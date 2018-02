Lachsverarbeitung bei der Deutschen See in Bremerhaven. Die bisherigen Eigentümer wollen ihr Unternehmen in neue Hände legen. (Cora Sundmacher)

Der Fischproduzent Deutsche See bekommt einen neuen Besitzer. Parlevliet & Van der Plas, eine Fischunternehmensgruppe mit Sitz in den Niederlanden, übernimmt alle Anteile am Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven. Die bisherigen Eigentümer des größten deutschen Fischvermarkters, Egbert Miebach und Peter Dill, haben sich entschieden, ihre Anteile zu verkaufen, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Denn Miebach sei im vergangenen Jahr sehr ernsthaft erkrankt. „Dieser Schritt ist uns wirklich schwergefallen, aber aufgrund der tragischen persönlichen und familiären Situation von Egbert ist er unausweichlich“, erklärt Peter Dill die Entscheidung. Die Kartellbehörden müssen dem Verkauf allerdings noch zustimmen.

Dirk-Jan Parlevliet soll ab März in die Geschäftsführung von Deutsche See eintreten. Das Management soll unverändert bleiben – ebenso die Standorte des Bremer Unternehmens.