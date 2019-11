Vor allem gegenüber den Hafenstandorten in Belgien und den Niederlanden haben die deutschen Seehäfen wie Bremerhaven laut dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe eine Reihe von Nachteilen. (Karsten Klama)

Auf den ersten Blick läuft es insgesamt in den deutschen Seehäfen: In den ersten sechs Monaten stieg der Güterumschlag in den 22 Häfen an Nord- und Ostsee gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 0,3 Prozent auf 148 Millionen Tonnen. Dass Bremerhaven zu diesem Gesamtergebnis nicht wie in den Vorjahren beigetragen hat, liegt vor allem daran, dass vier Transatlantik-Dienste von Hapag-Lloyd zu Beginn dieses Jahres nach Hamburg abgezogen worden sind. Der zweite Blick zeigt, dass es nicht optimal um die deutschen Seehäfen bestellt ist: So hat der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) in dieser Woche erneut ein energischeres Handeln bei der Beseitigung von Standortnachteilen angemahnt.

Vor allem gegenüber den Hafenstandorten in Belgien und den Niederlanden bestehe eine Reihe von Nachteilen, die die Erfolgschancen der deutschen Seehäfen mindern, teilt der ZDS mit. Eines der wichtigsten Beispiele hierfür sei das Erhebungsverfahren zur Einfuhrumsatzsteuer, das in Deutschland anders umgesetzt wird als in anderen Staaten der EU. Hierzulande müssen Importeure die Einfuhrumsatzsteuer direkt bei der Wareneinfuhr entrichten, was unnötige Kosten verursache und die Liquidität aufseiten der Importeure einschränke.

Dies habe zur Folge, dass Waren über Nachbarstaaten eingeführt werden. „Bund und Länder sind sich einig. Die in Deutschland angewandte und von allen Seiten als revisionsbedürftig angesehene Vorgehensweise muss durch ein besseres Verfahren ersetzt werden“, sagt Frank Dreeke, der in dieser Woche erneut zum Präsident des ZDS gewählt wurde. „Auch die Lösungskonzepte zur Einführung des im EU-Recht längst verankerten Verrechnungsmodells liegen jetzt auf dem Tisch – wir müssen dies nur umsetzen.“

Ein weiterer Nachteil für Terminalbetreiber, der allerdings auf europäischer Ebene adressiert werden müsse, entstehe bei der Anwendung der Tonnagesteuer in bestimmten EU-Staaten. „Mit der Tonnagesteuer können Reedereien, die ebenfalls in einem harten internationalen Wettbewerb stehen, ihre Steuerlast deutlich absenken, da die Ermittlung der Körperschaftsteuer auf Basis der Schiffstonnage und nicht auf Basis von tatsächlich erwirtschafteten Gewinnen oder Verlusten erfolgt.“ Die Tonnagesteuer sei ein von der Europäischen Kommission gebilligtes, wichtiges Instrument zur Stärkung der europäischen Schifffahrt.

Anwendung der Tonnagesteuer untersuchen

In einigen europäischen Nachbarstaaten jedoch beeinflusse ihre Anwendung den Wettbewerb zwischen Terminalbetrieben, wie ein aktueller Bericht des International Transport Forums bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufzeige. „Die Europäische Kommission sollte daher die Anwendung der Tonnagesteuer im Hinblick auf Wettbewerbsverzerrungen im Hafengeschäft untersuchen und gegebenenfalls korrigieren“, sagt Dreeke.

Darüber hinaus seien die in Deutschland vergleichsweise hohen Wegekosten, lückenhafte digitale Infrastruktur und langwierige Planungsverfahren weitere Bereiche, bei denen nachgesteuert werden müsse. Bezüglich der Wegekosten sollten aus Sicht des ZDS eine Entfristung der Trassenpreisförderung im Schienengüterverkehr und die Reduzierung der Stromsteuer auf Eisenbahnfahrstrom in Betracht gezogen werden. Die Existenz einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur an Hafenstandorten, aber auch im relevanten Hafenhinterland, spiele im Standortwettbewerb eine wichtige Rolle. „Auch hier gilt es, Boden gegenüber den Nachbarstaaten gutzumachen“, sagt Dreeke. Beschleunigte Planungsverfahren könnten durch eine Novellierung des deutschen Wasserrechts erreicht werden.

Mehr zum Thema Interview mit Bremens Senatorin für Wissenschaft, Häfen, Justiz und Verfassung „Der Hafen hat seinen Reiz“ Claudia Schilling (SPD), Senatorin für Häfen und Wissenschaft, spricht sich ausdrücklich für die ... mehr »

Dreeke: „Neben einer Anpassung des deutschen Wasserrechts ist auch die Konkretisierung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die zurzeit überprüft wird, notwendig, um Verfahren zu verkürzen und mehr Rechtssicherheit zu schaffen.“ Der Zeitrahmen für die Vorgaben in der Richtlinie laufe aktuell bis 2027, sodass nicht klar sei, wie es danach weitergehe. „Diese Tatsache könnte nach Ablauf dieses Zeitraums für zusätzliche, erhebliche Rechtsunsicherheit sorgen.“

Eine kürzlich erschienene Studie des Bundesverkehrsministeriums habe die Systemrelevanz der deutschen Häfen für die Wirtschaft bestätigt. „Unsere Häfen sichern mehr als 521.000 Arbeitsplätze, und die Seehafenbetriebe investieren jährlich Hunderte Millionen Euro, um sich für die Zukunft aufzustellen. Gemeinsam mit der öffentlichen Hand werden wir den Logistik- und Wirtschaftsstandort Deutschland im harten internationalen Wettbewerb weiter stärken“, sagt Dreeke. Neben Standortnachteilen in Europa beschäftigen auch aktuelle Ereignisse im internationalen Handel die deutsche Hafenwirtschaft. „Spannungen zwischen wichtigen Handelspartnern wie den USA und China oder auch die Ungewissheit rund um den Brexit wirkten sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung aus. Stabilität im globalen Handelssystem ist unabdingbar für die Seehäfen, die etwa zwei Drittel des seewärtigen deutschen Außenhandels abwickeln“, sagt Dreeke.

Zur Sache

Umschlag der bremischen Häfen

Der Umschlag lag in den bremischen Häfen bis September bei 3,726 Millionen Standardcontainern, was ein Minus von 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Beim Gesamtumschlag, der bei 53 Millionen Tonnen (43 Millionen Tonnen in Bremerhaven) liegt, gab es einen Rückgang von 3,4 Prozent.