf Finanzagenturen mit selbstständigen Finanzberatern. Es soll bei 155 Mitarbeitern in Bremen bleiben.

Die Zukunft sehen Blomeyer und Niemeyer für ihre Geschäftsfelder in der Digitalisierung. Das Verhalten der Kunden habe sich sehr verändert, sagt die Leiterin des Privatenkundensegments. Mehr Kunden der Bank nutzen das Smartphone für das Onlinebanking: "Heute sehe ich Menschen in der Straßenbahn beim Onlinebanking." Die Deutsche Bank hat mit "Robin" bereits einen digitalen Anlageroboter eingeführt.

Die positive Entwicklung an der Börse machte sich in den Depots der Kunden in Bremen bemerkbar. Das Volumen im Marktgebiet stieg um fünf Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. In Bremen war das Plus mit sieben Prozent auf 773 Millionen Euro noch etwas größer. Das Kreditvolumen sank dagegen auch hier: Lag es im Vorjahr noch bei 707 Millionen Euro, waren es 2017 nur noch 649 Millionen Euro. Ursache ist Blomeyer zufolge unter anderem die höhere Liquidität von Unternehmen und Kommunen.

In seinem Geschäftsfeld betreut die Bank 80 neue mittelständische Unternehmen. In Bremen hat sie nun etwas mehr als 3600 Geschäfts- und Firmenkunden. Ob das, wie bei anderen Instituten, mit der Entwicklung bei der NordLB in Bremen zusammenhängt? Blomeyer möchte über Wettbewerber nicht sprechen. Doch so viel zur Veränderung der Bremer Bankenlandschaft: "Das sind alles Chancen". Potenzial sieht der Geschäftsleiter für Firmenkunden zudem in Start-ups. Die Deutsche Bank wolle sich bundesweit stärker auf Gründungen mit hohem Wachstumspotenzial ausrichten. In jeder Region gibt es Experten für das Thema. "Das sind spannende Unternehmen", sagt Blomeyer, auch wenn Bremen nicht unbedingt "hipp" für Start-ups sei. Das anvisierte Wachstum will er vor allem durch Beratung im Firmengeschäft und Welth Management erzielen: „Das ist es, was die Kunden mit der Deutschen Bank verbinden. Wir sind nicht unbedingt die billigste Bank, aber überzeugen mit unserer Beratung."

Die Vermögens- und Anlageberatung soll im Wealth Management, verantwortet in Bremen von Martin Klinkhammer, deutlich ausgeweitet werden – ebenso das Finanzierungsgeschäft. Klinkhammer hofft zudem auf mehr Aktionäre in Deutschland. Der Börsentrend werde positiv bleiben, der Dax nach Schwankungen zum Jahresende bei 14100 Punkten liegen, so seine Prognose. "Derzeit haben nur 16 Prozent der Deutschen Aktien", sagt seine Kollegin Sabine Niemeyer. "Das ist viel zu wenig."