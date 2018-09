Handreichung der Zukunft: Lösungen wie diese hat das Bremer DFKI viele entwickelt. Nun soll ein eigenes Unternehmen verstärkt in die Umsetzung gehen. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) gründet erstmals ein Unternehmen an seinem Standort in Bremen. Spätestens Mitte Oktober soll es so weit sein und damit ein umfassendes Angebot für die Nachfrage nach Lösungen aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI) und Robotik für die Wirtschaft entstehen.

Frank Kirchner hat den Anstoß für die Raise Robotics AG bei seinen Kollegen gegeben und die Idee schließlich dem DFKI vorgestellt. Seit zwölf Jahren leitet er hier das Robotics Innovation Center des Forschungsinstituts und hat viele wissenschaftliche Mitarbeiter aus Bremen weggehen sehen, wenn sie in die Industrie wechseln wollten: in den Süden, nach Stuttgart oder Mündchen, sowie ins Silicon Valley nach Amerika oder China. „Die sind weg.“ Das neue Unternehmen soll den Fachkräften nun eine Möglichkeit in Bremen bieten. „Wir wollen den Mitarbeitern eine Chance geben, dass sie hier am Ort bleiben können.“

An Alternativen in der Hightech-Wirtschaft fehle es derzeit nämlich noch in Bremen. Darum sieht Kirchner es positiv, dass sich am Standort gerade etwas in Bewegung setzt wie beispielsweise durch das Start-up Blackout Technologies. „Ich finde das ganz wichtig. Bremen ist da bis jetzt noch ein bisschen unterbelichtet – was die Produktion angeht. Was uns wirklich fehlt, sind viel mehr Unternehmen in diesem Bereich.“ In der Forschung sei Bremen dagegen sehr gut aufgestellt.

Die Nachfrage nach Produkten basierend auf KI sei derweil schon jetzt groß. Das DFKI habe in der Vergangenheit zwar viele Lösungen entwickelt, sei als Forschungseinrichtung aber überlastet angesichts der Wünsche für konkrete Entwicklungen. „Deswegen haben wir gesagt: Wir gründen das jetzt aus“, sagt Kirchner. Zudem sei es gut, die Aufgaben für Wissenschaft oder Wirtschaft voneinander zu trennen. Das neue Unternehmen soll Software und Hardware entwickeln, damit an den Markt und schließlich in die Produktion gehen. Als Institut sei es dagegen sinnvoll, nicht immer den „Bedürfnissen der Industrie hinterherzurennen“, die kurzfristiger denke.

Kirchner geht davon aus, dass das Bedürfnis der Wirtschaft nach Entwicklungen der KI und Robotik noch viel größer werden wird. Denn aufgrund der Technologien seien in den nächsten Jahren auch kleine und mittelständische Unternehmen gezwungen, einen Schritt in die Richtung zu gehen und sich umzustellen. „Einfach, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Für Bremen sei es eine Riesenchance, den Aufwind in diesem Bereich zu nutzen. „Und nicht zu verschlafen und zu sehen: In Berlin gibt es wieder eine neue Firma, in München, in Stuttgart. Die muss hier entstehen – in Bremen. Wir haben die Kompetenz, sogar mehr als genug.“ Diese Motivation steckt hinter dem Engagement von Kirchner und seinen Kollegen an der Universität Bremen. Jetzt sei nach intensiver Forschung der Zeitpunkt erreicht, sagt der Institutsleiter, um Dinge umzusetzen. Das DFKI verzeichnet insgesamt schon mehr als 80 Ausgründungen. Der Aufbau in Bremen ist aber ein Novum.

Insgesamt gehören zu den Gründern des Unternehmens vier Universitätsprofessoren und sieben Postdoktoranden. In den nächsten drei bis vier Jahren soll die Zahl der Mitarbeiter auf etwa 50 wachsen. Mittelfristig denkt Kirchner aber an 100 oder sogar 200 Arbeitsplätze, und davon soll die Mehrzahl im Bereich Hightech sein. Dazu sollen Spitzenfachkräfte für Bremen zurückgewonnen und neue vom Standort überzeugt werden. „Wir müssen etwas tun, um attraktive Angebote machen zu können.“

Derzeit ist Kirchner noch auf der Suche nach Investoren – besonders strategischen Partnern, also Betrieben, die neue Technologien bei sich aufbauen wollen, aber es nicht alleine können oder wollen. „Gerne auch aus Bremen.“ Gespräche gibt es bereits mit internationalen und nationalen Firmen. Raise Robotics soll schließlich dann aber eigenständig von einem Geschäftsführer geleitet werden. Kirchner will nur beratend zur Seite stehen.

Unterstützung mit Symbolkraft gibt es auch vom Land Bremen. In dieser Woche unterzeichneten das DFKI, die vier Professoren und das Wissenschafts- und Wirtschaftsressort ein sogenanntes Memorandum of Understanding über die Gründung. Dabei gehe es nicht um eine finanzielle Förderung, erklärt Kirchner: „Das Allerwichtigste ist das Zeichen des Landes: Wir finden das gut, wenn ihr hier in der Form aktiv werdet.“ Und das strahle vielleicht auch auf potenzielle Mitbewerber ab. Je mehr Konkurrenz sich tummele, desto besser sei das am Ende für alle Akteure. „Das spricht einfach dafür, dass der Standort ein Hotspot ist.“

In Bremen beschäftigen sich nach Angaben des Wirtschaftsressorts bereits rund 50 Betriebe mit KI, in der Forschung seien etwa 300 Menschen tätig. „Bremen ist hier gut aufgestellt“, sagt Sprecher Tim Cordßen für diesen Bereich. „Wir erwarten in der Industrie wie in den Dienstleistungen ein starkes Wachstum.“